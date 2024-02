Su Rai Movie, un film ci racconta come una ragazza trovi la propria voce grazie a Salinger

A rriva in prima tv su Rai Movie il film Un anno con Salinger, definito come Il diavolo veste Prada della letteratura. Al centro, la storia di una neolaureata che deve capire cosa vuole realmente dalla vita.

Rai Movie trasmette in prima visione tv la sera del 21 febbraio il film Un anno con Salinger. Diretto da Philippe Falardeau, il film di Rai Movie Un anno con Salinger vede protagonista l’attrice Margaret Qualley nei panni di Joanna, una giovane che ottiene un impiego come assistente di un’agente letteraria che tra i suoi clienti ha J.D. Salinger.

Siamo nella New York degli anni Novanta. Dopo aver lasciato gli studi di specializzazione universitaria per diventare scrittrice, Joanna viene assunta come assistente di Margaret, agente letteraria impassibile e un po’ rétro di J.D. Salinger. Joanna trascorre le sue giornate in un elegante ufficio dalle pareti ricoperte di legno e le sue notti in un appartamento di Brooklyn senza neppure un lavello, con il suo ragazzo anticonformista.

Il compito principale di Joanna è rispondere, con un messaggio formale dell’agenzia, alle migliaia di lettere inviate dagli ammiratori di Salinger. Ma leggendo le parole struggenti che giungono all’autore da tutto il mondo, Joanna diventa sempre più riluttante a rispondere con la lettera impersonale dell’agenzia e d’impulso inizia a personalizzare le risposte. Le sue lettere spiritose e commoventi le permetteranno, attraverso la voce del grande scrittore, di scoprire la propria.

La trama del film

Basato su un libro di memorie dallo stesso titolo, il film di Rai Movie Un anno con Salinger segue Joanna Rakoff, una giovane laureata che tenta di bilanciare le sue aspirazioni di scrittrice con il suo nuovo lavoro come assistente di Margaret, l’agente letterario del leggendario Salinger portata in scena da quel mito vivente che è Sigourney Weaver.

Storia di una giovane donna che scopre la propria voce sullo sfondo della Grande Mela, Un anno con Salinger fa per la scena letteraria ciò che Il diavolo veste Prada ha fatto per il mondo della moda. Squattrinata e impegnata con un insopportabile fidanzato, Joanna non perde mai la sua determinazione trascorrendo le sue giornate negli uffici di lusso dell’agenzia di Margaret, finendo risucchiata dall’orbita della sua severa ma affascinante capa.

In gran parte, il suo lavoro consiste nel gestire la posta dei fan di Salinger, un lavoro dal quale viene coinvolta emotivamente sempre di più, nonostante non abbia mai letto Il giovane Holden. Quando l'autore, che vive un’esistenza da recluso, inizia a chiamare in ufficio, lui e Joanna stringono amicizia. Sarà così che Salinger in persona offrirà a Joanna consigli personali riguardo alle sue aspirazioni di scrittura, consigli in contrasto sia con la sua posizione di assistente umile sia con la sua prevista carriera di agente.

Il poster di Un anno con Salinger, il film trasmesso da Rai Movie.

Tra arte e business

Diretto da Philippe Falardeau, il film di Rai Movie Un anno con Salinger è una carezza per l’anima, ambientata a metà anni '90, quando l’e-mail era nuova, Internet era chiamato la Rete Mondiale e i computer erano visti con scetticismo. “Stavo curiosando in una libreria, e ho preso in mano la biografia di Joanna, attirato dal titolo e dal fatto che l’autrice fosse una donna”, ha spiegato il regista. “Fino ad allora, avevo realizzato film che avessero principalmente dei protagonisti maschili, e stavo cercando un’idea per un film con un personaggio centrale femminile”.

“Leggendo il libro ho trovato la scrittura di Joanna commovente e al tempo stesso divertente nella descrizione dei dettagli. Potevo immedesimarmi in quel momento, pieno di incertezze, in cui dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare della nostra vita, quando non siamo ancora completamente consapevoli dell’intera gamma delle nostre possibilità. Un momento in cui tutto è possibile, ma anche in cui tutto sembra al di là della nostra portata”.

“Il libro affronta temi contrastanti – la contrapposizione fra letteratura e business, fra successo e privacy, fra il vecchio e il nuovo, fra l’amore e l’ambizione. È stata una vera sfida cercare di affrontare tutti questi argomenti senza appesantire la trama. Sono riuscito a farlo focalizzandomi sulla figura di Joanna, seguendo da vicino il suo personaggio e lasciando che i vari temi si sviluppassero sullo sfondo”, ha continuato il regista.

“Uno di questi temi che ho sentito molto vicino a me era il perenne dibattito sull’arte rispetto al business. Il film presenta il mondo letterario pieno di sfaccettature, e raffigura il processo creativo e quello commerciale delle arti come due processi che sono entrambi necessari e complementari. Noi tutti vogliamo credere che la letteratura sia qualcosa di separato dal commercio ma in realtà non è così. Il suo lato commerciale è molto importante, e questo spiazza Joanna”.

“All’estremità opposta c’è il ragazzo socialista di Joanna, Don, che afferma: “È scrivere che fa di te uno scrittore. Pubblicare è solo commercio”. Questa filosofia priva di compromessi è ingenua; in fondo, non siamo tutti felici che i nostri autori preferiti vengano pubblicati? Gli artisti devono guadagnarsi da vivere. Ma occorre che si venga a creare un equilibrio fra arte e commercio. Ne sono ben consapevole per quanto concerne la cinematografia, e non senza un po’ di frustrazione. Voglio realizzare film senza compromessi, ma voglio anche trovare qualcuno che li finanzi. E voglio che arrivino agli spettatori”.

