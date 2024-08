Vakhim: In anteprima, il trailer del film presentato a Venezia ‘81

L e Giornate degli Autori accoglieranno il film Vakhim, il documentario che la regista Francesca Pirani ha realizzato ripercorrendo una storia intima e personale.

Vakhim, film documentario di Francesca Pirani, sarà presentato alle Notti Veneziane, spazio off delle Giornate degli Autori, in collaborazione con Isola Edipo, durante la 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film Vakhim, prodotto da Luca Criscenti per Land Comunicazioni, in collaborazione con Valeria Adilardi, è un racconto potente che affronta una storia intima e personale in cui risuonano temi universali: il dramma delle separazioni, la perdita degli affetti, il rapporto genitori figli, la difesa della memoria e dell’identità culturale.

Adottato in Cambogia a quattro anni, Vakhim arriva in Italia nel 2008. Parla solo khmer e tutto intorno a lui è sconosciuto. Il passato è ormai alle spalle, ma in Italia c’è anche Maklin, la sorella maggiore e dopo qualche anno arriva una lettera: è la madre naturale di Vakhim che chiede del figlio. Francesca e Simone, i genitori adottivi, decidono di andarla a cercare.

Il poster del film Vakhim.

Il trailer in esclusiva

Pirani, poliedrica regista e sceneggiatrice che ha iniziato la sua carriera collaborando con il maestro Marco Bellocchio, con il film Vakhim si mette in gioco, apre le porte del suo vissuto e racconta la storia di suo figlio. Con la commistione di materiale di repertorio privato e nuove riprese, la regista si muove tra realismo e poetica della memoria e, grazie all'uso di diversi stili e tecniche, riesce a rappresentare la complessità della storia di Vakhim, superando i confini della semplice narrazione documentaristica.

La voce fuori campo della regista accompagna lo spettatore in un viaggio coinvolgente tra l'Italia e la Cambogia e si interroga, fra emozioni, dubbi, certezze e speranze, sulla complessità dei rapporti familiari e sul significato profondo dell’essere famiglia.

Al di là del documentario

Vakhim è un film che va oltre il semplice documentario sulle adozioni, esplorando temi universali come la separazione, la memoria e la ricerca delle proprie origini. La produzione ha rappresentato una sfida, con la necessità di integrare materiali di repertorio con nuove riprese, creando un ponte tra il passato e il presente. Le immagini di repertorio, girate dalla stessa regista, offrono una testimonianza oggettiva del passato di Vakhim, mentre le nuove riprese in Cambogia danno vita ai ricordi sepolti del protagonista.

Vakhim è una storia di ritorno e riconciliazione, che esplora il delicato equilibrio tra l'identità personale e le radici culturali. La narrazione è arricchita da una potente voce narrante e da immagini evocative, che invitano il pubblico a riflettere sulla complessità delle relazioni familiari e sul significato di appartenenza. Con la sua profonda umanità e il suo stile visivo distintivo, Vakhim promette di toccare il cuore degli spettatori e di offrire un'esperienza cinematografica memorabile.

