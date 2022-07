Un passato da cancellare: Il film che conclude la trilogia di Pipa su Netflix

A rriva su Netflix il film Un passato da cancellare. E presenta l’ultimo capitolo delle avventure di Pipa Pelari, la detective al centro di altri due film di successo, Perdida – Scomparsa e L’amica.

Un passato da cancellare, uno dei film Netflix più forti della stagione, arriva nelle nostre case a partire dal 27 luglio. Si tratta dell’ultimo capitolo di una trilogia che ha appassionato gli amanti dei thriller e dei drammi, quella che ha per protagonista Manuela “Pipa” Pelari, creata dalla penna della scrittrice Florencia Etcheves.

Perdida – Scomparsa e L’amica sono i primi due film della trilogia, che Netflix completa ora con Un passato da cancellare, affidato alla regia di Alejandro Montiel. L’attrice Luisano Lopilato riprende i panni della protagonista Pipa, al centro di un finale dal sapore western girato nel nord dell’Argentina. Ancora una volta, Pipa tornerà da detective a investigare su una morte tanto terribile quanto misteriosa.

La trama del film

In Un passato da cancellare, film su Netflix dal 27 luglio, Pipa non è più la stessa. La donna dura e coraggiosa che è sopravvissuta in polizia a forza di rompere le regole e svelare oscuri segreti ha deciso di cambiare vita.

Dopo aver lasciato il suo lavoro di investigatrice e aver liberato la trafficante Cornelia Villalba, Pipa cede psicologicamente e va a pezzi. Sua zia Alicia (Paulina Garcia) la salva e la porta a La Quebrada, una cittadina del nord dell’Argentina, dove può vivere lontano dalla professione e isolata con il figlio Tobias.

Dieci anni dopo, quando tutto sembra avvolto dalla calma e dalla pace, a La Quebrada viene rinvenuto in mezzo alle montagne il cadavere carbonizzato di un’adolescente, Samantha Sosa. È allora che Alicia convince Pipa a ritornare sui suoi passi e a indagare su quella morte che in un primo momento viene classificata come un semplice incidente.

Con l’aiuto di Rufino (Mauricio Paniagua), Pipa deve sbrogliare una rete di imbrogli e alleanze tra le autorità cittadine e i Carreras, una famiglia d’alto livello che sembra coinvolta nel caso. Sarà così che si ritroverà a rivivere ciò da cui pensava di essere fuggita mettendo a repentaglio la sua vita e quella di Tobias.

Luisana Lopilato e Mauricio Paniagua in Un passato da cancellare.

I due capitoli precedenti

Come già detto, Un passato da cancellare è il terzo film che Netflix dedica al personaggio di Pipa. Per aiutarvi a capire chi è Pipa, ripercorriamo insieme cosa è accaduto nei due precedenti capitoli.

Il primo film con al centro Pipa è stato nel 2018 Perdida – Scomparsa. Pipa indagava allora sulla scomparsa di Cornelia Villalba, un’adolescente di cui si erano perse le tracce dopo aver partecipato a una festa in Patagonia. Erano trascorsi 14 anni dall’episodio ma Pipa non aveva mai dimenticato quella che era la sua migliore amica. Divenuta poliziotta, si era nel frattempo specializzata in casi di rapimento e tratta degli esseri umani. Tuttavia, con il suo carattere indomito non si faceva mancare molti conflitti con i suoi superiori. Nel film, recitava anche Amaia Salamanca, la protagonista di Grand Hotel.

Due anni dopo Perdida – Scomparsa, Pipa era la protagonista di L’amica. A differenza del precedente film uscito nelle sale argentine, L’amica arrivava direttamente su Netflix. La storia, presentata come un prequel, tornava agli anni in cui Pipa era appena uscita dall’accademia di polizia e lavorava con Francisco Juanez, un ispettore dai metodi investigativi controversi. Allora Pipa, giovane poliziotta, indagava sull’omicidio di una giovane, la cui principale sospettata era la migliore amica della vittima.

Un passato da cancellare: Le foto del film 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT