Kıvanç Tatlıtuğ è il protagonista del film Netflix Ultima chiamata per Istanbul, una commedia romantica che si interroga sulle seconde possibilità in amore in maniera divertente e avventurosa. Con lui, un’altra mega star delle dizi, Beren Saat.



Con il film Ultima chiamata per Istanbul, in arrivo il 24 novembre, Netflix fa felici tutti coloro che amano le storie turche e che hanno apprezzato la serie tv di Canale 5, La ragazza e l’ufficiale. Il protagonista del film è infatti l’attore Kıvanç Tatlıtuğ, il Brad Pitt di Turchia, che nel film Netflix Ultima chiamata per Istanbul recita al fianco di Beren Saat, attrice che per un certo periodo è stata tra le più richieste e pagate del suo Paese.

Diretto da Gonenc Uyanik, il lungometraggio è a tutti gli effetti è una storia su New York, l'amore e le seconde chance… Serin e Mehmet si incontrano per caso all'aeroporto mentre sono in partenza per New York da Istanbul e si lasciano trascinare in un'indimenticabile notte di avventura, desiderio e tentazione nella Grande Mela. Insieme trascorrono i momenti più belli delle loro vite, ma c'è solo un problema: sono entrambi sposati.

Nuovamente insieme

Serin e Mehmet, i due protagonisti del film Netflix Ultima chiamata per Istanbul, sono due persone sposate che si incontrano casualmente in aeroporto. Entrambi stanno per partire da Istanbul con destinazione New York e non hanno ancora idea di come quello che sembra uno strano scherzo del destino li porterà presto a trascorrere insieme una notte indimenticabile. Al centro di un’avventura divertente, romantica ed emozionante per le strade della metropoli statunitense, entrambi acquisiscono nuova consapevolezza sulla loro relazione, sui loro legami e sulla vita in generale.

Quella che vivono insieme sarà semplicemente un’avventura extraconiugale di cui dimenticarsi o si trasformerà in una seconda inattesa seconda possibilità per riscoprire il significato della parola amore? Questa è la domanda a cui sono chiamati a rispondere, in maniera poco banale, gli attori Kıvanç Tatlıtuğ e Beren Saat, che insieme avevano già recitato in una delle serie tv turche più seguite della storia della televisione del loro Paese, Amore proibito, purtroppo mai arrivata in Italia (è stata realizzata nel 2008, periodo in cui da noi si preferivano le spagnolate alle turcate).

L’alchimia tra i due era tale che per molto tempo il pubblico ha chiesto di vederli tornare a far coppia sullo schermo, desiderio ora esaudito dal film Netflix Ultima chiamata per Istanbul, nato dall’interesse che la piattaforma ha mostrato negli ultimi anni di investire in uno dei Paesi dalla cinematografia più interessante e prolifica tra Europa e Asia. Netflix, infatti, si è impegnata da tempo a valorizzare la cultura e l’arte turca, sostenendo diversi progetti da esportare in tutto il mondo.

