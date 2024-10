Un giorno come tanti: Su La 7, uno dei film più belli ma sottovalutati con Kate Winslet

U n giorno come tanti è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Joyce Maynard, pubblicato nel 2009. Ambientato nel 1987, la storia si sviluppa attorno a tre personaggi le cui vite cambiano radicalmente nell'arco di pochi giorni.

Va in onda su La 7 in prima serata il 20 ottobre il film Un giorno come tanti. Scritto e diretto da Jason Reitman, il film di La 7 Un giorno come tanti vede Henry Wheeler, ormai adulto, rievocare il periodo in cui, tredicenne, viveva con la madre Adele, una donna profondamente depressa e agorafobica, che aveva visto la sua vita distrutta dal divorzio con il marito. Durante una giornata di shopping, Henry e Adele si imbattono in Frank Chambers, un evaso ferito, che chiede loro aiuto e li costringe a portarlo a casa.

Nonostante l’iniziale tensione, Frank si rivela un uomo pieno di sorprese: da fuggitivo potenzialmente pericoloso si trasforma in una figura protettiva e gentile, capace di risvegliare in Adele emozioni e sentimenti che credeva perduti. Durante i cinque giorni che trascorrono insieme, tra Adele e Frank nasce un’intensa storia d’amore, e Henry trova in lui una figura paterna che non ha mai avuto.

Trasposizione del romanzo Un giorno di festa di Joyce Maynard, ha per protagonisti gli attori Kate Winslet, Josh Brolin e Gattlin Griffith.

I personaggi principali

I personaggi del film di La 7 Un giorno come tanti sono fondamentali per lo sviluppo della storia, ognuno portando con sé un bagaglio emotivo che arricchisce il complesso tessuto narrativo. Adele Wheeler, interpretata magistralmente da Kate Winslet, è il cuore pulsante della storia. Madre single devastata dal divorzio, vive in uno stato di isolamento emotivo e fisico, bloccata in una routine di apatia e paura del mondo esterno. La sua sofferenza è tangibile, tanto che si aggrappa all’amore per suo figlio Henry come unico appiglio per rimanere funzionale. La fragilità di Adele è una delle chiavi per comprendere la sua trasformazione nel corso del film. Nonostante il suo profondo dolore, l’arrivo di Frank nella sua vita risveglia in lei sentimenti che credeva sepolti per sempre.

Frank Chambers, interpretato da Josh Brolin, è un personaggio complesso e sfaccettato. Fuggito dal carcere, porta con sé il peso di un passato violento e tormentato. Eppure, nel corso del film, emerge un lato di Frank che sorprende tanto Adele quanto Henry. Nonostante la sua condizione di fuggitivo e il pericolo che rappresenta, Frank dimostra una profonda umanità, guadagnando la fiducia della donna e del ragazzo. Il suo desiderio di redenzione è il motore che lo spinge a prendersi cura di loro, e nel farlo scopre di poter risvegliare in sé un bisogno di affetto e protezione che forse non aveva mai completamente esplorato. La relazione che instaura con Adele e Henry diventa il simbolo di una seconda chance, una possibilità di riscrivere il proprio destino.

Il giovane Henry Wheeler, interpretato da Gattlin Griffith, rappresenta un personaggio cruciale nel triangolo emotivo che si forma. Adolescente maturo per la sua età, Henry si trova ad affrontare la difficile realtà di dover essere il “supporto” per una madre spezzata. La sua vita è caratterizzata da un senso di responsabilità che non dovrebbe gravare sulle spalle di un tredicenne. Quando Frank entra nelle loro vite, Henry sperimenta una gamma di sentimenti contrastanti: da un lato, l’ammirazione per la figura paterna che Frank sembra incarnare, dall’altro, la paura di perdere l’attenzione e l’affetto esclusivo di sua madre. Questo conflitto interiore accompagna il suo processo di crescita, rendendo Henry un personaggio estremamente umano e autentico.

Il poster del film di La 7 Un giorno come tanti.

Rinascere insieme

Sul piano tematico, il film di La 7 Un giorno come tanti si concentra principalmente sulla redenzione e sulla possibilità di rinascita emotiva. Adele e Frank sono due anime ferite che, pur provenendo da contesti diversi, trovano l’uno nell’altra un’opportunità per guarire. Il film esplora come l’amore, anche nei suoi aspetti più inaspettati, possa ridare vita a persone che si credevano emotivamente spente. Il loro rapporto, seppur nato in circostanze drammatiche, diventa un rifugio di intimità e speranza.

Un altro tema centrale è la solitudine e il bisogno di connessione umana. Adele vive in una sorta di prigione mentale, isolata dal mondo esterno e incapace di affrontare il suo dolore. Frank, pur essendo un fuggitivo, si trova in una situazione analoga, in fuga non solo dalla legge, ma anche dai suoi demoni personali. Insieme, riescono a trovare un equilibrio, formando una famiglia improvvisata che permette loro di riscoprire l’importanza del contatto umano.

Infine, la crescita personale è un tema chiave per Henry, che attraversa un vero e proprio percorso di maturazione nel corso della storia. Il ragazzo, inizialmente intrappolato in una dinamica familiare malsana in cui assume il ruolo di protettore della madre, deve fare i conti con l’ingresso di Frank e con le complesse emozioni che questo evento scatena. Henry non solo impara a confrontarsi con il concetto di amore e perdita, ma anche a capire meglio se stesso e il suo posto nel mondo.

In definitiva, Un giorno come tanti è un racconto che intreccia in modo profondo le vite di tre personaggi fragili, mettendo in luce i temi dell’amore, della solitudine e della redenzione, e mostrando come il legame umano possa trasformare anche le situazioni più disperate in un’opportunità di rinascita.

