Uno splendido disastro: Una clip in anteprima del film Prime Video

Prime Video propone dal 5 maggio in esclusiva il film Uno splendido disastro, portato in Italia da Leone Film Group. Diretto da Roger Kumble e tratto dal best seller di Jamie McGuire, Uno splendido disastro è una commedia romantica che offre un punto di vista contemporaneo e sorprendente su una domanda che ci affligge da secoli: può esserci amicizia tra uomo e donna senza che l’amore si metta di mezzo?

Il poster italiano del film Prime Video Uno splendido disastro.

La trama del film

La trama del film Prime Video Uno splendido disastro ruota intorno ad Abby Abernathy (Virginia Gardner), matricola al college desiderosa di concentrarsi solo sugli studi e la nuova vita sociale che ha davanti (dimenticando il passato). Tuttavia, le sue buone intenzioni falliscono rapidamente quando incontra Travis “Mad Dog” Maddox (Dylan Sprouse), giovane attaccabrighe e playboy del campus.

Travis è esattamente ciò che Abby vorrebbe evitare. Ma, incuriosito dalla resistenza della ragazza al suo fascino, Travis le propone una semplice scommessa: un mese di convivenza. Non sanno ancora che quel mese si trasformerà nella nascita di una storia d’amore senza precedenti. La domanda di fondo rimane la più antica di tutte: uomini e donne possono essere amici senza che l’amore prenda il sopravvento?

Nei panni di Abby nel film Prime Video Uno splendido disastro, Virginia Gardner interpreta una giovane donna che desidera ricominciare la sua vita da zero. Giovane prodigio del poker, ha passato la sua infanzia a giocare e barare per ripagare i debiti del padre ma ora ha solo voglia di prendere in mano il suo destino e di giocare secondo le sue regole. “Abby sta cercando la sua identità”, ha commentato l’attrice. “Nel corso del film, impara però che non si può scappare dal proprio passato e che occorre accettarsi per quello che si è”.

Proprio come Abby, anche Travis non è esattamente chi sembra essere. È un attaccabrighe di prima categoria ma, quando non litiga, è rispettoso e fedele nei confronti di amici e familiari. Ha un suo personalissimo sistema di valori ed è un aspetto che Abby non potrà sottovalutare. “Per il ruolo di Travis mi sono allenato duramente per più ore al giorno”, ha sottolineato Dylan Sprouse. “È un giovane combattente di MMA e, per renderlo credibile, dovevo sviluppare una certa resistenza per affrontare le lunghe sequenze di combattimento. Travis è molto diverso da quello che sono io: sono questi i personaggi che mi piace interpretare sullo schermo!”.

La clip in anteprima

TheWom.it vi offre oggi una clip esclusiva in anteprima del film Prime Video Uno splendido disastro. Nelle immagini, Abby si appresta a trascorrere la prima notte nel letto di Travis, con annesse incomprensioni e battibecchi che lasciano presagire come… gli opposti si attraggano!