Venezia ’81: Jouer avec le feu, un padre alle prese con il figlio di estrema destra

J ouer avec le feu è un film che si interroga sul ruolo della famiglia, sul perdono e sulle fratture politiche e ideologiche che attraversano la società contemporanea, passando da un padre e i due figli all’intera società.

Sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 4 settembre il film Jouer avec le feu. Diretto dalle sorelle Delphine e Muriel Coulin, il film Jouer avec le feu arriverà prossimamente nelle sale italiane grazie a I Wonder Pictures.

Con Vincent Lindon protagonista, Jouer avec le feu è un dramma familiare che ruota attorno a Pierre, un uomo di 50 anni che ha cresciuto i suoi due figli da solo dopo la morte della moglie. La sua vita ruota attorno ai suoi figli, Louis e Fus, con i quali ha un rapporto molto stretto. Tuttavia, la loro dinamica familiare è messa alla prova quando Louis, il figlio più giovane, si prepara a partire per l'università a Parigi, mentre Fus, leggermente più grande, inizia a mostrare un lato più oscuro e segreto. Fus è affascinato dalla violenza e finisce per coinvolgersi in gruppi estremisti di destra, distanziandosi radicalmente dai valori del padre.

Il film Jouer avec le feu esplora la tensione tra l'amore e l'odio che cresce all'interno della famiglia, culminando in una tragedia che costringe Pierre a interrogarsi su questioni fondamentali: può continuare ad amare suo figlio nonostante le sue idee diametralmente opposte? Fino a che punto si può perdonare e accettare qualcuno, anche quando le sue azioni diventano insopportabili? Le due registe sollevano tali domande cruciali in un momento politico in cui gli estremi stanno guadagnando terreno.

Padre e figli

Nel film Jouer avec le feu, i personaggi principali sono Pierre, Louis e Fus, ciascuno rappresentante di diverse sfaccettature del dramma familiare. Pierre, il protagonista con il volto di Lindon, è un uomo di 50 anni che ha cresciuto i suoi figli da solo dopo la morte della moglie. È una figura paterna forte e protettiva, ma anche profondamente tormentata dal senso di fallimento per non essere riuscito a tenere Fus lontano dall'estremismo politico. La sua lotta interna, tra l'amore per il figlio e il rifiuto delle sue scelte ideologiche, costituisce il cuore emotivo del film.

Louis, il figlio minore, è pronto a lasciare la famiglia per l'università, rappresentando una speranza di un futuro migliore e una visione del mondo più aperta. Il suo distacco fisico ed emotivo dalla famiglia contrasta con la spirale autodistruttiva del fratello maggiore, Fus. Fus, infatti, è il personaggio più complesso, affascinato dalla violenza e attratto dal radicalismo di destra. La sua trasformazione e il suo allontanamento dai valori del padre sono al centro del conflitto drammatico del film, ponendo domande difficili sull'identità e sull'appartenenza. Louis ha il volto di Stefan Crepon mentre Fus è Benjamin Voisin.

L’amore familiare

I temi trattati nel film Jouer avec le feu sono molteplici e profondi. Il film esplora le dinamiche dell'amore familiare, soprattutto quando questo viene messo alla prova da differenze ideologiche così marcate. La domanda principale che il film pone è se l'amore familiare possa sopravvivere a tali divisioni. Al contempo, affronta il tema della radicalizzazione e dell'estremismo, focalizzandosi sull'ascesa dell'estrema destra, un fenomeno spesso trascurato rispetto ad altre forme di radicalizzazione.

La ricerca dell'identità e di un senso di appartenenza è centrale nel percorso di Fus, il quale, spinto da un profondo senso di ingiustizia e disperazione, si avvicina a soluzioni radicali che sembrano offrirgli risposte. Questo sentimento di ingiustizia è emblematico di una generazione che percepisce di non avere più un futuro promettente.

Infine, il film indaga il rapporto tra l'individuo e il collettivo, mostrando come le dinamiche di gruppo possano influenzare l'identità personale e, in ultima analisi, condurre a una frattura interna ed esterna alla famiglia.