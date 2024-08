A rriva su Rai Movie Una sconosciuta, il film che il regista Fabrizio Guarducci ha tratto dal suo omonimo romanzo. Una storia di rinascita e speranza che ruota intorno a una misteriosa figura femminile.

Rai Movie trasmette la sera del 7 agosto in prima visione tv il film Una sconosciuta. Diretto da Fabrizio Guarducci, il film di Rai Movie Una sconosciuta prende il via dal romanzo omonimo del regista, che si misura con la dimensione dell’epidemia da coronavirus senza mai citarla espressamente.

Prodotto da Fair Play, racconta come in una cittadina dal glorioso passato, ormai desertificata, appaia improvvisamente un’affascinante donna misteriosa, bellissima. La sua presenza suscita le più diverse reazioni e commenti fra i cittadini e gli avventori del bar che è solita frequentare in orari precisi. Il suo silenzio, enigmatico, riesce a tirar fuori spontaneamente dalle persone, lati a loro stessi sconosciuti.

Senza parlare, con il solo sorriso e la forza dello sguardo invita, coloro che vengono in contatto con lei, a una serena riflessione introspettiva, aiutandoli a trovare dentro se stessi una risposta alle loro domande. Improvvisamente come era arrivata nella cittadina, senza che nessuno sapesse da dove, dopo aver resuscitato emozioni e rianimato la vita della piccola comunità la sconosciuta se ne andrà.

La trama del film

Interpretato da Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli, Desireè Noferini, Andrea Muzzi, Dario D’Ambrosi, Morgana Forcella e Stefano Molinari, il film di Rai Movie Una sconosciuta ha vinto come Miglior Film il Terra di Siena International Film Festival, dove si è portato a casa anche il premio per il miglior attore protagonista a Somma, oltre che quello per il miglior produttore (Matteo Cichero).

Ambientato nella città deserta di Chianciano, famosa per le sue terme e per il passato legato al cinema di Fellini, il film ruota attorno a una misteriosa donna interpretata da Desirée Noferini, che appare improvvisamente nella città, ormai divenuta una sorta di città fantasma a causa di un diffuso malessere sociale.

La donna, avvolta in un alone di mistero e sempre silenziosa, inizia a frequentare un bar locale, dove si siede ogni giorno, legge un libro e sorride, ma non parla con nessuno. Tuttavia, la sua semplice presenza diventa una fonte di speranza e rinascita per i cittadini, che iniziano a riavvicinarsi l'uno all'altro, ritrovando una nuova socialità e il desiderio di vivere.

Il poster del film Una sconosciuta, proposto da Rai Movie.

Una storia di speranza

Tra coloro che vengono influenzati dal carisma della sconosciuta c'è Daniele (Somma), un uomo devastato dalla perdita della figlia, che attraverso il contatto con la sconosciuta riesce a confrontarsi con il suo dolore e a riaprire il dialogo con la madre della figlia, Beatrice (Ceccarelli).

“Beatrice rincontra dopo tanti anni Daniele (Somma) e si capisce che tra loro c’è stato un grande amore e una figlia che è venuta a mancare”, ha raccontato Sandra Ceccarelli. “Per me la difficoltà è stata immaginare una tragedia del genere che fortunatamente non ho vissuto, ovviamente il contesto che la città si trova ad attraversare influisce sulla loro situazione, però io penso che in confronto a un lutto di questo tipo forse anche una pandemia non è una grande cosa. Quando si tratta di interpretare una sofferenza che non si è vissuta si va a cercare ad altre situazioni che ci hanno gettato in un lungo momento di smarrimento, di dolore e poi di lenta ricostruzione”.

“Credo che Fabrizio Guarducci avesse in mente questa storia a prescindere dalla pandemia, secondo me parla dell’incomunicabilità di quest’epoca”, ha proseguito l’attrice. “Questa sconosciuta non parla ma allo stesso tempo riesce a dare ad ognuno una speranza e lo fa semplicemente ascoltando e osservando. In questa overdose di parole che scriviamo, leggiamo, ascoltiamo continuamente molto spesso non c’è un vero scambio. Tutti viviamo in un grandissimo punto interrogativo e in questo senso penso che la sconosciuta sia un suggerimento a vivere una comunicazione più profonda”.

Il film Una sconosciuta, proposto da Rai Movie, si presenta come una metafora della rinascita, con il tema centrale della riscoperta della comunità e del benessere collettivo. È, dunque, in definitiva un film che parla di speranza e di riscatto.

