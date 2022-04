Un’altra verità: Bugie e serial killer nella nuova serie tv di Canale 5

L a bugia ferisce, la verità può uccidere: è questa la linea guida della nuova serie tv di Canale 5, Un’altra verità, in onda da fine aprile. Protagonisti di una storia che viaggia tra il 2013 e il 2019 sono Camille Lou e Thierry Neuvic.

Un’altra verità è il titolo della serie tv francese che Canale 5 trasmette da mercoledì 27 aprile in prima serata, con protagonisti Camille Lou e Thierry Nevic. Composta da 6 episodi da 52 minuti e diretta da Frédéric Berthe, Un’altra verità si interroga, seguendo i codici narrativi del thriller, sulla capacità di andare avanti con la vita dopo aver detto una bugia da adolescenti. Una bugia che, insignificante all’inizio, si trasforma in un disastro nel tempo.



Come affrontare allora i danni collaterali che la bugia provoca e le sue conseguenze a volte irreversibili?

Cosa racconta Un’altra verità

Un’altra verità, la serie tv che Canale 5 proporrà in tre serate dal 27 aprile, racconta la storia di Audrey Barreyre, una donna di 35 anni unica sopravvissuta al serial killer che sedici anni prima aveva terrorizzato la regione di Biarritz.

Il passato di Audrey riemerge improvvisamente quando una diciassettenne viene trovata uccisa sulla costa basca nel 2019.

Nulla sembra collegare l’omicidio all’assassino dell’epoca. Eppure, Audrey è certa di una cosa: la mano è la stessa e l’assassino è tornato. Per dimostrarlo, Audrey dovrà affrontare il suo passato e le sue bugie. Sì, perché la notte in cui è stata aggredita, ha mentito. Su tutto e a tutti.

Camille Lou in Un'altra verità.

Il peso delle bugie

“Con Un’altra verità, volevamo entrare nella psiche di chi è sopravvissuto a un serial killer”, hanno dichiarato gli sceneggiatori Bénédicte Charles e Charles Pouponneau. “Al di là del trauma dell’aggressione, come si gestisce il senso di colpa per essere sfuggiti alla morte mentre altri non hanno potuto farlo? Come si può aiutare la polizia a prevenire ulteriori aggressioni? Come ci si libera dalla paura? E come riprendere una vita normale? Come tornare a fidarsi nuovamente degli altri?".

“Con Un’altra verità – hanno continuato – volevamo anche parlare di resilienza. Alcune vittime sono abbastanza forti da affrontare il pericolo, non mostrano la loro paura e riprendono la loro vita come se nulla fosse accaduto. È il caso di Audrey, la protagonista. È così combattiva che si offre alla polizia come esca per cercare di far arrestare il killer.

Peccato che questo tipo di atteggiamento le si rivolta contro. Audrey non assomiglia all’immagine che solitamente vediamo di una sopravvissuta. Non sembra così traumatizzata, tanto che alcuni cominciano a porsi domande sulla sua credibilità. E se avesse inventato tutto?”.

E quest’ultima domanda trova conferma in qualche modo nella storia: Audrey ha mentito su come sono andati i fatti. Come suggerisce il titolo della serie tv su Canale 5, Un’altra verità, la menzogna è al centro del racconto. “Abbiamo voluto seguire come il meccanismo della menzogna possa diventare infernale”, hanno aggiunto Charles e Pouponneau. “Una semplice bugia adolescenziale porta Audrey a mentire sempre un po’ di più fino a provocare un vero e proprio cataclisma che non rovinerà solo la sua vita ma anche quella di altre persone”.

“Possiamo liberarci dal peso delle bugie? Audrey, sedici anni dopo, torna sulla scena della tragedia e affronta i suoi demoni. Si libera dal peso delle bugie che avvelenano la sua vita adulta. Ma, per riuscirci, deve essere pronta a tutto. Anche a mettere in pericolo la sua stessa esistenza”.

Camille Lou e Thierry Neuvic in Un'altra verità.

I personaggi principali

Sono sei i personaggi principali che animano Un’altra verità, la nuova serie tv di Canale 5. Conosciamoli da vicino.

Audrey

Audrey ha trentacinque anni ed è diventata avvocato. È sposata con Jean e hanno un bambino. Audrey ha fatto di tutto per essere felice ma nasconde tanti scheletri che le causano più di una frattura. È interpretata dall’attrice e cantante Camille Lou, vista nella serie Netflix Christmas Flow.

Joseph

Joseph ha 50 anni ed è commissario di polizia nella sezione antistupro. Sta cercando di rimettere insieme i pezzi del suo rapporto con la figlia Pauline. Il loro legame è in frantumi: la figlia non gli perdona gli errori del passato che l’hanno spinto a divorziare dalla madre. Ha il volto di Thierry Neuvic.

Pauline

Pauline ha 27 anni. Come il padre Joseph, è diventata poliziotta. Non sopporta, tuttavia, che questi ficchi il anso nelle sue inchieste. È portata in scena da Marilyn Lima.

Léo

Léo, 27 anni, è il braccio destro di Pauline al commissariato di Biarritz. È totalmente devoto alla giovane donna, con cui ha una relazione molto complicata. Ha il volto di Oscar Berthe.

Ana

Ana, 16 anni, si sente colpevole di non aver evitato la morte di Maialen, sua migliore amica che per lei era quasi una sorella. Le due ragazze sono cresciute insieme. Ana è supportata da Roxane Bret.

Jean Vigne

Jean Vigne, 35 anni, è il marito di Audrey. È un giornalista che si occupa di economia. Non conosce nulla del passato della moglie e madre di suo figlio Louis. Il personaggio è appannaggio dell’attore Christopher Bayem.

Thierry Neuvic e Marilyn Lima in Un'altra verità.

La prima puntata

Gli episodi di Un’altra verità, la nuova serie tv in onda su Canale 5 dal 27 aprile, raccontano in parallelo il passato e il presente di Audrey. Ogni puntata, dunque, segue due differenti linee temporali: 2013 e 2019. Vediamo cosa accade nel primo dei sei episodi.

2013

La diciannovenne Audrey Barreyre e il suo ragazzo irrompono in una casa sulla costa basca. Accidentalmente, provocano un incendio. Fuggono allora via portando con loro una collana di grande valore. In confusione, Audrey resta da sola, di notte, nella brughiera, incappando in Itsas, il serial killer che tormenta la zona. Riesce, però, a fuggire miracolosamente, perdendo la collana.

Joseph Layrac, 34 anni, è il commissario incaricato delle indagini su Itsas. Audrey è costretta a mentirgli sul luogo e ora dell’aggressione. Intrappolata in una spirale di bugie, fornisce un finto identikit.

2019

Audrey ha 35 anni ed è diventata avvocato. Si è sposata e ha un figlio. Tuttavia, rimane colpita dalla notizia che la sedicenne Maialen è stata trovata morta nei Paesi baschi. Indossava una collana di grande valore. Mentendo al marito, parte alla volta del luogo dell’omicidio e diventa l’avvocato dei genitori della vittima. Non appena arriva, però, viene accolta molto male da coloro che la riconoscono. Cosa è successo realmente sedici anni prima?

Contrariamente a quello che pensa Pauline Larrea, la giovane poliziotta incinta incaricata delle indagini, Audrey è certa di una cosa: nonostante non uccida da sedici anni, Itsas è tornato.

