Una squadra di 12 orfani: La vera storia dietro al film Sky

U na squadra di 12 orfani è il film che Sky Cinema trasmette il 27 aprile. Ed è tratto da un’edificante storia vera che ha visto 12 orfani trasformarsi in campioni di football, ispirando un’intera nazione.

Il 27 aprile Sky propone il film Una squadra di 12 orfani ispirato a una storia vera, quella dei Mighty Mites. I Mighty Mites altro non erano che i 12 giocatori che componevano la squadra di football di un orfanotrofio di Fort Worth, durante la Grande Depressione. I ragazzini smisero di giocare senza scarpe (ma anche talvolta senza pallone) quando il destino li ha portati dritti ai campionati statali del Texas.

Durante il corso di quella che era una stagione vincente, il gruppo di outsider e la loro resilienza divennero fonte di ispirazione non solo per la loro cittadina ma anche per tutti gli Stati Uniti, catturando l’attenzione del presidente Franklin D. Roosevelt.

L’artefice del loro successo fu Rusty Russell, un leggendario allenatore giovanile. Scioccando i suoi colleghi, Russell aveva rinunciato alla sua posizione privilegiata in un college per insegnare in un orfanotrofio e allenare dei ragazzini senza alcuna speranza. Non potendo puntare sulla prestanza fisica del 12 orfani, Russell sviluppò strategie innovative che finirono per porre le basi del football moderno.

La leggenda di Rusty Russell

Diretto da Ty Roberts, Una squadra di 12 orfani, il film Sky, racconta in particolar modo la storia di Heavy Nual “Rusty” Russell, l’allenatore di football texano che ha trovato la sua vera vocazione allenando 12 orfani. Russell è divenuto una leggenda senza aver mai allenato giocatori professionisti. La sua carriera da allenatore al college è durata solo tre anni ma la sua fama ancora oggi è nota a tutti negli Stati Uniti, in particolare nel Texas, come ha ricordato lo sceneggiatore Lane Garrison: “Rusty è talmente noto da avere un’intera ala a lui dedicata nella Hall of Fame del liceo di Waco, è un mito”.

Russell era un allenatore che credeva nelle capacità dei 12 ragazzini ospiti di un orfanotrofio. E ci credeva così tanto da spingerli a competere con ragazzi più preparati di loro puntando sulle loro capacità. Grazie alle sue strategie che puntavano nel trasformare in punti di forza imbattibili le debolezze, i Mighty Mites sono diventati un simbolo nazionale di orgoglio e resilienza in un momento in cui tutti gli Stati Uniti attraversavano un periodo di disperazione come la Grande Depressione.

La storia di Russell è stata riportata in auge da un best seller pubblicato nel 2008 da Jim Dent, un giornalista sportivo che aveva seguito per più di un decennio la squadra dei Dallas Cowboys. “Il football ha sempre fatto parte della mia vita”, ha sottolineato il regista Ty Roberts. “E dedicare un film a Russell è stato come ritornare agli anni in cui sono cresciuto. Giocavo a football ma non eccellevo: in Texas, lo sport è qualcosa a cui devi dedicare tutta la tua vita per quanto è forte la competizione”.

A sentire particolarmente la storia di Russell è anche lo sceneggiatore Garrison. “Giocavo a football da quando avevo otto anni. E sono diventato orfano da adolescente. Ecco perché comprendo a pieno l’importanza dell’esempio di Russell. So chi sono quei 12 ragazzini a cui ha trasmesso i suoi valori, ne conosco i sentimenti, l’angoscia e il dolore. E so anche quello che mi ha dato il football, sia dentro sia fuori dal campo di gioco”.

Luke Wilson in Una squadra di 12 orfani.

Lo sport come riscatto

Una squadra di 12 orfani, film trasmesso da Sky, non parla esclusivamente di football. Lo sport è solo un mezzo utile a raccontare le avversità e i grandi ostacoli superati da Russell e dai suoi ragazzi. “Abbiamo voluto realizzare un film su cosa ha spinto l’allenatore a fare la cosa giusta, sui suoi fantasmi personali e sulle sue lotte. Così come su ciò che gli orfani vivevano e hanno vissuto grazie a lui”, ha assicurato il regista Ty Roberts. “Volevo che il film gettasse uno sguardo ravvicinato su ciò che guida insegnanti e artisti. Considero Rusty Russell un artista a tutto tondo dal momento che ha usato le sue abilità per modo nuovo di trasmettere insegnamenti e discorsi motivazionali”.

Rusty Russell, diventato leggendario allenatore, era un veterano della Prima guerra mondiale. Traumatizzato dall’essere rimasto anch’egli orfano, era un marito rispettabile e sapeva coniugare la sua sensibilità quasi da scienziato con le abilità di un eroe di guerra e un cowboy. Cresciuto in una fattoria, era un uomo sì duro ma anche stravagante ed eccentrico.

A interpretarlo è l’attore Luke Wilson, texano come Rusty. “Sono rimasto colpito del senso di sacrificio di Russell”, ha commentato. “Credo che sia figlio del servizio militare che ha svolto nel nome degli Stati Uniti. Era propenso a mettere sempre gli altri davanti a se stesso. L’idea di interpretare un uomo, che lascia il lavoro in una scuola prestigiosa per andare in un orfanotrofio, con la moglie e la figlia, solo per aiutare gli altri, mi ha entusiasmato sin dall’inizio. Rusty ha messo in gioco la sua vita e quella della famiglia senza pensarci due volte. E portarlo sullo schermo mi ha aiutato a voler provare a essere una persona migliore”.

Juanita, la moglie di Rusty, è impersonata dall’attrice Vinessa Shaw. “In un altro periodo, Juanita sarebbe stata a capo della contea o dello Stato”, ha dichiarato l’attrice. “Aveva molto coraggio e una saggezza che ha spinto il marito ad andare avanti quando era sconvolto. Juanita è stata anche la ragione per cui i Russell hanno preso in consegna l’orfanotrofio: quei bambini sono diventati come loro figli”.

Ad aiutare Rusty e Juanita in Una squadra di 12 orfani, film Sky, è il dottor E.P. Hall, portato in scena da Martin Sheen. Hall era un medico di campagna che ha prestato servizio presso l’orfanotrofio come custode per decenni. Sheen non è l’unico grande attore di Hollywood a comparire nel film. Uno dei finanziatori dei Mighty Mites ha infatti il volto di Robert Duvall, con un cameo piccolo ma significativo. Sheen e Duvall avevano recitato insieme in un capolavoro della storia del Cinema: Apocalypse Now.

Una squadra di 12 orfani: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 12 MIGHTY ORPHANS-Rusty Russell(Luke Wilson), Snoggs(Jacob Lofland) and Doc Hall(Martin Sheen) discuss the next play. Image by Laura Wilson.jpg 9/10 Sony Pictures Classics 10/10 PREV NEXT