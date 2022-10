Vasco Live Roma Circo Massimo: Al cinema la magia di Vasco Rossi – Foto in anteprima

I sold out di Vasco Rossi al Circo Massimo dello scorso giugno rivivono in un film che porta in sala tutta la magia e le emozioni del live.

Vasco Live Roma Circo Massimo è il film che porta al cinema tutta la magia delle due notti live al Circo Massimo del cantautore più amato della musica italiana: Vasco Rossi.

L’11 e il 12 giugno 2022 oltre 140 mila spettatori hanno scatenato l’inferno a Roma, al Circo Massimo, per due serate live che hanno avuto un protagonista solo: Vasco Rossi. Cosa rappresenti il rocker di Zocca per ogni generazione, da quella dei boomer a quella dei millennials, è quasi inutile sottolinearlo. La musica e le parole di Vasco Rossi accompagnano ogni momento delle esistenze di tutti noi. Con malinconia, rabbia, gioia di vivere o semplicemente voglia di svago.

Diretto da Pepsy Romanoff, il film Vasco Live Roma Circo Massimo sarà un modo per ripercorrere le due notti a chi vi ha preso parte e per far vivere a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa. Quel del 2022 per Vasco Rossi è stato un tour dei record, record che siamo certi verranno infranti con le date del Vasco Live Tour 2023.

Vasco Live Roma Circo Massimo: Le foto

Prodotto da Universal Music Italy con Adler Entertainment e Ela Film in collaborazione con Giamaica, il film Vasco Live Roma Circo Massimo sarà in anteprima solo al cinema il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment.

I biglietti sono acquistabili sui normali canali. Il film uscirà, inoltre, anche in Blu-ray e dvd, in pre-order sul sito di Universal Music.

TheWom.it ve ne mostra in anteprima la gallery fotografica.