Un regalo da Tiffany: come l’amore arriva con un anello in un film Prime Video

P rime Video rilascia il film Un regalo da Tiffany, una commedia sentimentale che, grazie a colpi di scena inaspettati e anelli scambiati, fa riscoprire la vera magia del Natale e dell’amore.

Un regalo da Tiffany è il film diretto da Daryl Wein che Prime Video propone dal 9 dicembre. Protagonisti della commedia sentimentale prodotta da Reese Witherspoon e Lauren Neustadter sono gli attori Zoey Deutch e Kendrick Sampson. La storia ruota intorno a una ragazza la cui vita viene cambiata per sempre da un anello di fidanzamento destinato a qualcun altro. A dimostrazione di come la vita, al pari dell’amore, sia piena di sorprese e regali inaspettati.

La trama di Un regalo da Tiffany

Niente è paragonabile alla magia e alla frenesia che il Natale porta nella città di New York, dove le strade risplendono di luci, le finestre accecano e una speciale scatola proveniente da Tiffany potrebbe modificare il corso della vita di una persona. O di più vite. Parte da questo spunto il film Prime Video Un regalo da Tiffany.

Presto facciamo la conoscenza di Rachel e Gary (Zoey Deutch e Ray Nicholson), una coppia di giovani che, pur stando bene insieme, non è ancora del tutto pronta a fare il grande passo. Ethan e Vanessa (Kendrick Smith Sampson e Shay Mitchell), la fotografia dell’amore, stanno invece per ufficializzarlo.

Quando un semplice miscuglio di regali fa incontrare le loro strade, si scatena una serie di colpi di scena e scoperte inaspettate che porteranno tutti al posto giusto. Perché l’amore sa come sorprendere e rimischiare le carte in gioco.

Il poster originale del film Prime Video Un regalo da Tiffany.

Sognare l’amore

Un regalo da Tiffany, il film original proposto da Prime Video, si basa su un best seller di Melissa Hill e ha tutti gli elementi per essere il film perfetto di Natale: divertente, romantico, coinvolgente ed emozionante, è una commedia a sfondo romantico che riempie il cuore di sentimenti puri e cattura il vero spirito del Natale.

La trasposizione cinematografica del romanzo è nata nel momento in cui la produttrice Lauren Neudstadter lo ha letto prima della sua pubblicazione e se ne è letteralmente innamorata. Cosa che è accaduta anche all’altra produttrice, l’attrice Reese Witherspoon: “Nel romanzo, abbiamo visto quello che cercavamo. “, ha commentato. “Alla gente mancano le storie leggere, ottimistiche e romantiche. Siamo tutti cresciuti con quelle e da produttrice il mio obiettivo è quello di realizzarne di nuove senza necessariamente sacrificare la qualità del prodotto”.

“La storia nasce da un incidente molto verosimile. All’interno di un negozio, per errore, si scambiano due regali. Ma quando quel negozio è Tiffany le conseguenze possono essere davvero imprevedibili. La maniera in cui i protagonisti risolvono tutto e scoprono il vero significato dell’amore è però talmente originale che il pubblico non potrà non innamorarsene”, ha aggiunto Witherspoon, premio Oscar per Quando l’amore brucia l’anima.

Film come Un regalo da Tiffany su Prime Video sono, dopotutto, pensati per farci sentire bene e credere che nella vita tutto sia possibile. In fondo, non meritiamo tutti un regalo da Tiffany e, soprattutto, di trovare il vero amore come accade ai suoi protagonisti?

Zoey Deutch in Un regalo da Tiffany.

I personaggi principali

Al centro del film Prime Video Un regalo da Tiffany ci sono quattro personaggi principali, due coppie di fidanzati che vedranno le loro esistenze cambiare per sempre.

Rachel, interpretata da Zoey Deutch, è una donna forte e indipendente. È piena di amore, pazienza e fiducia: crede sempre che nella vita tutto andrà per il verso giusto e non si lascia abbattere da nulla. La sua passione per la pasticceria e per la creazione di manicaretti con ingredienti genuini l’aveva portata ad aprire un proprio ristorante ma non è andata come lei voleva. Tuttavia, non si è arresa, si è riorganizzata e ha aperto un nuovo locale, il Gillini, nel pieno di Little Italy.

Rachel è fidanzata da molto tempo con Gary, impersonato da Ray Nicholson. Tatuatore emergente con molte buone idee ma con problemi di gestione del tempo, Gary ha difficoltà a stabilire le sue priorità. Ma è sicuro che arriveranno momenti migliori. Come tanti, ha però un problema da risolvere: l’anniversario con Rachel è alle porte e non ha ancora comprato un regalo per la sua amata. Un salto da Tiffany per qualcosa di speciale, a un prezzo “ragionevole”, dopotutto ci sta.

Un incidente in taxi però rimescola le carte in gioco. E il regalo che Gary ha comprato finisce con l’essere scambiato accidentalmente con quello di qualcun altro. Motivo per cui molto presto Rachel si ritrova con un anello di fidanzamento con un diamante molto grande sotto i suoi occhi!

L’anello è stato in realtà acquistato da Ethan, l’esatto opposto di Gary. Portato in scena da Kendrick Smith Sampson, Ethan è uno scrittore e professore, profondamente premuroso, metodico e cavalleresco. Rimasto da poco vedovo, è anche un padre single devoto a colei che è la luce dei suoi occhi, la figlioletta Daisy (Leah Jeffries). Ethan si era recato da Tiffany insieme a Daisy per comprare il giusto anello di fidanzamento per Vanessa, la donna sofisticata con cui ha una nuova relazione.

Con il volto di Shay Mitchell, Vanessa è la prima donna che ha catturato l’attenzione di Ethan dopo la morte della moglie. Si sono conosciuti al lavoro presso una casa editrice e, come Rachel, anche Vanessa è una donna forte e di successo. In più, ha un sesto senso che le permette di capire subito quando qualcosa non va. E sa anche quello vuole: lasciare New York per trasferirsi a Los Angeles.

Tra gli altri attori che compongono il cast del film Prime Video Un regalo da Tiffany troviamo anche Jojo Gibbs (è Terri, amica e socia in affari di Rachel), Javicia Leslie (è Sophia, la moglie di Terri), Rose Abdoo (è Mary, commessa di Tiffany), Stephanie Shepher (la collega di Mary che serve Gary), Chido Nwokocha (è Brian Harrison, l’editore che vorrebbe che Ethan scrivesse un altro romanzo) e Connor Hines (è Finn, cugino e miglior amico di Gary).

