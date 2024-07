U n sogno per papà, film trasmesso da Rai 3, non è solo una storia di calcio, ma un racconto universale di speranza, resilienza e amore familiare.

Rai 3 trasmette in prima visione tv la sera dell’11 luglio il film Un sogno per papà. Diretto da Julien Rappeneau, il film di Rai 3 Un sogno per papà è l’adattamento cinematografico di una graphic novel di Mario Torrecillas e Arthur Laperla. Interpretato da François Damiens e Maleaume Paquin, racconta la storia del piccolo Theo.

Soprannominato “Formica”, Theo vorrebbe ridare un po’ di speranza a suo padre Laurent, un uomo solitario e deluso dalla vita. L’occasione si presenta quando è sul punto di essere reclutato da un’importante squadra di calcio inglese, ma alla fine viene scartato perché troppo piccolo. Non volendo dare a suo padre l’ennesima delusione, Theo si lancia in una farsa che diventerà ben presto più grande di lui.

Un figlio che sostiene il padre

Un sogno per papà, il toccante film di Julien Rappeneau proposto da Rai 3, segue la storia del piccolo Théo, un ragazzo determinato a ridare speranza a suo padre Laurent. Théo, affettuosamente soprannominato "Formica" per la sua piccola statura e la sua grande determinazione, cerca di sollevare il morale di Laurent, un uomo solitario e disilluso dalla vita, con una bugia piena di buone intenzioni. Quando Théo viene scartato da una prestigiosa squadra di calcio inglese a causa della sua statura, decide di non rivelare la verità al padre per evitare di deluderlo ancora una volta. La menzogna di Théo diventa presto una farsa sempre più grande che coinvolge non solo suo padre, ma anche la piccola comunità intorno a loro.

Secondo Rappeneau, ciò che lo ha colpito maggiormente della graphic novel Dream Team di Mario Torrecillas e Arthur Laperla, da cui il film è tratto, è la profondità del rapporto tra padre e figlio. "È la storia di un ragazzino che lotta per sostenere suo padre, un uomo in cui non crede più nessuno", ha detto il regista. "Il modo in cui questo bambino inventa una grossa bugia per farlo tornare ad avere fiducia nella vita è molto denso dal punto di vista della drammaturgia".

Laurent, interpretato da François Damiens, è un uomo che ha perso tutto, compresa la dignità. L'attore porta sullo schermo una performance intensa e commovente, dando vita a un personaggio che passa dall'essere un emarginato rissoso e alcolizzato a ritrovare se stesso grazie all'inganno del figlio. "Ha tutte le qualità necessarie per il personaggio: doveva essere commovente, buffo, tenero, fragile, ma anche imponente, violento, fuori controllo", ha spiegato Rappeneau.

Théo, interpretato dal giovane Maleaume Paquin, è un bambino sveglio e determinato che porta sulle spalle un grande carico. Dopo la separazione dei genitori e la perdita del lavoro del padre, Théo diventa l'unico legame che Laurent ha con la società. La responsabilità lo porta a comportarsi quasi da adulto, cercando di proteggere il padre a tutti i costi. "Théo rappresenta il solo legame che gli è rimasto con la societ", ha detto Rappeneau, "e questo è già un bel carico da sopportare".

Una bugia e le sue conseguenze

La trama del film di Rai 3 Un sogno per papà si sviluppa attorno alla bugia di Théo e alle sue conseguenze, esplorando temi come l'emarginazione, la depressione, l'alcolismo e le coppie separate. Nonostante la gravità di questi argomenti, il film mantiene un tono agrodolce, mescolando ironia e immaginazione per creare un'esperienza che fa ridere e commuovere. "Ho scelto un sapore agrodolce", ha detto il regista. "Temi come questi possono essere affrontati anche senza toni drammatici, con un po' di ironia e immaginazione".

Il cast include anche Ludivine Sagnier nel ruolo di Chloé, la madre di Théo, e Laetitia Dosch nei panni di Sarah, l'assistente sociale che aiuta Laurent a ritrovare la sua strada. Ogni personaggio secondario, dagli amici di Théo ai membri della comunità, è sviluppato con cura, contribuendo alla ricchezza della storia. "Molti vedranno cambiare la propria vita grazie alla bugia di Théo", ha spiegato Rappeneau, sottolineando l'importanza delle relazioni umane e della solidarietà.

Ambientato nel nord della Francia, il film cattura l'essenza delle piccole comunità provinciali colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione. La fotografia di Pierre Cottereau utilizza luci calde per creare un'atmosfera universale e trasformare la storia in una piccola favola. Théo, con la sua bugia candida e piena di buone intenzioni, riesce a rimettere in moto non solo la vita di suo padre, ma anche quella della piccola comunità che li circonda, dimostrando che a volte, anche le bugie nate dall'amore possono portare a grandi cambiamenti.

