Una gran voglia di vivere: Videointervista a Vittoria Puccini, Fabio Volo e Michela Andreozzi

U na gran voglia di vivere, bestseller di Fabio Volo, è ora diventato un film disponibile su Prime Video dal 5 febbraio. TheWom.it ha incontrato in esclusiva la regista Michela Andreozzi e i protagonisti Vittoria Puccini e Fabio Volo per uno scambio di battute.

Arriva il 5 febbraio su Prime Video, Una gran voglia di vivere il film che Michela Andreozzi ha tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo, edito da Mondadori. Con lo stesso Volo protagonista al fianco di Vittoria Puccini, Una gran voglia di vivere racconta la storia di Anna e Marco, una coppia che dopo tanti anni di unione sentimentale e un figlio si ritrova ad affrontare una crisi senza precedenti.

Prodotto da Paco Cinematografica in collaborazione con Prime Video e RTI e sceneggiato da Michela Andreozzi, Filippo Bologna e Fabio Volo, Una gran voglia di vivere è un film che ha il coraggio di indagare le dinamiche di coppie per scoprire come tutti quanti siamo in fatto di sentimenti dei nomadi approdati in una terra sconosciuta.

Il poster del film Una gran voglia di vivere.

La trama del film

Romantic comedy on the road, Una gran voglia di vivere sfrutta un viaggio a bordo di un camper come metafora di un viaggio alla scoperta dell’inesplorato e del nuovo, l’amore. Rispetto al romanzo di Volo con lo stesso titolo, Una gran voglia di vivere, il film Prime Video si permette delle concessioni: la meta del viaggio dei due protagonisti non è più l’emisfero australe (Australia e Nuova Zelanda) ma la scandinava Norvegia, tra fiordi e sole di mezzanotte.

La storia, dopo un breve flashback, ci porta nella Milano dei nostri giorni. Marco e Anna (Fabio Volo e Vittoria Puccini), dopo anni di convivenza serena e la nascita di Tommaso (Ludovico Nava), sono in crisi nera. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Ma non è bastato.

Quando Anna propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme una nuova avventura, Marco rifiuta. Ma quando a lui viene proposto un trasferimento per lavoro ad Amsterdam, inizia a pensarci, senza avere però il coraggio di dirlo ad Anna. Per non infrangere una promessa fatta a Tommaso, decidono di partire per la Norvegia, ripromettendosi di prendere una decisione sul matrimonio alla fine del viaggio.

Durante quel magico e indimenticabile giro in camper per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam…

La videointervista al cast

Dopo Genitori vs Influencer, Michela Andreozzi ritrova Fabio Volo come suo protagonista nel film Prime Video Una gran voglia di vivere. Gli affianca questa volta Vittoria Puccini per mettere in scena le dinamiche che si susseguono in una coppia, dal colpo di fulmine fino all’inevitabile crisi. Inevitabile perché, chiunque di noi impegnato in una relazione più o meno a lungo termine, sa che quel momento prima o poi arriva. È semmai il come che non riusciamo a spiegarci.

E non riescono a spiegarselo nemmeno gli Anna e Marco di dalliana memoria protagonisti del film Prime Video Una gran voglia di vivere. Michela Andreozzi è riuscita nel compito di prendere un romanzo in prima persona, come quello di Volo, e trasporlo in terza persona, apportando molto del suo sguardo e delle sue convinzioni. Chi sia Michela Andreozzi abbiamo imparato a capirlo quando l’abbiamo intervistata meno di un mese fa: curiosamente, anche in quel caso la discussione era caduta sui rapporti di coppia.

Tuttavia, se avessimo avuto dei dubbi, Una gran voglia di vivere li ha fugati. Nel film c’è ad esempio tutta la sua attenzione verso ai diritti civili: nel loro viaggio alla (ri)scoperta di loro stessi, i due protagonisti si imbattono in diverse coppie, tra cui una omogenitoriale e una alle prese con un violento litigio. C’è un cane a cui è affidato il compito di simboleggiare la quiete dopo la tempesta e c’è persino un nudo maschile integrale, quasi inedito per il cinema italiano. E c’è, soprattutto, un argomento su cui ogni giorno dovremmo soffermarci a pensare: la riappropriazione dell’identità femminile.

Di questo e altro, abbiamo parlato con Michela Andreozzi, Fabio Volo e Vittoria Puccini nella nostra videointervista per Una gran voglia di vivere, film disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 febbraio.