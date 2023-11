Su Netflix, una serie tv racconta l’incubo peggiore che possono vivere due genitori

A rriva su Netflix la serie tv Una famiglia quasi normale, tratta da un bestseller dello scrittore Mattias Edvardsson. Un’adolescente è accusata di omicidio, sconvolgendo la vita quasi perfetta dei suoi due genitori.

Netflix propone dal 24 novembre la serie tv in sei episodi Una famiglia quasi normale. Di produzione svedese, la serie tv Netflix Una famiglia quasi normale si basa sull’omonimo bestseller di Mattias Edvardsson che ha venduto oltre 550 mila copie in 35 diversi Paesi (in Italia, lo ha pubblicato Rizzoli).

Crime in sei puntate, la serie tv Netflix Una famiglia quasi normale vede protagonisti gli attori Alexandra Karlsson Tyrefors (al suo debutto) nel ruolo della diciannovenne Stella; Lo Kauppi come Ulrika Sandell, la madre di Stella; e Björn Bengtsson come Adam Sandell, il padre di Stella.

L’incubo di due genitori

I Sandell, al centro della serie tv Netflix Una famiglia quasi normale, sono una famiglia come tante altre, composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l'un l'altra?

Quanto siamo disposti a fare per proteggere la nostra famiglia? E quanto veramente conosciamo i nostri cari? Sono queste le due domande da cui parte Una famiglia quasi normale in cui due genitori disperati cercano di capire cosa sia realmente successo alla loro bambina, che si rendono conto di non conoscere fino in fondo, così come non si conoscono tra loro. Pian piano, pezzo dopo pezzo, la vita della famiglia si infrange di fronte a ciò che è veramente accaduto mostrando quali possano essere gli incubi più grandi di un genitore e superando la sottile linea che divide giusto e sbagliato, verità e menzogna.

"Sono profondamente grato a Netflix di essere stato scelto come regista di una serie tv come Una famiglia quasi normale”, ha commentato il regista Per Hanefjord. “Il romanzo di Mattias, la sceneggiatura e il fantastico cast mi hanno offerto le condizioni migliori possibili per un racconto molto forte. Sin da subito, ho apprezzato come la storia abbia davvero qualcosa di profondo: solleva questioni complesse, offre profondità ai personaggi e tutto questo con coinvolgente suspense”.

"Sono sopraffatto! È un sogno diventato realtà vedere il mio libro prendere vita come serie tv Netflix”, ha affermato Mattias Edvardsson, autore del libro Una famiglia quasi normale. “La sceneggiatura è molto solida e Per Hanefjord è un regista fantastico che si è appassionato come non mai alla storia. È stato importante per me che la serie fosse girata a Lund, dove è ambientato anche il libro”.

Una famiglia quasi normale: Le foto della serie tv 1/46 2/46 3/46 4/46 5/46 6/46 7/46 8/46 9/46 10/46 11/46 12/46 13/46 14/46 15/46 16/46 17/46 18/46 19/46 20/46 21/46 22/46 23/46 24/46 25/46 26/46 27/46 28/46 29/46 30/46 31/46 32/46 33/46 34/46 35/46 36/46 37/46 38/46 39/46 40/46 41/46 42/46 43/46 44/46 45/46 46/46 PREV NEXT