Un’isola per cambiare: Ritrovarsi e innamorarsi a Solta nel film Netflix

A rriva su Netflix il film Un’isola per cambiare, in cui una donna parte dalla Germania alla volta dell’isola croata di Solta per ritrovare se stessa e le sue origini. Finirà con l’innamorarsi della semplice quotidianità del posto e di un burbero isolano.

L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Netflix propone il film Un’isola per cambiare, una commedia romantica che ci invita, nelle metaforiche giornate di un in inverno che sembra eterno, a cercare nuovamente il sole, fare le valigie, sfidare il destino e ricominciare a vivere da capo.

Basato su una sceneggiatura di Jane Ainscough, Un’isola per cambiare è un film Netflix fatto da donne per le donne, con l’affascinante Naomi Krauss nei panni della protagonista Zeynep. Sullo sfondo di un paesaggio incantevole, la storia prende vita grazie alla regista Vanessa Jopp, alla direttrice della fotografia Eva Katharina Bühler e alla produttrice Viola Jäger.

Quello di Zeynep è un viaggio che la condurrà lontano da un marito infedele, un padre esigente e una figlia adolescente altrettanto irritante, dalla città di Monaco fino all’isola croata di Solta, dove riscoprirà se stessa, le sue radici e il vero amore.

La trama del film Netflix Un’isola per cambiare

Zeynep Altin (Naomi Krauss), la protagonista del film original Netflix Un’isola per cambiare, ha raggiunto il limite: lavora troppo e non è apprezzata dal marito, dalla figlia o dal padre anziano. Come se non bastasse, l'impresa di pompe funebri che si occupa dell'amata madre defunta l'ha vestita con un completo da uomo invece del suo abito preferito.

Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, che da Monaco fugge su un'isola croata, nel cottage che la madre aveva acquistato in segreto anni fa sperando di ritrovare non solo pace e tranquillità, ma anche se stessa. Sperando che per lei sia lo stesso, Zeynep affronta un impervio percorso per arrivare a destinazione e ritrovarsi di fronte a una sorpresa non poco gradita.

L’ex proprietario del cottage, un burbero isolano di nome Josip (Goran Bogdan), viva ancora sul suo terreno… Dal risvegliarsi nuda accanto a una sconosciuto alla scoperta di cose ed esperienze straordinarie sull’isola, Zeynep è determinata a vedere cosa avrebbe voluto sua madre e, nel frattempo, a trovare quella felicità che manca nella sua esistenza.

Ed è così che quello che avrebbe dovuto essere un breve viaggio si rivela essere per lei molto di più, facendole avanzare l’idea che l’isola possa diventare la sua dimora definitiva…

La magia di Solta

Un’isola per cambiare, il film Netflix, è stato girato nell’isola croata di Solta. Piccolo regno selvaggio nel mar Adriatico a pochi chilometri da Spalato, ha un area di poco meno di 60 kilometri quadri ed è popolata da circa due mila abitanti.

È un’isola in cui la vita procede all’insegna della tranquillità, aspetto che finisce anche per affascinare Zeynep, abituata al trambusto di un’esistenza ordinaria a Monaco, in Germania. Tra vigneti, uliveti e frutteti, si vive si pesca e turismo conservando ancora segni della sua appartenenza all’Italia fino a qualche secolo fa: basti pensare come, durante il periodo dell’Impero austro-ungarico, tutti i paesini che la componevano portassero ancora un nome italiano.

È conosciuta per le sue spiagge e il paesaggio naturale. Se vi affascina, ecco alcune delle cose da vedere e fare a Solta:

Spiagge

Solta ha molte spiagge, come ad esempio la spiaggia di Maslinica, Rogac, Necujam, Stomorska, dove è possibile nuotare, prendere il sole o fare attività acquatiche come lo snorkeling.

Villaggi

Ci sono diversi villaggi pittoreschi sull'isola, tra cui Maslinica, Rogac, Necujam e Stomorska, dove si possono vedere case in pietra tradizionali, chiese e piccoli porti.

Trekking

Solta offre molte opportunità per il trekking e l'escursionismo, con numerosi sentieri escursionistici che attraversano le colline e la natura incontaminata dell'isola.

Cibo e vino

Solta è famosa per la sua cucina tradizionale e il suo vino locale, come ad esempio il vino Dobricic, che è prodotto solo sull'isola.

Attività acquatiche

Oltre alla balneazione, ci sono molte altre attività acquatiche a disposizione come la pesca, lo snorkeling, la canoa e il kayak, il windsurf e la vela.

Fortezze e castelli

Solta ha diverse fortificazioni, tra cui il castello Martinis Marchi a Maslinica, che è stato convertito in un hotel di lusso, e la fortezza di Solta a Grohote, che risale al 1703.

Museo di Solta

Il Museo di Solta a Grohote ospita una vasta collezione di reperti storici, tra cui antichi manufatti, strumenti e attrezzi agricoli, monete e libri.

