Venezia ’81: E i figli dopo di loro, il romanzo di Mathieu diventa film in concorso

A rriva al festival il film Leurs enfants après eux, che i fratelli Boukherma hanno tratto dal romanzo bestseller di Nicolas Mathieu. Conflitto generazionale, incertezza, primi amori e razzismo fanno da sfondo alla storia di tre adolescenti negli anni Novanta.

Sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 30 agosto il film Leurs enfants après eux, il film diretto dai fratelli Zoran e Ludovic Boukherma. Interpretato da Paul Kircher, Angélina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier e Louis Memmi, il film Leurs enfants après eux è la trasposizione del romanzo E i figli dopo di loro dello scrittore Nicolas Mathieu, pubblicato in Italia da Marsilio.

La storia ci porta nell’agosto del 1992, in un pomeriggio soffocante in una valle sperduta da qualche parte nell'Est della Francia, con i suoi altiforni spenti e il suo lago. Il quattordicenne Anthony (Kircher) e suo cugino cercano di combattere la noia al bordo del lago, incontrando Stéphanie (Woreth) e Clem. Per Anthony, questa sarà l'estate del suo primo amore, quello che definisce tutto. Il momento agrodolce della vita che segna la fine dell'infanzia e l'inizio dell'età adulta.

Ma c'è anche Hacine (El Alami), un giovane ribelle del quartiere. E una moto che ruba ad Anthony, sconvolgendo completamente le loro vite. Nel corso di quattro estati cruciali, i destini di Anthony, Steph e Hacine si intrecciano, si scontrano e si fondono. E in mezzo a tutto questo tumulto, l'amore cercherà di farsi strada...

Paul Kircher e Angélina Woreth nel film Leurs enfants après eux.

Il romanzo

I figli dopo di loro, da cui trae origine il film Leurs enfants après eux, è un romanzo scritto da Nicolas Mathieu, pubblicato nel 2018 e vincitore del prestigioso Premio Goncourt nello stesso anno. Opera di narrativa contemporanea, racconta la vita di una generazione che cresce nella Francia provinciale degli anni '90, esplorando le difficoltà, le aspirazioni e le frustrazioni di giovani e adulti in un contesto socio-economico complesso.

La storia di si svolge principalmente nella cittadina fittizia di Heillange, situata nella regione della Lorena, una zona industriale in declino, seguendo segue le vite di diversi adolescenti che cercano di trovare il loro posto nel mondo, mentre affrontano le sfide tipiche dell'età, aggravate dal contesto sociale ed economico.

Il protagonista principale, Anthony, è un quattordicenne che vive con i suoi genitori in una cittadina industriale colpita dalla disoccupazione e dal declino economico. Anthony e i suoi amici, Hacine e Stéphanie, trascorrono le loro giornate cercando modi per sfuggire alla noia e alla monotonia della loro vita quotidiana. Tra scorribande estive, primi amori e la ricerca di un’identità, i giovani protagonisti affrontano le dure realtà della loro condizione sociale.

Ma la storia esplora anche le vite degli adulti, che si confrontano con i loro fallimenti personali e professionali. Il contrasto tra le aspirazioni dei giovani e il disincanto degli adulti crea una tensione narrativa che attraversa tutto il romanzo.

I Personaggi Principali

Il protagonista del film Leurs enfants après eux, Anthony Cassini, è un adolescente inquieto che sogna una vita diversa da quella offerta dalla sua cittadina natale. È in costante lotta tra il desiderio di fuggire e il senso di appartenenza alla sua famiglia e al suo ambiente. La sua evoluzione nel corso della storia rappresenta un viaggio di scoperta personale e di disillusione.

Hacine Mokhtari, amico di Anthony, è di origini maghrebine e vive in un quartiere popolare, affrontando quotidianamente il razzismo e la discriminazione. Hacine rappresenta il lato più duro della vita in periferia, con una storia familiare difficile e un futuro incerto.

Stéphanie Chaussoy è una ragazza della stessa cerchia sociale di Anthony, con la quale sviluppa un rapporto complesso e tormentato. Stéphanie è attratta da un mondo più grande e ambizioso, ma si trova intrappolata nelle limitazioni del suo contesto.

Patrick Cassini, il padre di Anthony, è un uomo segnato dal declino industriale che ha colpito la regione. Rappresenta il disincanto della generazione precedente, costretto a confrontarsi con le proprie scelte sbagliate e le difficoltà economiche. Hélène Cassini, la madre di Anthony, è una donna che cerca di mantenere un equilibrio tra il suo lavoro malpagato e la gestione della famiglia, mentre tenta di proteggere suo figlio dalle delusioni della vita.