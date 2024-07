U no di noi, proposto da Canale 5, è un film che combina elementi di thriller e dramma familiare, ambientato in un contesto western. Diane Lane e Kevin Costner danno vita a due personaggi complessi e indimenticabili.

Canale 5 propone in prima visione tv martedì 31 luglio il film Uno di noi. Scritto e diretto da Thomas Bezucha, il film di Canale 5 Uno di noi è un intenso thriller basato sui personaggi e sulle dinamiche familiari. La storia è ambientata nel 1963 nel selvaggio West americano. George Blackledge (interpretato da Kevin Costner) è un ex sceriffo che vive con sua moglie Margaret (Diane Lane) nel loro ranch in Montana. La loro vita viene devastata dalla morte improvvisa del loro unico figlio, James, che perde la vita in un incidente a cavallo.

Tre anni dopo, la vedova di James, Lorna (Kayli Carter), si risposa con Donnie Weboy (Will Brittain), un uomo legato a una pericolosa famiglia del North Dakota. Margaret sospetta subito che Donnie non sia un buon uomo e i suoi timori vengono confermati quando lo vede maltrattare Lorna e il piccolo Jimmy, suo nipote. Quando Lorna e Donnie lasciano la città senza avvisare, Margaret decide di partire per riportare a casa il nipote. George, sapendo che non può fermare la determinata Margaret, la accompagna.

Durante il loro viaggio, scoprono che la famiglia Weboy, guidata dalla matriarca Blanche (Lesley Manville), non ha alcuna intenzione di lasciare andare Jimmy. George e Margaret sono quindi costretti a lottare per la loro famiglia, a qualsiasi costo.

I personaggi principali

Nel film di Canale 5 Uno di noi, George Blackledge, interpretato da Kevin Costner, è un ex sceriffo che vive una vita ritirata e silenziosa, ma profondamente legato alla sua famiglia. Costner ha descritto George come un eroe morale, un uomo "decente quando nessuno guarda", un tratto che guida le sue azioni nel film.

Al suo fianco c'è Margaret Blackledge, impersonata da Diane Lane. Margaret è una donna forte e determinata, che non si arrende mai di fronte alle difficoltà. Lane ha apprezzato la complessità del suo personaggio, sottolineando la sua forza interiore e la determinazione a proteggere il suo nipote Jimmy, anche di fronte a grandi pericoli.

Lesley Manville porta in scena Blanche Weboy, la matriarca spietata della famiglia Weboy. Manville ha considerato Blanche come una madre possessiva e controllante, una donna per cui "nulla si frapporrà tra lei e i suoi figli". Tale dinamica conflittuale mette in evidenza il potere che Blanche esercita sulla sua famiglia.

Lorna, interpretata da Kayli Carter, è la vedova di James e madre di Jimmy. Intrappolata in un matrimonio abusivo con Donnie, Lorna rappresenta una figura fragile e in pericolo, ma Carter ha sottolineato la forza nascosta nella sua lotta per la sicurezza di suo figlio e la complessità della sua relazione con Margaret.

Il potere della famiglia

Il film di Canale 5 Uno di noi esplora in profondità il potere della famiglia, mettendo in luce il legame profondo e indistruttibile che unisce i suoi membri, nonostante le avversità. Ciò si manifesta nel viaggio disperato di George e Margaret per salvare il loro nipote, un atto che il regista Bezucha ha descritto come una riflessione su cosa significa veramente essere una famiglia e su cosa si è disposti a fare per amore.

La resilienza e il coraggio sono al centro della narrazione, con George e Margaret che affrontano pericoli immensi per proteggere il loro nipote, dimostrando una straordinaria forza interiore. Diane Lane ha dichiarato di aver visto la storia come un racconto di avvertimento sul forzare la propria volontà e affrontare le conseguenze delle proprie azioni, evidenziando il peso emotivo delle scelte che i personaggi fanno.

Il confronto tra bene e male è un altro tema chiave del film. La famiglia Blackledge rappresenta i valori tradizionali e la moralità, in netto contrasto con i Weboy, che incarnano il lato oscuro e pericoloso dell'umanità. Kevin Costner nel riflettere su questo aspetto ha definito Uno di noi come un film duro e toccante che esplora i limiti della moralità e della giustizia. Questi temi, intrecciati con le dinamiche familiari e il contesto western, creano una narrazione ricca e complessa che lascia il pubblico a riflettere su cosa significa veramente "lasciar andare".

