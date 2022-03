Un’altra scatenata dozzina: Come gestire una famiglia di 12 persone nel nuovo film Disney+

U na famiglia mista di 12 persone, con cani al seguito, è al centro di Un’altra scatenata dozzina, il film che Disney+ propone in esclusiva dal 18 marzo. Liberamente ispirato a un best seller del 1948, lancia con esilaranti situazioni una riflessione sul tema delle famiglie miste e allargate.

Arriva il 18 marzo su Disney+ il film Un’altra scatenata dozzina, rivisitazione della commedia familiare di successo del 2003 sulle disavventure di una famiglia mista di 12 persone. Gabrielle Union e Zach Braff interpretano Zoey e Paul, due coniugi che conducono una vita domestica frenetica e allo stesso gestiscono un ristorante che offre solo la colazione.

Con in mente l’espansione del locale, Paul decide di trasferire la famiglia in una casa molto più grande in un quartiere di lusso. Il risultato, però, sarà più stressante di quanto i Baker avessero previsto.

Conosciamo i Baker

I Baker, al centro del film original Disney+ Un’altra scatenata dozzina, sono una grande famiglia con sogni altrettanto grandi. Per i suoi 12 componenti – una mamma, un papà, nove figli, due cani e un cugino – la vita nell’eclettico quartiere di Echo Park è frenetica, per non dire altro.

Quando Zoey e Paul, i genitori, si sono incontrati per la prima volta erano già entrambi divorziati e con figli. Unendosi in matrimonio, hanno visto la loro famiglia crescere a dismisura. Paul ha portato con sé le figlie Ella e Harley e il figlio Haresh. Zoey, invece, la figlia Deja e il figlio DJ.

Ovviamente, hanno avuto anche dei figli insieme, due differenti coppie di gemelli: Luca e Luna e Bailey e Bronx. E, come se non bastasse, a loro si è aggiunto anche Seth, il nipote di Paul, a causa dei problemi di sua madre. Nella vita dei Baker sono presenti anche Kate e Dom, gli ex partner di Paul e Zoey. E, per ultimo, non è da sottovalutare il fatto che hanno anche due cani: Bark Obama e Joe Biten.

I Baker gestiscono anche la loro piccola impresa di famiglia, il Baker’s Restaurant, un ristorante locale che serve la colazione 24 ore su 24 (e la famosa salsa piccante, dolce e salata di Paul). Destreggiarsi tra le difficoltà familiari e quella lavorative richiede molto duro lavoro e pazienza ma tutto sembra funzionare per il verso giusto.

Contemporaneamente al proposito di espandere l’attività, Paul decide che è arrivato il momento per i Baker di trasferirsi in una nuova casa molto più grande nel quartiere di lusso di Calabasas. Ma andare a vivere dall’altra parte della città non ha sulla famiglia l’effetto che Paul immaginava. Per mantenerla amorevole e unita. Dovrà allora far bilanciare i sogni di tutti quanti e trovare un nuovo equilibrio.

I precedenti

Un’altra scatenata dozzina trae spunto dal romanzo semi-autobiografico pubblicato nel 1948 da Frank Bunker Gilbreth Jr. ed Ernestine Gilbreth Carey sulla vita extralarge di una famiglia composta da 12 persone. Divenuto un best seller, il libro ha generato un primo adattamento cinematografico nel 1950: Dodici lo chiamano papà con Clifton Webb e Myrna Loy. Nel 2003 ne è stata proposta un’altra versione cinematografica di grande successo, Una scatenata dozzina, che, diretta da Shawn Levy e interpretata da Steve Martin e Bonnie Hunt, ha avuto anche un sequel.

Il nuovo Un’altra scatenata dozzina, voluto da Disney+, si differenzia dai film precedenti e dal romanzo stesso. Ne ha solo colto l’ispirazione per una inedita versione tesa ad abbracciare e celebrare la sempre più concreta realtà delle “famiglie allargate”. Ne è venuto fuori così un ritratto fresco, divertente e contemporaneo, di due coniugi alle prese con i problemi derivanti dalla gestione di dieci bambini.

Gabrielle Union e Zach Braff in Un'altra scatenata dozzina.

Un omaggio alle famiglie contemporanee

A dirigere Un’altra scatenata dozzina, il film Disney+ disponibile dal 18 marzo, è la sceneggiatrice e produttrice Gail Lerner al suo debutto dietro alla macchina da presa. Lerner ha alle spalle l’esperienza su set televisivi molto noti, da Black-ish a Will & Grace e Ugly Betty. “Non abbiamo mai pensato al film come a un remake dei precedenti”, ha sottolineato la regista. “La volontà era quella di raccontare come può vivere una grande famiglia, allargata e mista, nella Los Angeles di oggi, celebrandone l’unione anche nei momenti più complicati. E affrontando temi come gli amori interraziali, il matrimonio e le adozioni transrazziali”.

Zoey Baker

Prima figura fondamentale della famiglia Baker al centro del film Disney+ Un’altra scatenata dozzina è la mamma Zoey, interpretata da Gabrielle Union. Da donna, deve gestire le dinamiche domestiche ma anche quelle lavorative che condivide con il marito Paul.

Zoey aveva incontrato il padre dei suoi primi figli, Dom Clayton, alla USC. Dam era un famoso giocatore di football e lei una cheerleader. Il matrimonio è però naufragato a causa della carriera professionale di Dom. Paul per lei ha rappresentato una ventata d’aria fresca. Dom, star del football tanto carismatica e amata, ha le fattezze dell’attore Timon Kyle Durrett.

Paul Baker

Secondo marito di Zoey, Paul ha il volto dell’attore Zach Braff, il protagonista dell’indimenticata serie Scrubs. Proprietario di un ristorante e famoso inventore di salse, Paul è un sognatore.

Ha incontrato l’ex moglie Kate in una produzione teatrale di Grease e, quando lei è rimasta incinta, Paul ha abbandonato il college per aprire il suo ristorante. Con Zoey ha ritrovato l’amore e sogna di espandere la propria attività. Kate, amabile, irresponsabile e sbadata, è supportata dall’attrice Erika Christensen.

