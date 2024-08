Venezia ’81: April, la sconvolgente storia di un’ostetrica che pratica aborti clandestini

A rriva in concorso al Festival di Venezia, il film April della regista georgiana Dea Kulumbegashvili. Prodotto tra gli altri da Luca Guadagnino, è un tour de force che indaga la condizione femminile.

Sarà presentato in concorso al Festival di Venezia il 5 settembre il film April della regista Dea Kulumbegashvili. Interpretato da Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili e Merab Ninidze, il film April ci porta in Georgia per raccontarci la storia di Nina, un’ostetrica e ginecologa che, dopo la morte di un neonato durante il parto, vede la sua morale e la sua professionalità messe in discussione a causa di voci secondo cui esegue aborti illegali per chi ne ha bisogno. Single e in astensione da relazioni personali, vedrà ogni dettaglio della sua vita personale e professionale esaminato attentamente.

Prodotto tra gli altri dalle italiane Frenesy Film (di Luca Guadagnino) e Memo Films, April è il secondo lungometraggio della regista georgiana e segue di quattro anni l’impressionante opera di debutto Beginning. Dopo la storia di una moglie e madre perseguitata per le sue credenze religiose in un villaggio provinciale, la regista torna con questo dramma tenebroso e provocatorio sulla precaria posizione sociale di una donna che vive in una comunità isolata.

April, fotografato da Arseni Khachaturan (Bones and All), bilancia realismo a lunghe riprese ed espressionismo da incubo, offrendo una rappresentazione complessa e inquietante di una figura di cura in crisi, ricca di immagini metaforiche e inquietanti che sembrano provenire direttamente dal subconscio della regista.

Ia Sukhitashvili nel film April.

Tra esistenza e femminilità

Nina (Ia Sukhitashvili), la protagonista del film April, è una ginecologa che vive una vita austera nella Georgia orientale, ai piedi delle montagne del Grande Caucaso. Come i paesaggi che la circondano, Nina ha un carattere severo e aspro, facilmente distinguibile in un luogo dove le donne indipendenti possono trovarsi svantaggiate. Nina sopporta le difficoltà della vita e permette al suo dolore di alimentare le sue ambizioni.

Nonostante gli ostacoli costanti, rimane salda nelle sue scelte e radicata nella sua missione. Oltre a svolgere il suo lavoro di ginecologa, assistendo coloro che attraversano i dolori del parto, pratica aborti clandestini per donne disperate nel suo tempo libero.

Quando un neonato muore sotto le sue cure poco dopo il parto in ospedale, la morale e la professionalità di Nina vengono messe in discussione, e viene avviata un'indagine quando le voci sugli aborti illegali raggiungono l'amministrazione. Sebbene abbia una certa protezione da David (Kakha Kintsurashvili), un collega ed ex amante, e riceva il beneficio del dubbio dal primario (Merab Ninidze), le pressioni esterne stanno crescendo, la reputazione di Nina minaccia la salute della clinica e molto è in gioco per lei.

Quella che segue è poi una potente riflessione sull’esistenza e sulla femminilità, che conta sul montaggio diJacopo Ramella Pajrin e sulla colonna sonora originale di Matthew Herbert.

