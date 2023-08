Un giorno e mezzo per salvare una donna rapita dall’ex marito nel film Netflix

U n giorno e mezzo è il film che segna l’esordio alla regia dell’attore Fares Fares. Ispirato a una storia vera, è un thriller sulla perdita, sulla famiglia e sul pregiudizio.

Netflix propone dal 1° settembre il film Un giorno e mezzo, un thriller drammatico diretto e interpretato dall’attore Fares Fares. Al suo esordio dietro la macchina da presa, il protagonista di serie tv come Westworld e Chernobyl sceglie di adattare una storia basata su eventi realmente accaduti e si fa affiancare dagli attori Alexej Manvelov e Alma Pöysti.

Contro ogni stereotipo

Il film Netflix Un giorno e mezzo comincia nel momento in cui Artan (Alexej Mavelov), spinto dal desiderio di ricongiungersi con la figlia, prende in ostaggio l’ex moglie Louise (Alma Pöysti). Intraprende così con lei e l’agente di polizia Lukas (Fares Fares) un viaggio in auto travolgente e ricco di emozioni. L’avventura li porterà ad attraversare la campagna svedese durante una calda estate e con la polizia alle calcagna.

Il poster italiano del film Netflix Un giorno e mezzo.

Al debutto alla regia, Fares ha scritto la sceneggiatura del film Netflix Un giorno e mezzo insieme a Peter Smirnakos. “Non vedo davvero l’ora che questa storia arrivi sullo schermo delle case. Mi sento fortunato nell’avere avuto a disposizione uno dei migliori cast e una delle migliori troupe per realizzarlo e trasformare in film una storia che avevo letto tra le pagine della cronaca. Passare alla regia non significa che io voglia smettere di fare l’attore: voglio semmai diventare più selettivo e scegliere con consapevolezza i progetti a cui dedicarmi”.

Nato in Libano e di origine assira, Fares ha lasciato Beirut quando aveva 14 anni a causa della guerra, rifugiandosi in Svezia con l’intera famiglia. “Ho sempre rifiutato i ruoli stereotipati da mediorientali: non mi interessano. Ecco perché nel film interpreto un poliziotto che dà la caccia a un uomo che ha preso in ostaggio l’ex moglie”.

“Un giorno e mezzo è essenzialmente un film che racconta una storia intima sulla perdita, sulle bugie, sui tradimenti, sull’amore, sul pregiudizio e sulla famiglia, confezionata come un teso thriller”, ha fatto invece eco Claire Willats, responsabile Netflix dell’area scandinava.

