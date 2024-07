C ontinuando il processo di scoperta del cinema turci, Canale 5 propone Una seconda occasione, un film che insegna come la felicità stia davvero nelle nostre mani: occorre semplicemente darle una nuova possibilità.

Canale 5 trasmette la sera del 2 agosto in prima visione tv il film Una seconda occasione. Diretto, scritto e interpretato da Özcan Deniz, una delle star più apprezzate della Turchia, il film di Canale 5 Una seconda occasione racconta la storia di una bellissima donna di nome Yasemin, insegnante di matematica, che incrocia il suo cammino con Cemal, un carismatico gourmet proprietario di un ristorante di carne.

Yasemin è una madre attenta che cerca di guarire le ferite di un matrimonio sbagliato vissuto in passato. Cemal, invece, è un uomo spensierato e socievole che desidera liberarsi del suo passato. Sebbene il primo incontro tra questi due personaggi dai caratteri opposti sia conflittuale, col tempo si trasformerà in un amore malinconico. Scavando nei rispettivi passati, scopriranno che entrambi hanno bisogno di una seconda possibilità.

Accanto a Deniz, recita Nurgül Yeşilçay. Con loro anche Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi e Füsun Erbulak.

Incontrarsi per caso

Con Una seconda occasione, il film proposto da Canale 5, Özcan Deniz dimostra di aver raggiunto una certa maturità anche a livello artistico. Oltre che a far da regista, interpreta anche Cemal, uno chef famoso che possiede un suo ristorante ed è anche un playboy. Cemal ha un figlio di nome Mahmut (Mesut Can Tomay), che ha 19 anni ed è frutto del suo matrimonio precedente. Nonostante la giovane età, Mahmut aiuta a gestire il ristorante di Cemal. Nel frattempo, chatta regolarmente con una ragazza di nome Cicek (Afra Saracoglu) tramite i social media.

Yasemin (Nurgul Yesilcay), anche lei una madre single, si preoccupa non poco quando scopre che sua figlia Cicek sta chattando frequentemente con uno sconosciuto. Yasemin prende il controllo del laptop di Cicek e inizia a fare domande a Mahmut, che non riesce a rispondere. Alla fine, Cemal interviene e risponde per conto del figlio.

Yasemin va al ristorante di Cemal per incontrare Mahmut, ma si crea un malinteso quando pensa che Cemal sia Mahmut, credendo che stia cercando di ingannare sua figlia. Il malinteso viene risolto quando Mahmut e Cicek spiegano la situazione a Yasemin e Cemal.

Yasemin, che è anche un'insegnante di matematica in una scuola privata, viene incaricata dal preside di convincere Cemal a vendere un edificio che aveva acquistato per aprire un nuovo ristorante, affinché la scuola possa usarlo per eventi sociali e di beneficenza. Yasemin deve quindi incontrare spesso Cemal, e, volta dopo volta, i due si innamorano.

Il poster originale del film di Canale 5 Una seconda occasione.

Un cambio di tono

La prima parte del film di Canale 5 Una seconda occasione è molto divertente, soprattutto quando Yasemin e Cemal si incontrano e si conoscono. Ma a metà strada, la trama diventa più seria ed emotiva con l'emergere di molti conflitti nella vita di Cemal.

Il legame tra Cemal e Mahmut non è molto stretto. Cemal, infatti, aveva scoperto che l’ex moglie era incinta solo dopo il loro divorzio, ma non si era mai preoccupato di suo figlio. Mahmut è arrivato dunque improvvisamente a Istanbul e ha iniziato a vivere con lui. Situazione a cui Cemal trova difficile adattarsi, essendo abituato a vivere da solo e senza responsabilità familiari. Mahmut, d'altra parte, si sente un peso, poiché sua madre si è risposata e Cemal è impegnato con la sua fidanzata. Quando Mahmut deciderà di andarsene, Cemal realizzerà i suoi errori e cercherà di riparare la loro relazione padre-figlio.

Cemal è pronto a iniziare una nuova vita, ma Yasemin vuole interrompere la loro relazione perché è ancora traumatizzata dal suo precedente divorzio. Yasemin sente che i loro stili di vita sono troppo diversi: lei desidera una vita semplice lontana dalla città, mentre Cemal ama l'attenzione e ha obiettivi più grandi. Il comportamento di Cemal ricorda a Yasemin il suo ex marito, e per questo teme che un giorno possa stancarsi di lei e lasciarla. Ed è il dolore legato al passato che la rende timorosa di dare un'altra possibilità a se stessa e a Cemal.

