Venezia 81: è il turno di Joaquin Phoenix e Lady Gaga nel sequel di Joker

J oker: Folie à Deux è un'esplorazione profonda e complessa della psiche di Arthur Fleck e della sua evoluzione nel Joker. Attraverso la combinazione di dramma, musica e una rappresentazione viscerale della follia, il film offre una nuova prospettiva su uno dei personaggi più iconici della cultura pop.

Sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 4 settembre Joker: Folie à Deux, l'attesissimo seguito del film Joker del 2019, diretto da Todd Phillips. Basandosi sul grande successo del suo predecessore, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale e ha vinto numerosi premi Oscar, il film Joker: Folie à Deux, continua a esplorare la complessa psiche di Arthur Fleck, conosciuto anche come Joker e approfondisce i temi dell'identità, della follia e della ricerca dell'amore, ambientati sullo sfondo tetro della città di Gotham e del famigerato Arkham Asylum.

Joker: Folie à Deux inizia con l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix internato all'Arkham State Psychiatric Hospital, in attesa di processo per i suoi crimini come Joker. Il film ritrae la lotta interna di Arthur con la sua doppia identità (Arthur Fleck contro Joker) mentre naviga nell'opprimente ambiente di Arkham. Mentre cerca di affrontare la sua fratturata identità, Arthur incontra Lee Quinzel, interpretata da Lady Gaga, una compagna di manicomio che crede in lui e condivide le sue fantasie deliranti. La loro relazione diventa un tema centrale, esplorando una versione distorta dell'amore che sfida le percezioni della realtà di entrambi i personaggi.

Il viaggio di Arthur attraverso il film è segnato dai suoi tentativi di riconnettersi con la musica che ha dentro di sé, una metafora della sua ricerca di identità e significato in un mondo che lo ha spinto ai limiti della follia. Ragione per cui il film intreccia momenti di dura realtà con sequenze musicali fantasiose, sfumando i confini tra ciò che è reale e ciò che esiste solo nella mente di Arthur.

Uscirà al cinema il 2 ottobre grazie a Warner Bros.

I personaggi principali

Molti e diversi sono i personaggi che popolano il mondo del film Joker: Folie à Deux. Conosciamoli.

Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix)

Arthur Fleck ritorna come personaggio centrale, interpretato da Joaquin Phoenix nel suo ruolo vincitore dell'Oscar. In questo film, Arthur è un uomo spezzato, pesantemente sedato e disconnesso dalla realtà mentre affronta la vita ad Arkham. La sua trasformazione in Joker è ulteriormente esplorata, mostrando come la sua identità sia plasmata da forze sia interne che esterne. Il film mette in evidenza la sua lotta tra l'abbracciare il suo vero sé e la persona del Joker, culminando in una rappresentazione più profonda e introspettiva del personaggio.

Lee Quinzel (Lady Gaga)

Lee Quinzel, interpretata da Lady Gaga, è una nuova aggiunta all'universo di Joker. È una compagna di manicomio ad Arkham che diventa ossessionata da Arthur, condividendo le sue illusioni e diventando alla fine la sua compagna nella follia. A differenza delle precedenti interpretazioni di Harley Quinn, Lee è radicata nella cupa realtà di Gotham, con il suo arco narrativo che si concentra sullo sviluppo della sua identità accanto ad Arthur. La loro relazione è il cuore del film, esplorando il concetto di "folie à deux"—una psicosi condivisa che li lega insieme sia nell'amore che nella follia.

Jackie Sullivan (Brendan Gleeson)

Jackie Sullivan è una guardia carceraria ad Arkham, un personaggio che cerca di portare un po' di leggerezza in un luogo oscuro e deprimente. Tuttavia, la sua relazione con Arthur è complessa; è affascinato dalla personalità magnetica di Arthur e, pur essendo una figura di autorità, è attratto dalla sua aura da star. Jackie gioca un ruolo chiave nell'influenzare il viaggio di Arthur all'interno di Arkham.

Maryanne Stewart (Catherine Keener)

Maryanne Stewart è l'avvocato di Arthur, una delle poche persone che sembra genuinamente preoccuparsi della sua condizione. Crede che Arthur sia mentalmente malato e che la sua identità di Joker sia una maschera necessaria che ha creato per sopravvivere. Maryanne rappresenta una delle rare figure di sostegno nella vita di Arthur, e il suo ruolo è cruciale nel suo percorso nel film.

Il poster del film Joker: Folie à Deux.

Identità e Follia

Il tema dell'identità è al centro del film Joker: Folie à Deux, che esplora chi è veramente Arthur Fleck e come la sua identità sia influenzata dal suo alter ego Joker. La "folie à deux", o "follia a due", non si riferisce solo alla relazione tra Arthur e Lee, ma anche alla lotta interna tra Arthur e Joker. La dualità della sua identità e la sua lotta per abbracciare il suo vero sé sono rappresentate attraverso la musica e le sequenze oniriche.

La relazione tra Arthur e Lee è una rappresentazione distorta dell'amore, alimentata dalle loro illusioni condivise. Il film prende in esame come l'amore possa essere influenzato dalla follia e come le linee tra realtà e fantasia possano confondersi quando due menti instabili si uniscono. L'amore qui è sia una forza distruttiva che una via di fuga dalla dura realtà.

Il confine tra realtà e fantasia è costantemente sfumato in Joker: Folie à Deux. Le sequenze musicali e le fantasie di Arthur servono a mostrare come lui e Lee trovino rifugio in mondi immaginari per sfuggire alla crudeltà della loro esistenza. Questo tema è particolarmente evidente nelle sequenze musicali, dove la musica diventa un veicolo per esprimere ciò che non può essere detto con parole.

