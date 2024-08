Unstoppable: L’incredibile film Prime Video con JLo da una storia vera

A rriverà prossimamente su Prime Video il film Unstoppable, in cui Jennifer Lopez interpreta la madre di un giovane atleta con disabilità che lotta per affermarsi come campione di wrestling.

Mentre sul fronte privato fa notizia per il suo divorzio da Ben Affleck, Jennifer Lopez si appresta a presentare al Toronto Film Festival Unstoppable, il film Prime Video che vedremo prossimamente e di cui è protagonista femminile. Diretto da William Goldenberg, il film Prime Video Unstoppable racconta la storia vera e appassionante di Anthony Robles, colui che contro ogni previsione è riuscito a diventare un campione americano di wrestling, sebbene nato senza la gamba destra.

Il film Prime Video Unstoppable presenta un cast stellare che include Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña e con Don Cheadle. Anthony Robles stesso appare nel film e nei crediti come ‘Anthony Robles Double’, impegnato in complesse mosse di wrestling e acrobazie mentre il suo alter ego sullo schermo Jharrel Jerome si è allenato per mesi, lavorando a stretto contatto con Anthony per acquisire la fisicità e la determinazione necessarie per il ruolo.

Unstoppable: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT

Una storia vera

Storie come quella di Anthony Robles sembrano uscite da un romanzo ispirazionale ma la sua è accaduta realmente. Nato senza una gamba e cresciuto in un ambiente familiare difficile, Robles non ha mai abbandonato il suo sogno. Si è impegnato a sviluppare la forza e le abilità richieste dalla lotta libera frequentando il college, dove il suo obiettivo era guadagnarsi un posto in una squadra della Divisione 1 degli Stati Uniti, nonostante fosse l'unico atleta con disabilità. E ha lottato per vincere.

Con Jharrel Jerome in un'altra straordinaria performance, il film Prime Video Unstoppable è sia un irresistibile dramma sportivo che una storia familiare piena di emozione. Nel cerchio di lotta e negli spogliatoi, Anthony deve convincere due allenatori duri (Michael Peña e Don Cheadle) che la sua determinazione e il suo potenziale sono reali. A casa, deve fare i conti con una madre che sta attraversando una fase di crescita personale. Jennifer Lopez, spesso sottovalutata, è eccezionale in questo ruolo.

Unstoppable è prodotto dalla Artists Equity di Ben Affleck e Matt Damon. Il regista William Goldenberg, un veterano montatore che ha curato anche Air, porta nel film una grande dose di ottimismo e autenticità. Combinando le performance di Jerome con effetti visivi e con Robles stesso che “si doppia” in alcune scene, le sequenze di lotta trasmettono l'urgenza genuina della realtà.

Il vero Robles è da tempo un campione dell'accessibilità, e questo film senza dubbio porterà il suo esempio a un pubblico più vasto grazie a un dramma convincente e profondamente toccante.