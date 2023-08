Ugly Betty, prima ancora di Barbie: Riscopriamo il cult che ha lanciato America Ferrera

È disponibile su Disney+ la serie tv Ugly Betty, con protagonista America Ferrera. Con le sue quattro stagioni, Ugly Betty è un fenomeno di culto in tutto il mondo in grado di lanciare messaggi positivi sulla diversità e sull’inclusione.

Ugly Betty, la serie tv cult, è interamente disponibile su Disney+ con le sue quattro stagioni. Trasmessa per la prima volta dall’ABC nel 2006 e arrivata in Italia su Italia 1, la serie tv Ugly Betty ha lanciato nel firmamento delle star America Ferrera, l’attrice che in questo momento possiamo vedere al cinema in Barbie nei panni di Gloria, colei che forse con il suo monologo è la vera protagonista del film di Greta Gerwig.

Prodotta da Salma Hayek e sviluppata da Silvio Horta, la serie tv Ugly Betty segue la storia di una giovane donna americana ma di origine messicana che ottiene un posto di lavoro in una prestigiosa rivista di alta moda. Con divertimento e intelligenza, le vicende di Betty sono state in grado di affrontare temi come gli standard di bellezza, l’immigrazione, l’identità LGBTQIA+ e la disparità di classe, vincendo diversi Emmy, Golden Globe e premi GLAAD.

La trama di Ugly Betty

La serie tv Ugly Betty comincia nel momento in cui muore il redattore capo della rivista Mode, Fey Sommers. Il magnate dell’editoria Bradford Meale (Alan Dale) decide allora di sorprendere tutti affidando la posizione vacante all’inesperto (e viziato) figlio Daniel (Eric Mabius). Poco interessato alla moda ma più alle sue assistenti, Daniel ha bisogno di essere tenuto a bada e per tale ragione Bradford assume come sua segretaria Betty (America Ferera), una ventiduenne del Queens.

A differenza di chi l’ha preceduta, Betty non ha alcun senso della moda, il suo look è improponibile e l’apparecchio che porta ai denti non l’aiuta di certo a ritenerla “irresistibile”. Un po’ troppo ingenua per un ambiente popolato da squali, Betty deve imparare rapidamente ad adattarsi allo spietato mondo della moda. Ma anche e soprattutto a sopravvivere a chi la circonda, come l’affascinante ma spietata Wilhelmina Slater (Vanessa Williams), la direttrice creativa della rivista che aspira a prendere il posto di Daniel, e i suoi due bracci destri, Marc (Michael Urie) e Amanda (Becki Newton), coloro che con i loro occhi e le loro orecchie tutto sentono e tutto vedono.

Seppur Betty continua a sentirsi inadeguata, il padre Ignacio (Tony Plana), la sorella maggiore Hilda (Ana Ortiz) e il nipote Justin (Mark Indelicato) faranno sempre il tifo per lei.

Il poster originale della prima stagione della serie tv Ugly Betty.

Le ragioni di un successo mondiale

La serie tv Ugly Betty altro non è che il remake statunitense della telenovela colombiana Betty, la fea (trasmessa in Italia per la prima volta sulla defunta Happy Channel con il titolo, poco correct, di Betty la cozza). Con i suoi 338 episodi da 20 minuti, Betty la fea in patria si rivelò un vero fenomeno di costume, raggiungendo con la sua ultima puntata lo share astronomico del 56,3%. A dimostrazione di quanto sia rimasta nell’immaginario collettivo, è notizia di questi giorni che proprio in Colombia si sta lavorando a una seconda stagione che arriverà sugli schermi il prossimo anno.

Lo stesso successo si è poi riversato nella serie tv Ugly Betty. Proviamo allora a capire quali ne erano le ragioni.

Premessa interessante

La serie tv è incentrata sulla storia di una giovane donna, Betty Suarez, con un aspetto fisico considerato "non convenzionale" nell'industria della moda, ma con un grande talento e intelligenza. Questa premessa unica ha catturato l'attenzione degli spettatori fin dall'inizio.

Temi di identificazione e messaggi positivi

Betty è un personaggio con cui molte persone possono identificarsi. La sua lotta per affermarsi in un mondo di glamour e apparenze superficiali riflette le sfide che molte persone affrontano nella vita reale. La serie tv trasmetteva messaggi di accettazione di sé, della diversità e della fiducia in se stessi.

Combinazione di commedia e dramma

Ugly Betty è stata in grado di bilanciare abilmente momenti di commedia leggera con momenti più seri e drammatici. Questo mix di generi ha reso la serie tv attraente per una vasta gamma di spettatori, attirando sia coloro che cercavano svago e risate che coloro che erano interessati a trame più coinvolgenti.

Cast e interpretazioni

Il cast della serie tv è stato lodato per le sue performance. America Ferrera, nel ruolo di Betty Suarez, ha dato vita a un personaggio memorabile e ben amato. Anche gli altri attori hanno svolto ruoli importanti e divertenti, contribuendo a rendere la serie coinvolgente.

Trame avvincenti e personaggi ben sviluppati

Oltre al personaggio di Betty, la serie ha presentato una varietà di personaggi interessanti con storie di vita complesse. Le trame intrecciate e gli sviluppi dei personaggi hanno mantenuto il pubblico interessato e curioso di scoprire cosa sarebbe successo successivamente.

Critiche positive

La serie tv ha ricevuto recensioni positive dalla critica televisiva, contribuendo ad attirare ancora più spettatori.

