Su Netflix, una serie tv che adatta una storia d’inganni (anche matrimoniali) di Harlan Coben

A rriva su Netflix la serie tv Un inganno di troppo, in cui una donna continua a vedere in casa il marito assassinato attraverso un baby monitor. Le indagini della polizia riveleranno però una scioccante verità sull’assassino e sulle sue motivazioni.

Netflix propone dal 1° gennaio la serie tv in otto episodi Un inganno di troppo. Mix di dramma, thriller e mistero, la serie tv Netflix Un inganno di troppo ha in regia David Moore e trae ispirazione da un romanzo di Harlan Coben. Protagonisti ne sono gli attori Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Joanna Lumley e Richard Armitage.

La trama della serie tv

Nella serie tv Netflix Un inganno di troppo, Maya Stern (Michelle Keegan) cerca di superare il brutale omicidio del marito Joe (Richard Armitage), ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce: il marito che pensava fosse morto...

Mentre conduce le indagini sull'omicidio di Joe, il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) si trova anche ad affrontare i suoi stessi segreti. Intanto i nipoti di Maya (Abby e Daniel) cercano di scoprire la verità sulla morte della propria madre qualche mese prima. I due casi sono collegati?

Un inganno di troppo segue questi personaggi in un'emozionante ricerca della verità che porterà alla luce scioccanti segreti e cambierà la loro vita per sempre. Joanna Lumley interpreta Judith Burkett, la madre protettiva di Joe.

Il poster originale della serie tv Netflix Un inganno di troppo.

Una scioccante verità

Poco dopo il funerale del marito, morto assassinato, l’ex capitano dell’esercito Maya Stern pensa di vederlo attraverso il baby monitor per la figlia ma è la sua mente afflitta dal dolore che le gioca brutti scherzi? Per rispondere a tale domanda occorre vedere gli otto episodi di cui si compone la serie tv Netflix Un inganno di troppo che, ricca di colpi di scena e svolte narrative inaspettati, si affida all’attrice Michelle Keegan per portare sullo schermo il personaggio di Maya e all’attore Richard Armitage per quello del marito Joe.

Nella storia nata dalla mente di Harlan Coben, Joe è stato colpito a morte durante un’aggressione che ha preso di mira sia lui sia la moglie. Il detective Sami Kierce (Adeel Akhtar) non è però così convinto che le cose stiano come sembrano. Anzi, crede che quelle di Maya attraverso il baby monitor non siano altro che allucinazioni dovute al lutto per la perdita sia del marito Joe sia della sorella Claire, assassinata qualche mese prima. Tuttavia, la domanda continua ad aleggiare: sono davvero visioni dell’immaginazione della sofferente Maya?

Come se non bastasse, sulla psiche di Maya pesano anche le pressioni esercitate dalla suocera Judith, una donna snob che, interpretata da Joanna Lumley, non ha mai ritenuto la nuora all’altezza del figlio. Rinomata psicologa, Judith è sprezzante nei confronti di Maya e delle sue visioni, tanto da invitarla a cercare qualcuno che la aiuti psicologicamente. Nel frattempo, però, le indagini di Sami, determinato a scoprire la verità, vanno avanti senza sosta e i test balistici sui proiettili recuperati dal corpo di Joe rivelano una verità scioccante. La pistola che ha stroncato la vita all’uomo è la stessa usata per uccidere Claire…

“In questa storia, le apparenze continuano a ingannare”, ha rivelato l’attrice Michelle Keegan. “Io stessa sono rimasta sconvolta dalla piega che prendono le cose e sicuramente lo stesso accadrà allo spettatore”, soprattutto quando… ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa!

