Venezia ’81: Taxi Monamour, una clip in anteprima del film con Rosa Palasciano e Yeva Sai

A rriverà in sala il 4 settembre dopo la partecipazione alle Giornate degli Autori il film Taxi Monamour, il racconto di un tuffo nella libertà di due giovani donne.

Sarà presentato in concorso il 3 settembre alla 21ª edizione delle Giornate degli Autori all’interno del Festival di Venezia, il film Taxi Monamour, quarto lungometraggio di Ciro De Caro (Spaghetti Story, Giulia), con protagoniste Rosa Palasciano e Yeva Sai, e uscirà al cinema il 4 settembre distribuito da Adler Entertainment.

Il film Taxi Monamour, prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Kimerafilm, in associazione con Michael Fantauzzi per MFF, in collaborazione con Rai Cinema, con Adler Entertainment e con il contributo del Ministero della Cultura, è un intenso viaggio emotivo guidato dalla poetica intima e realistica del regista, capace come sempre di esplorare con sensibilità e profondità le relazioni umane.

Taxi Monamour, scritto da De Caro insieme a Rosa Palasciano, è un film che celebra l'universo femminile, seguendo le vicende di due protagoniste alle prese con importanti sfide personali e sociali. La storia si concentra infatti su Anna e Nadiya, due donne all’apparenza diverse, ma che in fondo si assomigliano molto. Anna è in conflitto con se stessa e la propria famiglia e affronta in solitudine la sua malattia; Nadiya fugge da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro e a Nadiya di restare al sicuro in Italia. L'incontro, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà.

Il poster del film Taxi Monamour.

Un incontro casuale e intenso

Nel film Taxi Monamour, nel ruolo di Anna, troviamo Rosa Palasciano, già acclamata per il suo ruolo in Giulia, che le è valso una candidatura ai David di Donatello. Ad interpretare Nadiya è invece Yeva Sai, attrice ucraina tra le protagoniste della quarta e della quinta imminente stagione di Mare fuori. Nel cast anche Valerio Di Benedetto, Ivan Castiglione, Matteo Quinzi, Taras Synyshyn, Halyna Havryliv e Laurentina Guidotti.

“Girare questo film mi ha dato la possibilità di continuare a esplorare un linguaggio cinematografico allo stesso tempo rigoroso e molto libero”, racconta il regista Ciro De Caro. “È la storia di un incontro casuale e intenso e ho tentato di essere un testimone silenzioso e discreto che, osservando la vita di queste due donne, potesse cogliere qualcosa di intimo e molto vero, in maniera leggera, cruda e priva di giudizio, anche se con uno sguardo estremamente personale”.

La clip in esclusiva

“Mi sono avvicinata al personaggio di Anna consapevole di avere tra le mani un percorso fatto di incertezze, di senso di impotenza, ma anche di tenerezza e di attaccamento alla vita”, spiega Rosa Palasciano, una delle due protagoniste del film Taxi Monamour. “Ho lavorato molto sulla sua curiosità e sul bisogno di stare con gli altri, sulla voglia di rompere gli schemi assimilati per tanti anni per tornare a vivere davvero la vita, riassaporando una libertà simile a quella dell'infanzia. La malattia la indebolisce, la affatica sempre di più, le pone ostacoli sempre più ingombranti. Questo e l'incontro magico con Nadiya la spingono a comprendere qual è la sua vera identità, a non averne vergogna, a vivere, ad amare”.

“Per il mio personaggio ho cercato dentro di me questa sensazione di instabilità e incertezza in cui ti trovi dopo aver preso una decisione radicale e capisci che è tutto sbagliato”, le fa eco la coprotagonista Yeva Sai. “E nonostante tu non sappia dove stai andando e cosa ti riserverà il futuro, continui il tuo viaggio, fai le tue scelte, consapevole che la tua vita non sarà mai più la stessa. Purtroppo so bene cosa vuol dire avere una forte mancanza di casa, cosa significa sentirsi in colpa per aver lasciato le persone che ami e a volte non essere accettata per le tue scelte”.

TheWom.it vi mostra oggi una clip in anteprima esclusiva del film sulle note dell’ormai mitica Dragostea Din Tei.