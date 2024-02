Camila Mendes innamorata nel film Prime Video per San Valentino

A rriva su Prime Video il film Upgraded, in cui Camila Mendes interpreta una giovane tirocinante al centro di una piccola bugia bianca che cambierà per sempre la sua carriera e la sua vita sentimentale.

Per celebrare San Valentino, Prime Video propone dal 9 febbraio il film Upgraded, una commedia romantica diretta da Carlson Young e interpretata da Camila Mendes, Archie Renaux, Thoms Kretschmann, Lena Olin e Marisa Tomei. Nel film Prime Video Upgraded, Ana Santos (Camila Mendes) è un'appassionata e ambiziosa esperta d'arte con il sogno di gestire la sua galleria. Nel frattempo, lavora come tirocinante non retribuito presso una rinomata casa d'aste di New York, gestita dalla influente ed esigente Claire Dupont (Marisa Tomei).

Al suo primo viaggio di lavoro, Ana si vede inaspettatamente promossa in prima classe. Ed è qui incontra il bel Will (Archie Renaux), che scambia Ana per la sua boss. È una piccola bugia bianca che scatena una serie di eventi fortuiti e presentazioni VIP che improvvisamente fanno sì che Ana vinca al lavoro e si ritrovi coinvolta in una storia d'amore travolgente che non si aspettava. Tuttavia, questa piccola bugia bianca inizia a sgretolarsi, minacciando di rovinare la carriera e la nuova storia d'amore di Ana.

La trama del film

Ana Santos (Camila Mendes), la protagonista del film Prime Video Upgraded, è un'appassionata di arte con una laurea magistrale e ambiziosi progetti di gestire un giorno la sua galleria, nonostante attualmente viva sul futon di sua sorella, sommersa dai debiti universitari, e lavori come tirocinante non retribuita presso una prestigiosa casa d'aste di New York. Tuttavia, Ana rimane speranzosa e determinata a impressionare la sua influente e esigente capa, Claire Dupont (Marisa Tomei).

Quando Ana aiuta a correggere un grave errore interno, le viene chiesto di assistere Claire in un importante viaggio a Londra, collaborando con l'ufficio britannico per facilitare un'asta di alto profilo da parte di un misterioso collezionista. All'aeroporto, un agente del servizio clienti osserva Ana essere maltrattata dai due assistenti di lunga data di Claire e la promuove in prima classe per la prima volta nella sua vita, dove l’affascinante Will (Archie Renaux).

Fortunata per essere stata promossa e diretta a Londra, i due iniziano un dolce flirt e Ana non corregge Will quando questi interpreta erroneamente il suo lavoro pensando che sia direttrice e non tirocinante. Questa piccola bugia bianca arriva anche a Catherine (Lena Olin), la madre attrice di Will, che viene istantaneamente affascinata da Ana e insiste affinché trascorrano più tempo insieme.

Al lavoro, Ana si trova a dover gestire compiti amministrativi e fare commissioni per Claire, cosa che accetta con spirito positivo e lavora fino a notte fonda, fino a quando Will la convince a partecipare a una festa nell'appartamento di sua madre. Mentre si gode il lusso circostante e sorseggia champagne, Ana si rende conto che la collezione d'arte di Catherine è il lotto di alto profilo che deve curare per Claire, una coincidenza che delizia Catherine ma preoccupa Ana per la sua imminente bugia...

Mentre resta fedele nel completare qualsiasi compito assegnatole da Claire, Ana non riesce a resistere a trascorrere più tempo con Will e si ritrova coinvolta in una storia d'amore in crescita che non si sarebbe mai aspettata. Cosa succederà quando quella bugia non così piccola minaccerà tutto?

Il poster del film Prime Video Upgraded.

Una ragazza moderna

Upgraded, il film original prime Video, è una commedia romantica nata dal desiderio della scrittrice Christine Leni di rendere omaggio al genere che più ama con un approccio moderno e contemporaneo. L’azione ruota infatti intorno a una giovane protagonista orientata alla carriera, che si barcamena tra il mondo aspirazionale e glamour dell’arte e una storia d’amore inaspettata.

“Ho scritto Upgraded perché mi piacciono le storie che esplorano come la vita possa cambiare in un attimo”, ha spiegato. “Tutti sogniamo di vincere alla lotterie o di incontrare la nostra anima gemella: Ana sogna di far fare un grande salto alla sua esistenza. Non si tratta per lei di trovare un posto migliore ma di avere l’opportunità per una vita migliore. Ho così voluto che la storia includesse il lato romantico, la commedia e i drammi che si vivono sul posto di lavoro”.

“Ana è un’affascinante underdog”, ha commentato la regista Carlson Young. “Si muove nel mondo altamente competitivo dell’arte e a suo modo riesce a farsi strada. È un po’ il simbolo di tutte le giovani donne di oggi”.

“Ana non proviene da un contesto privilegiato”, ha voluto sottolineare la protagonista Camila Mendes. “Deve quindi impegnarsi molto per dimostrare di essere all’altezza della situazione. Ammetto che conoscevo poco di come funzioni il mondo dell’arte ma mi sono divertita a scoprire i mille lati di Ana anche al di là della sua ossessione e passione per il lavoro. Ho voluto capire chi fosse come persona e l’ho trovata incredibilmente determinata ma anche un po’ goffa e divertente: parte da zero e, in circostanze non proprio ideali, si fa sempre più largo… credo che abbia tutte le caratteristiche per divenire un giorno un’ottima capa!”.

