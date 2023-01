Un matrimonio esplosivo: Il nuovo film con Jennifer Lopez su Prime Video

J ennifer Lopez torna alla commedia romantica con il film Un matrimonio esplosivo, in esclusiva su Prime Video. Con al fianco Josh Duhamel, interpreta una sposa il cui matrimonio è rovinato da un gruppo di pirati armati sullo sfondo di un paesaggio paradisiaco.

Arriva in esclusiva su Prime Video il 27 gennaio Un matrimonio esplosivo, il nuovo film con Jennifer Lopez protagonista. Diretto da Jason Moore e sceneggiato da Mark Hammer, è una commedia romantica piena di tanta azione che vede J.Lo affiancata da Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sonia Braga, Cheech Martin e Lenny Kravitz.

La trama del film Un matrimonio esplosivo

Nel film Un matrimonio esplosivo, original Prime Video, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti.

E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finché morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Guai in paradiso

Ci sono guai in paradiso per Jennifer Lopez e Josh Duhamel, è questo a grandi linee il claim scelto per accompagnare la promozione del film Prime Video Un matrimonio esplosivo. Per il resto, lavorare con Jennifer Lopez può essere davvero paradisiaco, come ha più volte dichiarato il regista Jason Moore: “Da sempre sognavo di lavorare con J.Lo. Ora quel sogno si è trasformato in realtà. Ho sperato che le riprese non si concludessero mai: Jennifer è una professionista a tutto tondo e non si risparmia in niente, portando a tutti quanti la sua energia e il suo molteplice talento”.

Girato nella Repubblica Dominicana (anche se la storia è ambientata nelle Filippine), Un matrimonio esplosivo è una commedia romantica piena d’azione che vede J.Lo interpretare la futura sposa Darcy, che vede le sue nozze con Tom andare quasi all’aria quando alla loro festa di matrimonio, oltre a illustri ospiti (tra cui Cheech Martin, Jennifer Coolidge e Lenny Kravitz), irrompe un gruppo di pirati armati di pistola.

Quella che sembra una storia vista e rivista prende così una svolta imprevista, con il regista che si diverte per tutto il tempo a sovvertire le aspettative del pubblico. “Siamo partiti da un rovesciamento di genere niente male”, ha sottolineato Moore. “Nel film Prime Video Un matrimonio esplosivo, è lo sposo che vuole sposarsi in maniera grandiosa mentre la sposa preferirebbe qualcosa di diverso”. Subentrato all’attore Armie Hammer (considerato persona non gradita dopo lo scandalo che lo ha colpito), Josh Duhamel nonostante sia considerato uno dei belli di Hollywood, non ha avuto esitazione nell’accettare un personaggio che sembra persino vulnerabile o sciocco.

Un matrimonio esplosivo, il film Prime Video, non ha paura di giocare con le scene di azione. Sin dall’inizio, il regista Jason Moore aveva le idee chiare in proposito: “Volevo una storia che avesse ritmo, commedia e carattere. E proprio per questo ho guardato alle avventure di James Bond e ho voluto come regista della seconda unità Lee Morrison, che aveva lavorato come stunt dell’007 di Daniel Craig. I film di Bond hanno alcune delle migliori sequenze in barca viste nei film d’azione!”.

Inoltre, desiderio del regista era quello di realizzare una commedia romantica che segnasse una sorta di ritorno al passato. “Un matrimonio esplosivo appare come una commedia tradizionale e romantica, del tipo di quelle che si facevano un tempo. Ci sono dei momenti molto belli e ha per protagonista colei che è stata ed è la regina delle commedie romantiche, Jennifer Lopez. Il genere potrebbe apparire stanco o stantio. Ed è per questo che ho voluto mischiarlo all’azione e a tutta una serie di trovate che la gente amerà, persino degli elicotteri che esplodono!”.

