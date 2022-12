Un vizio di famiglia: In esclusiva, il trailer italiano del film sulla fine del patriarcato

D opo essere stato presentato con successo al Festival di Venezia 2022, arriva in sala il film Un vizio di famiglia, un imprevedibile dramma familiare con la straordinaria Laure Calamy. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer italiano.

Un vizio di famiglia (L’origine du mal), terzo film di Sébastien Marnier, con Laure Calamy (Call my Agent, Premio Miglior attrice per Full Time – Al cento per cento allo scorso Festival di Venezia), Doria Tillier (La Belle Époque), Suzanne Clément (musa di Xavier Dolan), Dominique Blanc e Jacques Weber, presentato alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in Orizzonti Extra, sarà in sala il 4 gennaio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Un vizio di famiglia, il poster italiano del film.

La trama del film Un vizio di famiglia

In una lussuosa villa in riva al mare, Stéphane, una giovane donna, operaia in un conservificio, si ritrova in una famiglia ultraricca con un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, madre di un'adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. Qualcuno sta mentendo. Tra colpi di scena e bugie, il mistero cresce e il sospetto si diffonde.

“Il mio film, Un vizio di famiglia, parla della fine del patriarcato– ha affermato il regista Sébastien Marnier - e l’idea era di avere solo donne nella storia, ad eccezione dell’origine del male stesso: il padre. All’inizio mi sembrava astratto e inattuabile, ma, mentre il film mi si formava in mente, ho capito che bastava semplicemente non fare un racconto naturalistico. Era una fiaba e avrei dovuto portare a termine l’idea originale”.

Il trailer italiano in anteprima

Dopo il premio a Venezia per Full Time - Al cento per cento, la straordinaria Laure Calamy torna in un imprevedibile dramma familiare dalle tinte thriller, affiancando un cast d’eccezione su cui campeggiano Jacques Weber, Dominique Blanc e Dora Tillier, già musa di Daniel Auteuil in La Belle Époque.

TheWom.it vi offre in anteprima esclusiva il trailer italiano del film Un vizio di famiglia, in sala dal 4 gennaio.