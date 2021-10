S e volevate un motivo per amare il mese di dicembre oltre alle festività natalizie, eccovi servite: l'uscita del revival di Sex and The City è prevista proprio per questo mese. Che regalo!

Diciamolo pure chiaro: nessuno si aspettava l'uscita del revival di Sex and The City prima del prossimo anno. Seppur trepidanti per l'attesa, una parte di noi si era rassegnata a incontrare Carrie e le altre ladies più avanti nel tempo. E invece?

Invece, eccoci qua: HBO ha deciso di fare a tutte le fan della serie più glamour di sempre un regalo natalizio con i fiocchi. Il revival debutterà a dicembre, anche se attualmente le puntate sono ancora in fase di ripresa.

Quando esce e dove vederlo

Qual è la data d'uscita precisa? Questa è una domanda cui (ancora) non è stata data risposta. Se conosciamo bene gli sceneggiatori e i produttori di Sex and The City, però, è molto probabile che vedremo i primi episodi proprio nel periodo natalizio.

D'altro canto, a ben pensarci, si sta puntando davvero molto su questo revival. Sex and The City è pur sempre una serie tv cult, una di quelle in cui le donne hanno fatto la differenza parlando a cuore aperto di sesso, relazioni e tematiche dell'universo femminile che, ai tempi, erano un tabù.

And just like that… the next chapter begins. As announced by #HBOMaxEurope, a new Sex and the City story, And Just Like That… premieres this December on HBO Max. pic.twitter.com/qcpH0neR7H — HBO Max (@hbomax) October 5, 2021

Riguardo la piattaforma d'uscita, al momento si sa soltanto che uscirà su HBO MAX, di proprietà dell'emittente HBO in America. Alla luce di tutto ciò e considerando le sorti delle precedenti serie tv firmate HBO in Italia, è molto probabile che a mandare in onda il revival sarà Sky. Occorre però avere un altro po' di pazienza per avere la conferma.

Trama

Dunque, dato che si tratta ormai di un'uscita imminentissima, facciamo un breve ripasso della trama: cosa sappiamo di questo attesissimo revival?

In primis, non aspettiamoci di vedere le stesse vicende: quando finalmente ci godremo l'uscita del revival di Sex and The City ci ritroveremo di fronte a una serie di episodi (pare che siano 10, per iniziare) di intensità diversa rispetto alla prima serie.

Questo per un motivo molto semplice: mentre il primo Sex and The City esplorava le avventure delle protagoniste a ridosso dei loro 30 anni, il revival indagherà le necessità, i rapporti e le realtà vissute da donne ormai consapevoli, che hanno compiuto 50 anni.

Questo non significa che ci sarà minore coinvolgimento o che ci saranno minori risvolti solo perché le protagoniste si sono trasformate da ragazze a signore: serie tv come Grace and Frankie o Il metodo Kominski, che raccontano le vicende di donne e uomini decisamente più over delle protagoniste di Sex and The City hanno già rotto il cliché per cui le fiction possono essere avvincenti solo se ci sono personaggi giovani.

Nel revival verranno dunque trattati i temi relativi all'età delle protagoniste e alle loro vite in evoluzione e no, non mancheranno neanche i colpi di scena.

Al centro del revival rimane, come sempre, il fashion: le protagoniste sfoggeranno capi d'abbigliamento come sempre all'ultima moda, di grido, che ispireranno di certo tutte le fan.

Il cast

Per chi non lo sapesse, all'uscita del revival di Sex and The City il pubblico si ritroverà di fronte a un nuovo nome della serie, che si chiamerà And just like that e di fronte a un cast che dovrà fare i conti con una grande assente.

Il revival infatti vedrà protagoniste Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), ma non Samantha (Kim Cattrall).

I restanti personaggi iconici di Sex and The City faranno invece la loro comparsa nel revival. Tra questi anche il compianto Willie Garson, interprete di Stanford, migliore amico di Carrie, che prima di morire sarebbe riuscito a girare un paio di episodi.

Perché Samantha non è nel cast?

Abbiamo dunque accennato all'assenza della Cattrall, ma occorre precisare che non è stata una sorpresa né un fulmine a ciel sereno. Sì, perché già nel 2017 aveva infatti detto che non avrebbe mai più vestito i panni di Samatha Jones.

In prima battuta aveva sostenuto che Samantha non avesse più "nulla da aggiungere alla serie", ma poi aveva dichiarato che il rapporto con le colleghe era tossico.

Burrascoso sarebbe stato, per altro, il rapporto con la Parker. Tuttavia, quest'ultima non ha mai confermato e ha anche detto di non odiare affatto la Cattrall. Com'è, come non è, Samantha non ci sarà.