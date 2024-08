Venezia ’81: Il mio compleanno, la storia di un giovane alla ricerca della madre

U nico film italiano di La Biennale College, Il mio compleanno racconta la storia di un diciottenne in una casa-famiglia che desidera concretizzare il suo sogno: trovare sua madre.

Sarà presentato il 1° settembre al Festival di Venezia l’unico film italiano della sezione La Biennale College, Il mio compleanno. Diretto da Leonardo Baraldi, Il mio compleanno è un film interpretato da Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori e Carlo De Ruggieri.

Prodotto da Schicchiera Production con le musiche dei Meganoidi, il film Il mio compleanno racconta la storia di Riccardino (Delmas), un giovane che sta per compiere 18 anni nella casa-famiglia in cui vive. È stato separato da quattro anni da sua madre (D’Amico), una donna con forti disturbi della personalità. Nonostante la guida premurosa e attenta del suo educatore, che desidera condurlo verso un futuro sicuro nella casa-famiglia, Riccardino decide di scappare, raggiungere sua madre e vivere con lei. La sua illusione si trasformerà presto in una dura realtà e Riccardino dovrà prendere una decisione difficile.

Il poster del film Il mio compleanno.

L’esperienza nelle case-famiglia

La genesi del film Il mio compleanno risale a un laboratorio di scrittura che il regista Leonardo Baraldi ha tenuto nelle case-famiglia a Roma nel 2018. In seguito a questa esperienza, Baraldi ha deciso di raccogliere il maggior numero possibile di materiali dalle narrazioni che i giovani, i tutor e gli assistenti sociali avevano condiviso con lui, per raccontare una storia che fosse allo stesso tempo autentica e universale.

“La mia speranza è che lo spirito del film riesca a rendere davvero l'anima dei personaggi, in particolare quella del protagonista, che rappresenta una nuova generazione di giovani che vivono ai margini della nostra società, spesso invisibili, crescendo senza una guida genitoriale”, ha commentato il regista. “L'approccio di questa generazione a situazioni dolorose non è semplicemente desolato o passivo, ma piuttosto caratterizzato da un forte senso di ironia e umorismo irriverente, come forma di protezione dai propri fantasmi. Dato il tipo di storia raccontata, il film ha indubbiamente un tono drammatico, ma ci sono anche lampi di ironia e comicità provenienti dal protagonista: un illusionista con una sola grande illusione, sua madre”.

“Riccardino è l'ultimo baluardo di una Roma e di un popolo che è scomparso: affamato, primitivo, astuto, e sempre un passo avanti rispetto agli altri”, ha proseguito Baraldi. “Tuttavia, Riccardino è anche fragile: le sue speranze si sono rivelate vane e dentro di lui cresce un profondo senso di ingiustizia. È qui che la sua vitalità si trasforma in rabbia. La sua rabbia si legge nei suoi occhi e nell'impulsività delle sue reazioni aggressive e violente”.

“Nel mio approccio visivo, ho voluto far coincidere la realtà della storia con le illusioni dei pensieri del protagonista, cercando di entrare nella sua testa e percepire il mondo intorno a lui come lo percepisce lui stesso”.

TheWom.it vi mostra oggi il trailer del film Il mio compleanno.