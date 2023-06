R ai 1 trasmette il film Un marito sospetto, che si ispira al caso (ancora irrisolto) dell’uomo che in Francia ha massacrato la sua famiglia prima di scomparire nel nulla. Con un inedito Kad Merad, volto di tante commedie.

Rai 1 propone la sera del 6 giugno il film per la tv Un marito sospetto. Thriller diretto da Christophe Lamotte e interpretato da Kad Merad e Laurence Arné propone la storia di Alice, una donna che con il marito Thomas e il figlioletto di 8 anni vive un’esistenza tranquilla nella provincia francese. Tutto cambia però il giorno in cui sul marito aleggia il sospetto di essere un famigerato assassino, scomparso anni prima dopo aver sterminato la famiglia.

La trama del film

Alice (Laurence Arné), la protagonista del film di Rai 1 Un marito sospetto, è un’infermiera sulla quarantina che vive un’esistenza normale da madre di famiglia. Tutto però all’improvviso cambia: Thomas (Kad Merad), marito e padre di suo figlio, è sospettato di aver ucciso la sua famiglia quindici anni prima e di essersi ricostruito una vita sotto falso nome. A non smettere mai di cerco è stato il comandante Sophie Lancelle (Géraldine Pailhas), convinta di averlo finalmente trovato e determinata ad arrestarlo. Thomas, tuttavia, sostiene di essere innocente: chi mente e chi dice la verità?

Il poster originale del film di Rai 1 Un marito sospetto.

Ispirato a una storia vera

Un marito sospetto, il film proposto da Rai 1, si ispira liberamente all’affaire Dupont de Ligonnès, un caso di quintuplice omicidio irrisolto che ha scosso la Francia nell’aprile 2011. Il 21 aprile 2011 si ritrovarono corpi di cinque componenti della famiglia Dupont de Ligonnès nella loro casa di Nantes.

L'indagine ha avuto inizio quando le autorità francesi hanno scoperto i corpi di Agnès Dupont de Ligonnès, sua moglie, e dei loro quattro figli: Arthur, Thomas, Anne e Benoît. I corpi erano stati sepolti nel giardino di casa, sotto una terrazza.

Il principale sospettato per gli omicidi è stato il capofamiglia, Xavier Dupont de Ligonnès. Tuttavia, quando la polizia ha effettuato una perquisizione nella casa, non hanno trovato alcuna traccia di lui. Le indagini hanno stabilito che Xavier aveva preso in prestito una pistola e aveva acquistato calce e sacchi per il cemento prima di scomparire.

Le indagini successive hanno rivelato una serie di eventi sospetti e raggianti, compresa la scoperta di lettere inviate ai familiari e agli amici, in cui Xavier affermava che la sua famiglia aveva lasciato la Francia per unirsi a un gruppo religioso. Tuttavia, queste lettere sono state successivamente considerate falsificate e la polizia ha concluso che Xavier era l'unico responsabile degli omicidi.

Nonostante gli sforzi delle autorità francesi e di numerose agenzie investigative internazionali, il caso di Xavier Dupont de Ligonnès rimane irrisolto. Sono arrivate segnalazioni di possibili avvistamenti di Xavier in diversi paesi, ma nessuna di queste segnalazioni ha mai avuto conferma.

Il caso ha suscitato un'ampia attenzione mediatica e ha generato speculazioni riguardo ai motivi dell'omicidio e alla fuga di Xavier. Sono state avanzate varie ipotesi, tra cui problemi finanziari, relazioni familiari tese e possibili legami con organizzazioni segrete.

Nonostante il caso non sia stato risolto, le indagini sono ancora in corso. Le autorità francesi mantengono la speranza di risolvere il mistero e di individuare Xavier Dupont de Ligonnès per portarlo di fronte alla giustizia.

Il sospetto in famiglia

Il film di Rai 1 Un marito sospetto prende dunque origine dalla cronaca ma ha l’originalità di sposare il punto di vista della moglie dell’uomo accusato di essere un assassino. Interpretata da Laurence Arné, Alice da un lato si rifiuta di credere all’impensabile ma dall’altro lato non può fare a meno di cominciare a dubitare sul conto di Thomas, con tutte le ripercussioni del caso.

Kad Merad impersona invece il misterioso Thomas Kertez, il marito e padre di famiglia accusato di essere in realtà Antoine Durieux-Jelosse, l’uomo che dopo aver sterminato la sua famiglia ha fatto perdere le sue tracce. L’interpretazione di Merad, attore sempre convincente, ben restituisce l’ambiguità che aleggia sul personaggio: colpevole o innocente?

“Il ruolo è per me totalmente inedito: non avevo mai interpretato un personaggio che non fosse del tutto raccomandabile e per di più al centro di una notizia che ha scosso tutta la Francia”, ha commentato l’attore, protagonista di tante commedie. “Thomas, a prima vista, è un uomo come tantissimi altri: è un buon padre di famiglia e un buon marito. Porta il figlio a giocare a calcio, va a prendere la moglie al lavoro ed è un impiegato apprezzato dal suo caso. Nulla sembra far pensare al contrario, almeno fino agli ultimi minuti”.

“Mi sono avvicinato al ruolo nel modo più sobrio possibile, per conservare un alone di mistero”, ha proseguito Merad. “Sappiamo poco del suo passato: dice di essere cresciuto in Russia, di aver perso i genitori in tenera età e di aver avuto un’esistenza molto discreta prima del suo arrivo in Bretagna. Quando poi diventa l’interesse principale di tutti quanti, appare confuso: riuscire a interpretare la normalità quando nulla è normale ha richiesto parecchio impegno”.