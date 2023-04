Uno splendido disastro: L’amicizia che diventa amore

A rriva Uno splendido disastro, il film tratto dall’omonimo romanzo di James McGuire, best seller anche in Italia. Al centro, due giovani agli antipodi che devono far fronte alla domanda delle domande: può un amico essere solo tale?

Se siete alla ricerca di un nuovo film d’amore che vi farà sognare e respirare, abbiamo la risposta per voi: si chiama Uno splendido disastro e ha per protagonisti gli attori Dylan Sprouse, il Trevor della saga After, e Virginia Gardner, la protagonista del cult Fall. In uscita al cinema negli Stati Uniti, arriverà in Italia prossimamente su Prime Video grazie a Leone Film Group.

Basato sull’omonimo romanzo di James McGuire e diretto da Roger Kumble, il film Beautiful Disaster ha tra i suoi produttori l’attore Brad Pitt. La trama ruota intorno ad Abby Abernathy, matricola al college desiderosa di concentrarsi solo sugli studi e la nuova vita sociale che ha davanti. Tuttavia, le sue buone intenzioni falliscono rapidamente quando incontra Travis “Mad Dog” Maddox, giovane attaccabrighe e playboy del campus.

Travis è esattamente ciò che Abby vorrebbe evitare. Ma, incuriosito dalla resistenza della ragazza al suo fascino, Travis le propone una semplice scommessa: un mese di convivenza. Non sanno ancora che quel mese si trasformerà nella nascita di una storia d’amore senza precedenti. La domanda di fondo rimane la più antica di tutte: uomini e donne possono essere amici senza che l’amore prenda il sopravvento?

La trama del film Uno splendido disastro

Il film Uno splendido disastro, commedia romantica per young adult, inizia quando Abby Abernathy arriva al college, desiderosa di lasciarsi la sua vita alle spalle e ricominciare da capo. Nonostante il suo aspetto da brava ragazza, Abby nasconde un oscuro passato da bambina prodigio del poker, finita spesso in loschi affari per colpa dell’irresponsabile padre Mick.

Mentre una sera si trova fuori con la migliore amica America e il di lei fidanzato Shepley, Abby incontra Travis “Mad Dog” Maddox, uno studente ribelle noto per due cose: i combattimento di boxe a mani nude e le fin troppe amicizie con le ragazze. È anche il cugino e compagno di stanza di Shepley ma sembra esattamente quel tipo di persona con cui Abby non vorrebbe mai accorciare le distanze.

Tuttavia, a causa di una scommessa, la distanza viene annullata del tutto: Abby e Travis si ritrovano per trenta giorni a essere coinquilini. Più Abby conosce Travis, più si rende conto di come questi viva seguendo un proprio codice morale: dopotutto, non è il ragazzaccio che appare agli occhi di tutti. E, più Travis conosce Abby, più si rende conto di quanto sia ancora più intelligente e complicata di quanto pensasse.

I due faticano per tenere a bada la reciproca attrazione. Ma non si può mai porre un freno ai sentimenti, soprattutto quando la loro amicizia costringerà Abby a fare i conti con il passato e guardare al presente con occhi diversi.

Il poster originale del film Uno splendido disastro.

I personaggi principali

Il film Uno splendido disastro mischia romanticismo, commedia, dramma e suspense, qualcosa che da sempre è nelle corde del regista Roger Kumble, che in passato ha diretto film come After 2, Cruel Intentions e La cosa più dolce. Ed è la sapienza con cui Kumble sa dosare gli elementi della narrazione che ha spinto gli attori Dylan Sprouse e Virginia Gardner ad accettare i ruoli di Travis e Abby.

Nei panni di Abby, Virginia Gardner interpreta una giovane donna che desidera ricominciare la sua vita da zero. Giovane prodigio del poker, ha passato la sua infanzia a giocare e barare per ripagare i debiti del padre ma ora ha solo voglia di prendere in mano il suo destino e di giocare secondo le sue regole. “Abby sta cercando la sua identità”, ha commentato l’attrice. “Nel corso del film, impara però che non si può scappare dal proprio passato e che occorre accettarsi per quello che si è”.

Proprio come Abby, anche Travis non è esattamente chi sembra essere. È un attaccabrighe di prima categoria ma, quando non litiga, è rispettoso e fedele nei confronti di amici e familiari. Ha un suo personalissimo sistema di valori ed è un aspetto che Abby non potrà sottovalutare. “Per il ruolo di Travis mi sono allenato duramente per più ore al giorno”, ha sottolineato Dylan Sprouse. “È un giovane combattente di MMA e, per renderlo credibile, dovevo sviluppare una certa resistenza per affrontare le lunghe sequenze di combattimento. Travis è molto diverso da quello che sono io: sono questi i personaggi che mi piace interpretare sullo schermo!”.

L’attrice Libe Barber interpreta il personaggio di America, la migliore amica di Abby. America conosce il passato di Abby ed è pronta a fornirle i consigli giusti perché “sa come si vive al massimo e come ci si butta a capofitto nelle relazioni”, per dirla con le parole di Barber. Nei panni di Shepley, il fidanzato di America, troviamo invece Austin North: “Shepley è molto protettivo nei confronti del cugino”, ha spiegato l’attore. “Ogni volta che Abby entra in scena, Travis si distrae facilmente ma Shepley sa come mantenere alta la sua attenzione: si prende cura di lui”.

Il cast principale del film Uno splendido disastro comprende anche gli attori Rob Estes come Benny, uno strozzino di Las Vegas, e Brian Austin Green, come Mick, lo sconsiderato padre di Amy. “La relazione tra padre è figlia è alquanto tesa e triste”, ha dichiarato Virginia Gardner. “Abby vuole vedere il meglio di suo padre. Si illude che sia cambiato e che sarà pronto a diventare quel genitore che non è mai stato”.

