Venezia ’81: The Order, in un film la più grande caccia criminale dell’FBI

I spirato a una storia vera, il film The Order porta al Festival una delle storie criminali più violente occorse negli Stati Uniti a inizio anni Ottanta. Con un cast da grandi occasioni, da Jude Law a Nicholas Hoult.

Sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 31 agosto il film The Order, diretto da Justin Kurzel. Interpretato da Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett e Marc Maron, il film The Order ci porta nel 1983, quando una serie di rapine in banca sempre più violente, operazioni di contraffazione e assalti a furgoni blindati terrorizzano le comunità del Pacifico nord-occidentale.

Mentre le forze dell'ordine, confuse, cercano disperatamente risposte, un agente dell'FBI (Law), di stanza nella tranquilla e pittoresca città di Coeur d'Alene, nell’Idaho, inizia a credere che i crimini non fossero opera di criminali tradizionali motivati dal denaro, ma di un gruppo di pericolosi terroristi interni, ispirati da un leader carismatico e radicale (Hoult), che complottavano per scatenare una devastante guerra contro il governo federale degli Stati Uniti.

In Italia, il film The Order arriverà prossimamente su Prime Video.

Jude Law nel film The Order.

Terrore e intrigo

Con interpretazioni sorprendenti di Jude Law, Tye Sheridan e Nicholas Hoult, il film The Order è un avvincente thriller storico frutto della penna del regista Justin Kurzel (Nitram) e dello sceneggiatore Zach Baylin, in grado di ricreare una delle più grandi cacce all'uomo nella storia dell'FBI. Basato sul bestseller di saggistica The Silent Brotherhood di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, The Order racconta la storia di un gruppo terroristico domestico determinato a promuovere la propria ideologia razzista e degli agenti di legge pronti a fare qualsiasi cosa pur di fermarli.

L'anno è il 1983. Una serie di rapine in banca e furti di auto tormenta il Pacifico nord-occidentale. Convinto che questi crimini siano collegati a un'organizzazione suprematista bianca, l'agente dell'FBI Huss (Law) intraprende un'indagine con l'aiuto di un giovane e zelante vice sceriffo di una piccola città (Sheridan).

La loro ricerca li conduce a Robert Jay Mathews (Hoult), un carismatico leader di una setta che recluta un piccolo esercito per raccogliere fondi per una rivoluzione armata. Mentre le loro strade si incrociano sempre più da vicino, le forti convinzioni di Huss e Mathews garantiranno che solo uno di loro emergerà dal loro inevitabile scontro.

Distinto da splendidi paesaggi pastorali e una colonna sonora inquietante, il film The Order coltiva un'atmosfera di terrore e intrigo. Tuttavia, il più grande punto di forza del film risiede nel suo personaggio principale, un veterano agente la cui ossessione è alimentata dall'alcol e dall'allontanamento dalla sua famiglia. Law non è mai stato così inquietantemente convincente. Al cuore della sua interpretazione c'è una fascinazione per un'oscurità persistente nascosta nella nostra cultura, un'oscurità che minaccia di consumare coloro che si dedicano a portarla alla luce.