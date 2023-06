A rriva su Netflix il film Un principe per l’estate, la storia di una Cenerentola moderna che si innamora del principe azzurro a cui mente per far carriera nel campo delle pubbliche relazioni.

Netflix propone dal 1° luglio il film Un principe per l’estate, una commedia romantica targata Hallmark. Diretto da Peter Sullivan e interpretato da Taylor Cole e Jack Turner, Un principe per l’estate racconta la storia d’amore tra un principe, erede al trono, che si innamora della consulente di pubbliche relazioni assunta per ripulire la sua immagine.

La trama del film

Mandy Cooper (Taylor Cole), la protagonista del film Netflix Un principe per l’estate, è una giovane esperta di comunicazione che aspira a diventare un ufficio stampa di prim’ordine. Ha l’opportunità di mostrare di che pasta è fatta e quali sono le sue capacità quando nella piccola cittadina di Greenbiar, in Idaho, il principe Colin di Edgemere (Jack Turner), un bel sovrano britannico con una storia di comportamenti scandalosi alle spalle, finisce nei guai con la giustizia durante un’apparizione pubblica.

Tuttavia, le cose si complicano dopo che Mandy, a causa di un imprevisto, si ritrova a lavorare per conto della famiglia reale per ripulire l’immagine del principe stesso. La strategia che mette in campo, a insaputa del suo capo, si rivela sin da subito vincente. Ma, quando si innamora del principe vedendo i suoi sentimenti ricambiati, Mandy dovrà fare i conti con la bugia che sin dall’inizio ha portato avanti. Come reagirà Colin quando saprà la verità?

Il poster originale del film Netflix Un principe per l'estate.

Una novella Cenerentola

Far carriera nel campo delle pubbliche relazioni è tutto ciò che Mandy Cooper (Taylor Cole) vuole. Desidera seguire le orme di Deirdre Hall (Lauren Holly), il capo che ammira per come ha trasformato la sua società in una delle più importanti del Paese. Del resto, sono in tanti a rivolgersi alla sua agenzia di comunicazione per il riposizionamento della loro immagine o per lanciare messaggi nuovi.

Tuttavia, Deidre non sembra notare le capacità di Mandy. E non penserebbe mai a lei quando arriva un lavoro inaspettato e importante a livello internazionale. A Deirdre si richiede infatti di lavorare all’immagine di un nuovo cliente che non solo è ricco ma che appartiene anche a una famiglia reale: si tratta del principe Colin (Jack Turner), finito nuovamente nei guai durante una vacanza in America.

A richiedere i servizi di Deirdre è la regina, la madre di Colin. Per un malessere, però, Deirdre non si presenta all’appuntamento e al suo posto va invece Mandy, che viene scambiata per il suo capo. Anziché dire chi è realmente, Mandy coglie l’opportunità di fingersi una navigata esperta sottovalutando quanto il fascino del principe sia irresistibile anche ai suoi occhi. La campagna di Mandy si rivela vincente e tra lei e il principe scatta la scintilla dell’amore. Ma come reagirà Colin alla scoperta della verità?

L’amore tra un reale e una comune mortale al centro del film Netflix Un principe per l’estate non è certo qualcosa di inedito ma ha pur sempre una fascinazione senza tempo. Tutti quanti abbiamo un debole per le favole e lo scheletro di quella tra Colin e Mandy ci ricorda molto quella di una moderna Cenerentola con il suo Principe Azzurro: anche in questo caso la testa coronata non sa qual è la vera identità della persona di cui si è innamorato.

E, in un mondo sempre più cinico in cui si declassano i sentimenti a optional, il film Netflix Un principe per l’estate ci ricorda quanto importante sia invece il trovare la gioia dell’amore ma anche delle cose semplici. Non contano i troni, le corone o i gioielli: conta la semplicità della vita di tutti i giorni e dei sentimenti.

