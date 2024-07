U n amore in Cornovaglia, il film proposto da Rai 1, non è solo una commedia romantica ma è anche una storia che ci insegna come a volte nella vita sia necessario mettere da parte le proprie aspettative per rimodulare il presente.

Rai 1 trasmette la sera del 24 luglio in prima visione tv il film Un amore in Cornovaglia. Diretto da Maclain Nelson e prodotto da Hallmark, il film di Rai 1 Un amore in Cornovaglia racconta la storia di Joss, una professoressa che si reca in Inghilterra per far visita alla fattoria in cui è cresciuta sua madre. Qui, ha modo di formare uno stretto legame con Daniel, un padre single la cui famiglia ha rilevato la struttura.

I due protagonisti hanno il volto di Eloise Mumford e Julian Morris, interpreti di una storia delicata in grado di toccare i cuori e far scendere qualche lacrima sullo sfondo di scenari incantevoli e rustici.

La trama del film

Cercare di raggiungere i suoi obiettivi professionali è ciò a cui Joselyn Lambert (Eloise Mumford), la protagonista femminile del film di Rai 1 Un amore in Cornovaglia, sta lavorando. Ama il suo lavoro come professore universitario ed è felice di aiutare i suoi studenti a imparare. Ma, quando il suo articolo di ricerca viene respinto e, con esso, forse anche la sua possibilità di ottenere il posto fisso, deve ripensare a tutto.

Avendo due settimane per ripresentare il lavoro, Joss fa un viaggio inaspettato in Cornovaglia, un viaggio che sua madre aveva pianificato per lei un anno prima della sua morte. Sfrutterà il viaggio non solo per rimettere mano alla sua ricerca ma anche per visitare la fattoria dove è cresciuta sua madre.

Una volta a destinazione, Joss incontra Daniel (Julian Morris), il co-proprietario della fattoria che ora è anche un bed and breakfast. Daniel è alle prese con alcuni lavori di ristrutturazione nonostante il parere contrario della madre Merryn (Samantha Bond) e con la crescita da solo della figlia dislessica Tegan (Amy Sharp).

Immergendosi in questo mondo, Joss cercherà l’ispirazione per il lavoro, inconsapevole di come troverà anche l’amore.

Vivere il momento

Per molti aspetti, il film di Rai 1 Un amore in Cornovaglia ricorda molti dei romanzi inglesi orientati alla famiglia scritti a metà del XX secolo che danno tanto conforto e gioia. Ma anche alcune delle storie più recenti di un’autrice molto amata come Rosamunde Pilcher.

L’incipit, del resto, è quasi sempre lo stesso: una giovane donna fragile, introversa e molto gentile fugge in Cornovaglia per riprendersi da qualche trauma. Di solito c'è una nonna coinvolta, così come un bambino piccolo, un cane, un cottage, una comunità rurale affiatata e un interesse amoroso onesto ma burbero. E anche nella storia di Joss c’è tutto ciò, a eccezione di un interesse amoroso che, quasi una rarità, non è scontroso ma affabile sin dal primo momento.

Eloise Mumford è molto credibile nel ruolo di Joss, soggetta ad attacchi di panico. La giovane donna sta cercando di ottenere un posto fisso come professore di inglese, ma il suo articolo è stato respinto. Sta ancora piangendo la morte di sua madre avvenuta un anno prima e prende pillole per prevenire un problema di ansia che ha da tutta la vita. La sua migliore amica (Amanda Blake) le rivela che sua madre aveva pianificato di portarla nella sua casa d'infanzia in Cornovaglia come sorpresa per il suo compleanno e insiste affinché ci vada comunque e lavori al suo articolo lì, cosa che fa.

Tutto da quel momento in poi procede in modo molto prevedibile ma come sanno gli appassionati dei film Hallmark appartenenti al filone Murders and Mysteries ci sarà qualcosa di più profondo rispetto alle solite commedie romantiche.

La famosa attrice britannica Samantha Bond interpreta la madre di Daniel, il proprietario della fattoria e interesse amoroso di Joss. Il suo rapporto con il figlio. che vuole installare turbine eoliche in uno dei loro campi di pecore per nuove entrate di cui hanno disperatamente bisogno, è teso. Sotto la sua facciata educata, Samantha è fredda, scortese, ostile, avversa ai cambiamenti e molto all'antica, nonostante i suoi maglioni eleganti e il taglio di capelli chic.

Nel frattempo, Joss fa da mentore alla figlia dislessica di Daniel. Ma non solo: c’è anche una donna misteriosa che potrebbe essere un fantasma o una figura dell'immaginazione di Joss. E ci sono molte citazioni di poesie inglesi che non si possono non apprezzare.

La morale della storia è che sicurezza e stabilità sono sopravvalutate e a volte prendersi rischi e lasciarsi andare è la strada da seguire. Invece di perseguire il posto fisso (sicurezza e stabilità) che aggiungeva solo stress, Joss deciderà di cogliere l’attimo e trasferirsi in Cornovaglia per stare con Dan e la sua piccola famiglia. Con un finale che ci mostrerà come sarà andata avanti la sua vita un anno dopo…

