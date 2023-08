Su Netflix un film sottolinea il valore della collaborazione per proteggere ciò che si ama di più

U na grande conquista è il film Nexflix che riadatta in chiave messicana un cult del cinema canadese. Al centro della storia, gli abitanti di una piccola isola che uniscono le loro forze per sedurre un medico e convincerlo a rimanere.

Arriva su Netflix dal 30 agosto il film Una grande conquista, diretto da Celso R. Garcia con nel cast Yalitza Aparicio, lanciata da Roma e candidata all’Oscar come migliore attrice. Arrivata l'industrializzazione nella piccola isola di pescatori di Santa María del Mar, le opportunità dei suoi disperati abitanti sono giunte al termine. Ma il loro destino potrà cambiare con l'apertura di un nuovo impianto di confezionamento del pesce in città. Perché ciò avvenga, hanno solo bisogno che un dottore si trasferisca sull'isola.

Il loro leader, Germán, li spinge a "sedurre" Mateo, un medico cittadino che scopre con sorpresa che il suo amato calcio è lo sport più popolare tra i residenti e che il suo piatto indiano preferito sembra essere un classico a Santa María. Per Germán e il resto degli abitanti tutto è lecito se si tratta di convincere Mateo a riportare in vita Santa María del Mar.

Il remake di un successo canadese

Una grande conquista, il film proposto da Netflix, altro non è che il remake messicano film canadese del 2003 La grande seduzione, diretto da Jean-François Pouliout. Definito come un dramedy romantico diverso dal solito, dove non si racconta la storia di qualcuno che sta cercando di conquistare la persona amata ma quella di un intero villaggio che deve mettere in atto un elaborato piano per sedurre un medico e convincerlo a rimanere.

“Il recupero di una dimensione lavorativa, e quindi di un tranquillo equilibrio di vita quotidiana, è al centro di una storia dal taglio minimalista”, scriveva la Commissione Nazionale di Valutazione della CEI a proposito del film originale. “L'obiettivo è far emergere meglio lo spessore di quelli che sembrano piccolo problemi ma che diventano grandi quando servono a riportare serenità e voglia di crescere in comunità. I temi del lavoro, di una identità individuale e collettiva, della crescita tecnologica che taglia fuori le zone meno attrezzate sono affrontati con delicatezza e leggerezza. Quello della ricerca del medico è un pretesto narrativo che fa scivolare il copione nei toni della favola, del piccolo racconto con lezioncina finale. C'è qualche azzeccata osservazione, c'è ironia, c'è l'obiettivo, in generale raggiunto, di parlare di cose serie con un sorriso”.

Interpretato da Memo Villegas (è il leader Germán), Pierre Louis (è il medico Mateo), Yalitza Aparicio e Mercedes Hernández, Una grande conquista è il terzo film messicano che quest’anno arriva su Netflix, dopo gli interessanti Chupa (sulla leggenda del chupacabra) e La scuola sui binari (tratto da un romanzo di successo). Alla base c’è una storia di superamento, di crescita e di solidarietà, che mostra come le difficoltà, la povertà e la mancanza di occasione spingono le persone a lasciare le proprie case in cerca di una vita migliore ma anche a essere creative e collaborare per proteggere ciò che amano di più.

Il poster italiano del film Netflix Una grande conquista.

Tutto è lecito

Una grande conquista, film original Netflix, è un mix di commedia e dramma che rende omaggio all’ingegnosità messicana grazie a una serie di personaggi indimenticabili. Già il trailer conferma che si tratta di una storia piena di nostalgia, di momenti divertenti e di attimi indimenticabili. Tutto si svolge in una piccola isola dimenticata dal resto del mondo, un luogo in cui non c’è più lavoro per gli abitanti. Nonostante la disperazione, la comunità locale si unisce e comincia a lavorare insieme per ribaltare la situazione e cogliere un’opportunità che può cambiare il destino di tutti quanti.

L’attore Guillermo Villegas, apparso anche in La scuola sui binari, interpreta Germán, un uomo innamorato della sua isola e della sua comunità. È lui che decide di elaborare il piano per ridare vita al posto e creare nuove opportunità di lavoro per tutti quanti. Di fronte al rischio di perdere persino la sua casa, sa che il futuro dell’isola è nelle mani del dottor Mateo: se solo si trasferisse sull’isola e vi rimanesse, la nuova fabbrica aprirebbe e fornirebbe quel lavoro che permetterebbe a chi è andato via di ritornare.

Suo compito sarà dunque quello di convincere Mateo che il villaggio di Santa Maria, abitato da soli pescatori, è un luogo paradisiaco, pieno di vita e di magia. Solo così il dottore potrà lasciarsi tutto alle spalle e decidere di diventare il medico fisso del posto, requisito necessario affinché la fabbrica apra.

Una grande conquista: Le foto del film 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT