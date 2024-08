L’attrice premio Oscar è la protagonista della serie tv Apple Disclaimer – La vita perfetta, presentata in anteprima fuori concorso al Festival di Venezia. Da un best seller splendidamente trasposto da Alfonso Cuarón.

Sarà presentata fuori concorso al Festival di Venezia il 29 agosto la serie tv targata Apple Tv+ Disclaimer – La vita perfetta. Composta da sette episodi, la serie tv Disclaimer – La vita perfetta è un avvincente thriller psicologico interpretato dai premi Oscar Cate Blanchett e Kevin Kline. La serie farà il suo poi il suo debutto in piattaforma l'11 ottobre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 15 novembre.

Scritta e diretta dal cinque volte premio Oscar Alfonso Cuarón, la serie tv Disclaimer – La vita perfetta è basata sull'omonimo best-seller di Renée Knight e segue Catherine Ravenscroft (Blanchett), un'acclamata giornalista che ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri.

Mentre Catherine lotta contro il tempo per scoprire la vera identità dello scrittore, è costretta a confrontarsi con il suo passato prima che questo distrugga la sua vita e i suoi rapporti con il marito Robert (Sacha Baron Cohen) e il figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Nelle mani giuste

Nella serie tv Disclaimer – La vita perfetta, la celebre giornalista Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) ha costruito la sua carriera smascherando le trasgressioni degli altri. Un giorno, riceve per posta un misterioso libro. Leggendolo, si rende presto conto che la protagonista del romanzo è basato su una versione più giovane di lei stessa, e la trama rivela il suo segreto più profondo e oscuro.

Chi l'ha inviato? Cosa vuole? E come farà Catherine a proteggere suo marito Robert (Sacha Baron Cohen), suo figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee) e la sua stessa reputazione se gli altri collegheranno il romanzo al suo passato? Queste sono le domande che Alfonso Cuarón esplora nel suo thriller psicologico in sette episodi, adattato dal romanzo omonimo di Renée Knight del 2015. Nel suo primo approccio alla narrazione seriale, Cuarón sfrutta appieno il formato, saltando dal passato al presente, esplorando come le percezioni, anche quelle imperfette, possano essere incrollabili e come l'amore possa offuscare la verità.

A eguagliare la brillantezza di Blanchett è Kevin Kline, che interpreta Stephen Brigstocke, uno dei tanti personaggi alle prese con le implicazioni del misterioso libro. A completare l'incredibile cast troviamo Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon, tutti al massimo della loro forma. La traiettoria morale dei loro personaggi e la complessità della narrazione illustrano i migliori aspetti di un romanzo del XXI secolo, finito fortunatamente nelle mani meticolose di uno dei più grandi registi del cinema.

Disclaimer - La vita perfetta: Le foto 1/2 2/2 PREV NEXT