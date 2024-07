La storia (vera) della vita spezzata di una adolescente per colpa del bullismo

D isney+ propone nella serie tv Under the Brige la storia della ragazza canadese la cui uccisione ha spinto a una maggiore riflessione sulle dinamiche del bullismo e sulla necessità di contrastarlo con decisione.

Disney+ propone dal 10 luglio la serie tv Under the Bridge, con protagoniste le attrici Riley Keough e Lily Gladstone. La serie tv Under the Bridge è basata sul libro dell’acclamata autrice Rebecca Godfrey (La ragazza che doveva morire) e racconta la storia vera avvenuta nel 1997 della quattordicenne Reena Virk (Vritika Gupta), uscita per raggiungere gli amici a una festa e mai tornata a casa.

Attraverso gli occhi di Rebecca Godfrey (Riley Keough) e di un’agente di polizia locale (Lily Gladstone), la serie porta il pubblico dentro al mondo nascosto delle ragazze accusate dell’omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassino.

La trama della serie tv

Il brutale omicidio di Reena Virk, una ragazza di 14 anni avvenuto nel 1997 nella Columbia Britannica, Canada, commesso da un gruppo di altri adolescenti, sconvolse la comunità e scatenò un uragano mediatico sul bullismo tra ragazze. Ora, il caso viene raccontato nella serie tv in otto parti Under the Bridge.

Tutto comincia quando Rebecca, la protagonista, torna nella zona vicina a dove è cresciuta con l'intenzione di scrivere un libro su un'adolescente incompresa. Ma, quando Reena (Vritika Gupta) scompare dopo essere andata a un incontro con le amiche per una festa, Rebecca si ritrova coinvolta nelle indagini. "C'è qualcosa che la cattura", ha evidenziato Riley Keough. "Sente di essere lì per un motivo in quel momento, poi decide di scriverne".

Quando il corpo di Reena viene ritrovato, l'autopsia rivela che è stata brutalmente picchiata. Un gruppo di ragazze adolescenti e un ragazzo adolescente vengono arrestati, processati e condannati per il loro ruolo nella morte di Reena, e diventa chiaro che in precedenza l'avevano tormentata con i loro atti di bullismo.

Smascherare la verità

Rebecca, insieme alla sua amica d'infanzia, la poliziotta Cam Bentland (Lily Gladstone), è determinata a smascherare il mondo problematico degli adolescenti coinvolti. "Le ragazze adolescenti sono tra le persone più potenti del pianeta", ha affermato Gladstone, che interpreta un personaggio di fantasia. "E chiunque abbia così tanto potere può anche essere un nervo scoperto e pericoloso".

Sebbene entrambe, Keough e Gladstone, tenessero a non demonizzare i ragazzi condannati, sottolineano che la loro motivazione era raccontare la storia di Reena con compassione. "La storia di Reena è incredibilmente importante per onorare lei e la sua vita", ha aggiunto Keough. "In secondo luogo, la serie affronta temi che non ho mai visto esplorati in questo genere, come l'empatia e una sorta di perdono radicale, aspetti che mi interessava approfondire".

Il poster della serie tv Under the Bridge.

Chi era Reena Virk?

Reena Virk,a cui storia viene raccontata nella serie tv Under the Bridge, era una ragazza canadese di 14 anni che viveva a Saanich, nella Columbia Britannica. Nata il 10 marzo 1983, era una studentessa come tante, con i suoi sogni e le sue aspirazioni. Purtroppo, la sua giovane vita fu stroncata brutalmente il 14 novembre 1997, quando fu vittima di un efferato omicidio che sconvolse l'intera nazione.

La sera del 14 novembre 1997, Reena partecipò a una festa organizzata da un gruppo di ragazzi sotto un ponte a Saanich. Durante la serata, la ragazza fu vittima di ripetute aggressioni da parte di alcuni dei presenti. Le violenze non si placarono neanche quando Reena tentò di scappare: inseguita da due ragazzi, fu raggiunta e uccisa a colpi di bastone e annegata in un fiume.

Sei ragazzi furono accusati e processati per il coinvolgimento nell'omicidio di Reena Virk. Tre di loro furono condannati per omicidio colposo di secondo grado, mentre gli altri tre ricevettero condanne per reati minori come aggressione e rapimento. Il processo scatenò un acceso dibattito pubblico in Canada, ponendo all'attenzione temi come il bullismo, la violenza giovanile e il ruolo dei media nel raccontare questo tipo di tragedie.

L'eredità di Reena

La morte di Reena Virk non è stata, però, vana. La sua storia ha spinto a una maggiore riflessione sulle dinamiche del bullismo e sulla necessità di contrastarlo con decisione. In suo ricordo sono state istituite diverse iniziative volte a promuovere la sensibilizzazione e l'educazione al rispetto e alla tolleranza.

Anche se la sua vita è stata spezzata troppo presto, Reena Virk continua a vivere nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata. La sua storia è un monito per tutti noi a non rimanere indifferenti di fronte alla violenza e a lottare per un mondo in cui ogni persona possa sentirsi al sicuro e rispettata.

