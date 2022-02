U na femmina è il film tratto da Fimmine ribelli, un’inchiesta di Lirio Abbate sulle donne che in Calabria appartengono alla ‘ndrangheta. In uscita il 17 febbraio con Medusa, Una femmina sarà presentato al Festival di Berlino 2022. Ve ne presentiamo in esclusiva una clip.

Una femmina è il film che il regista Francesco Costabile ha tratto da Fimmine ribelli, un’inchiesta di Lirio Abbate sulle donne che in Calabria appartengono alla ‘ndrangheta. In uscita il 17 febbraio con Medusa, Una femmina sarà presentato al Festival di Berlino 2022 nella sezione Panorama ed è prodotto tra gli altri dalla Tramp Limited di Attilio De Razza e Nicola Picone (produttori anche di Il figlio di Tarzan) e dalla O’Groove di Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis.

LEGGI ANCHE: UNA FEMMINA, DA SOLA CONTRO LA 'NDRANGHETA

Una femmina: La clip in esclusiva

Nella clip di Una femmina, il film di Francesco Costabile in uscita il 17 febbraio con Medusa dopo il passaggio al Festival di Berlino 2022, assistiamo a una cena familiare in cui emerge tutto il carattere della protagonista Rosa, impersonata dall'esordiente Lina Siciliano.

Nel suo sguardo, c'è tutta la ribellione che caratterizzerà Rosa: a testa alta, fiera, indomita. Come tutte le donne che resistono, è etichettata come "pazza" dal capofamiglia, duramente interpretato da Fabrizio Ferracane.

Con loro in scena, gli attori Luca Massaro, Annamaria De Luca e Simona Malato, il resto della famiglia di Rosa. "Morsa psicologica, oppressione e ricatto domestico sono le basi che costituiscono il mondo di Rosa. Una femmina è principalmente un racconto di famiglia", ha dichiarato il regista.

Di cosa parla Una femmina?

Una femmina, il film tratto da Fimmine ribelli, ha al centro il personaggio di Rosa. Rosa è una ragazza irrequieta che vive con i parenti della madre in un remoto villaggio dell’Italia meridionale. La misteriosa morte della madre, quando Rosa era solo una bambina, getta un’ombra cupa sul suo presente.

Quando la verità su ciò che è accaduto viene a galla, Rosa si rende conto di essere in trappola: lo stesso prefissato destino sembra attendere anche lei. Armandosi di coraggio, Rosa decide di tradire la famiglia cercando vendetta contro il proprio stesso sangue. Tuttavia, quando la tua famiglia appartiene alla ‘ndrangheta, un solo passo falso può condurti alla morte.

