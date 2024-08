Venezia ’81: Vittoria, una storia vera sul desiderio, dopo tre maschi, di avere una figlia femmina

I nterpretato dagli stessi protagonisti che hanno vissuto la storia, Vittoria è un’incredibile storia d’amore ma anche di coraggio e di ostinazione di una donna.

Sarà presentato il 30 agosto al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti Extra il film Vittoria. Scritto e diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, Vittoria arriverà nelle sale italiane grazie a Teodora Film.

Prodotto da Zoe Films, Sacher Film, Scarabeo Entertainment e La Doc con Rai Cinema, Vittoria racconta la storia di Jasmine (Marilena Amato), una donna di 40 anni che dalla vita ha avuto tutto quello che desiderava: un buon marito (Gennaro Scarica), tre adorati figli maschi e il suo salone di parrucchiera. Ma un sogno ricorrente le fa capire il suo bisogno più profondo: una figlia femmina. Contro ogni logica e mettendo a rischio il proprio matrimonio e il benessere di tutta la famiglia, Jasmine decide di affrontare un difficile percorso di adozione internazionale. Una storia d'amore, coraggio e ostinazione interpretata dalle stesse persone che l’hanno realmente vissuta.

Una storia vera

A Jasmine, quarantenne, sembra non mancare niente: ha un marito devoto, tre figli amorevoli e un fiorente salone di bellezza a sud di Napoli, proprio accanto a dov’è cresciuta. Dopo la morte del padre, però, il suo mondo è turbato da un sogno ricorrente in cui una bambina le corre tra le braccia, dandole un profondo senso di completezza. Dopo un periodo di angosciante riflessione, Jasmine decide che deve trovare la bambina del sogno. Si tuffa a capofitto nel complesso mondo dell’adozione internazionale. Questa decisione mette a rischio il suo matrimonio, la stabilità dei figli e la sua bussola morale.

Spinta da questo desiderio profondo, quasi irrazionale, si tuffa nel complesso mondo delle adozioni internazionali. Combatte la burocrazia, è costretta a infrangere le regole e rischia la rovina finanziaria. Rischia anche il suo matrimonio e il rapporto con il figlio maggiore. Tutti pensano che sia pazza, ma lei rimane determinata fino al momento in cui incontra sua figlia, in un gelido orfanotrofio di costruzione sovietica in Moldavia, a 3.000 km di distanza.

Il film Vittoria esplora le intricate dinamiche della famiglia e i desideri apparentemente irrazionali che guidano la psiche umana. Basato su eventi realmente accaduti, il film presenta le persone reali che hanno vissuto questa esperienza e ne racconta la storia con uno stile cinematografico inconfondibile.

“Da quando otto anni fa siamo capitati quasi per caso a Torre Annunziata, una piccola cittadina racchiusa tra il Vesuvio e il mare, non ce ne siamo più andati. È come se la realizzazione di un film ci portasse naturalmente al prossimo”, raccontano i due registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. “Durante le riprese di Butterfly basato sulla pugile Irma Testa, abbiamo conosciuto e girato alcune scene con Jamila, giovane ragazza marocchina, poi diventata la protagonista del nostro primo film di finzione Californie. E proprio durante la lavorazione di Californie abbiamo conosciuto Jasmine, una donna sui quarant’anni, che ci ha convinti fin da subito per il suo carattere determinato e la sua naturalezza”.

“Un giorno, durante una pausa pranzo, Jasmine ci ha raccontato una sua vicenda molto intima e personale che ci ha immediatamente colpiti”, proseguono i due registi. “Alla soglia dei quarant’anni, con un marito, un lavoro, una casa, tre figli maschi e un’apparente completezza di vita, Jasmine aveva capito che non poteva fare a meno di avere una figlia femmina. Non volendo però rischiare di concepire nuovamente un maschio, aveva deciso di ricorrere all’adozione”.

“Dopo aver ascoltato la storia di Jasmine ci siamo guardati e abbiamo capito che avevamo un potenziale film. Ci aveva colpiti l’immagine di una donna letteralmente consumata da un desiderio tanto intenso quanto, forse, irrazionale e le persone intorno a lei che pensavano a una follia, un capriccio, un qualcosa di sbagliato. E così è nato Vittoria, il nostro terzo film girato a Torre Annunziata”.

“Abbiamo registrato ore e ore di interviste alla stessa Jasmine durante le quali riuscivamo già a visualizzare le scene, le atmosfere, i dialoghi. Siamo andati a cercare film sul tema dell’adozione e siamo rimasti sorpresi dal fatto che quasi tutti, dalle commedie ai drammi, iniziassero dal momento in cui il figlio arriva in famiglia o addirittura dal figlio stesso che si mette alla ricerca dei genitori biologici. Quello che invece abbiamo trovato affascinante in questa storia è proprio il percorso che va dalla decisione stessa di adottare fino all’incontro con il futuro figlio, un lastricato di ostacoli, tensioni, relazioni personali messe alla prova, complesse domande e grandi trasformazioni”.

“Quando abbiamo iniziato il processo di scrittura ci è stato chiaro sin da subito che Jasmine e suo marito Rino sarebbero stati in grado di interpretare la loro storia, permettendoci così di fondere l'esperienza della vita reale con le possibilità della scrittura. Quello che non avevamo previsto era che la messa in scena sarebbe diventata lo spazio in cui i protagonisti avrebbero portato i loro conflitti irrisolti e che tutto questo potesse essere catturato dalla macchina da presa e restituito in maniera diretta ed emotivamente forte allo spettatore”.

I due registi Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli.