Un altro Ferragosto: Una clip del film di Paolo Virzì in anteprima esclusiva

P aolo Virzì in compagnia di un cast stellare sbarca ancora una volta a Ventotene per raccontare le due diverse facce della stessa Italia nel film Un altro Ferragosto, dove continua la sfida tra i Molino e i Mazzalupi.

Arriva al cinema dal 7 marzo, distribuito da 01 Distribution, Un altro Ferragosto, il nuovo film diretto da Paolo Virzì. Prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group e Rai Cinema in associazione con Tender Stories, Un altro Ferragosto è il seguito dell’acclamato Ferie d’Agosto, titolo cult del 1996 che valse a Paolo Virzì il David di Donatello come Miglior Film. Un altro Ferragosto vede dunque il ritorno a Ventotene delle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi, rappresentanti di due Italie apparentemente inconciliabili destinate a incontrarsi nuovamente sull’isola per una sfida stavolta definitiva.

Il cast, stellare, conta sulla presenza di Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Anna Ferraioli Ravel, con la partecipazione di Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Paola Tiziana Cruciani, Agnese Claisse. E vede tra gli altri interpreti: Gigio Alberti, Claudia Della Seta, Lorenzo Fantastichini, Liliana Fiorelli, Raffaella Lebboroni, Milena Mancini, Maria Laura Rondanini, Ema Stokholma, Lele Vannoli, Silvio Vannucci.

La trama del film

In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino (Silvio Orlando) trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia (Laura Morante) gli rivelò di essere incinta. Oggi Altiero Molino (Andrea Carpenzano) è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello (Lorenzo Saugo) per radunare i vecchi amici intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza.

Altiero, però, non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi (Anna Ferraioli Ravel) col suo fidanzato Cesare (Vinicio Marchioni): la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate a incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

È questa la premessa di Un altro Ferragosto, film che il regista Paolo Virzì ha sceneggiato con il fratello Carlo Virzì e Francesco Bruni. Siamo riportati a distanza di quasi trent’anni a Ventotene, che da allora “è cambiata meno di quanto non sia cambiata l’Italia turistica”, ha sottolineato Virzì. “Avendo una capacità di accoglienza ridotta, non ha fatto in tempo a diventare come Ponza o Capri, ma è comunque cambiata come sono cambiate le persone, le abitudini di vacanza, com’è cambiata l’Italia”.

“Avevo scelto Ventotene proprio per la modestia, e per una certa severità spartana del luogo, rispetto ad altre località di vacanza più frequentate, e non avevo sottolineato troppo la sua storia di luogo di confino durante la guerra, ma l’avevo usata per enfatizzare il contrasto tra un gruppo di persone abituate a passare le vacanze in un luogo non affollato perfino a Ferragosto, con pochi servizi, e l’arrivo del ‘nuovo che avanza’”.

“Oltre al tempo che passa, Un altro tema è quello del passaggio di testimone alle nuove generazioni. In fondo chi organizza questa vacanza, chi riporta le famiglie sull’isola, sono i figli della generazione del film precedente. Da una parte c’è Altiero, il figlio di Sandro Molino, che organizza l’ultima vacanza del padre nell’isola a lui così cara, e che ce la mette tutta per radunare i vecchi amici e per dare al padre l’impressione che il luogo sia rimasto lo stesso, come a nascondergli, per non farlo soffrire, che le cose non sono più così”.

“Dall’altra parte c’è Sabrina, la figlia di Ruggero Mazzalupi, che arriva sull’isola per sposarsi col fidanzato Cesare. E quindi da una parte abbiamo un matrimonio, un banchetto nuziale festosissimo, e dall’altra una specie di funerale, una cerimonia di commiato che vuole essere anche affettuosa, lieta, non triste, radunando attorno a Sandro le persone a lui care, ma che riserverà dei sussulti inaspettati. Forse Altiero, sapendo prima certe cose, non avrebbe riportato suo padre a Ventotene per quello che è sicuramente il suo ultimo Ferragosto”.

La clip in anteprima

Nella clip in anteprima che vi mostriamo oggi del film Un altro Ferragosto, vediamo i Molino accogliere Roberto (Gigio Alberti), appena arrivato sull’isola. “Nella storia dei Molino c’è un tema esistenziale e familiare. Sandro non sta tanto bene, sta proprio per morire, Cecilia ha perso la testa, vive nella negazione, non accetta l’idea della morte di Sandro e della propria vecchiaia”, ha evidenziato Virzì.

“E poi c’è il rapporto irrisolto tra un padre e un figlio, fatto di nodi mai sciolti e di un’incomprensione anche dolorosa. Un rapporto che, in questa vacanza, Altiero cercherà di sanare. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Non lo so. Mi sa che non c’è una risposta a questa domanda”.