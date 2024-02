In un film su Netflix torna uno dei personaggi più amati di Eddie Murphy

U no dei film di punta del 2024 di Netflix è senza dubbio Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, con Eddie Murphy che riprende uno dei suoi ruoli più iconici. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F sarà uno dei film di punta di Netflix del 2024 e il perché è presto spiegato: segna il ritorno di Eddie Murphy nei panni del detective Axel Foley, il protagonista della saga cult Beverly Hills Cop. Sono passati quasi trent’anni dall’ultima volta che abbiamo visto il brillante poliziotto di Detroit in azione ma tutto è pronto per vedergli affrontare un nuovo caso.

Nel film Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Foley sarà nuovamente di pattuglia a Beverly Hills in compagnia di amici vecchi e nuovi e forse persino un membro della sua famiglia. Come assicura il produttore Jerry Bruckheimer, “Eddie Murphy è un artista incredibile in grado di giostrarsi tra commedia e dramma. Può fare di tutto, anche riportare Axel Foley sulle strade per fargli fare ciò che più gli è congeniale. Nonostante con l’età si diventi più saggi, Axel ha ancora lo stesso bagliore negli occhi: è solo diventato più potente”.

La trama del film

Il film Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F vede il detective Axel (Murphy) in campo a Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia Jane (Taylour Paige) viene minacciata, padre e figlia si alleano con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e vecchi amici come Billy Rosewood (Judge Reinhold) e Taggart (John Ashton) per indagare, ritrovandosi di fronte a una cospirazione.

Da quando è uscito il primo Beverly Hills Cop nel 1984, Eddie Murphy ha ripreso i panni di Foley diverse volte ma questa volta il personaggio è cambiato tanto quanto il suo interprete. “Detroit è una città molto diversa da Los Angeles e, soprattutto, da Beverly Hills”, ha evidenziato Bruckheimer. “Ma Foley ha conservato lo stesso stupore per tutto ciò che vede passeggiando lungo Rodeo Drive: il contrasto culturale che lo faceva sentire un pesce fuor d’acqua negli anni Ottanta è ancora molto vivido”.

Il poster italiano del film Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F.

Nuovi e vecchi volti

Il film Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F vede la partecipazione di volti nuovi ma anche di alcuni ben noti agli appassionati del franchise. Oltre a Eddie Murphy, veterani della saga sono anche Judge Rheinold nel ruolo di Billy Rosewood e John Ashton in quello di Taggart. A loro si aggiungono anche Paul Reiser che torna a interpretare Jeffrey Friedman e Bronson Pinchot che riprende le fattezze di Serge.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, Taylour Paige interpreta Jane, la figlia di Axel. “Non è stato semplice scegliere chi doveva interpretare la figlia di Axel”, ha sottolineato il regista Mark Molloy. “Alcuni dei momenti più divertenti del film sono dati dalle doti di improvvisazione di Murphy e, di conseguenza, serviva qualcuno che riusciva a tenergli testa e che gli permettesse di dare il meglio di sé. Nello sguardo di Taylour ho intravisto la stessa scintilla contagiosa e la stessa energia di Eddie.

Joseph Gordon-Levitt dà vita al detective Abbott mentre Kevin Bacon sarà il capitano Cade Grant. E di sicuro Axel avrà molto a che fare con loro, cercando di non dare fastidio a nessuno. Forse.

