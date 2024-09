Uglies: Joey King in difesa dei ‘brutti’ nel film Netflix

A rriva su Netflix il film Uglies, tratto da un libro di Scott Westerfield. Ambientato in un futuro distopico senza persone ‘brutte’, affronta temi come l'immagine corporea e la bellezza, l'individualità, l'amicizia e la lealtà.

Netflix propone dal 13 settembre il film Uglies. Diretto da McG, il film Netflix Uglies è un mix di fantascienza, avventura e dramma che ci porta in un mondo distopico che impone la chirurgia estetica a sedici anni per essere accettati in società. La giovane Tally è impaziente che arrivi il suo turno ma, quando una sua amica scappa, si ritrova a intraprendere un viaggio per salvarla, mettendo in discussione tutto ciò che pensava di volere.

Protagonista del film Netflix Uglies, adattamento di un romanzo di Scott Westerfeld (Brutti), è l’attrice Joey King. Al suo fianco, troviamo Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju, Jan Luis Castellanos, Charmin Lee e Laverne Cox.

Ribellarsi alle regole

Joey King ha atteso di poter interpretare il film Netflix Uglies per oltre un decennio. "È incredibile come il mio entusiasmo per questa storia sia rimasto sempre lo stesso da quando avevo 11 anni", ha raccontato l’attrice.

Tutto è iniziato un giorno, quando King era a casa malata da scuola e sua sorella maggiore le ha messo in mano una copia del primo libro di Uglies scritto da Scott Westerfeld. "Mi ha detto: 'Leggi solo il primo capitolo e se non vuoi continuare, non devi farlo'", ha ricordato King. Nonostante la sua iniziale riluttanza, la giovane attrice si è presto immersa nel mondo degli Uglies. "Ho pensato: 'Voglio interpretare Tally Youngblood un giorno'", ha detto King. Ma non si è limitata a interpretare Tally: King ha anche prodotto l'adattamento come produttrice cinematografica, aiutando a portare il libro sullo schermo.

Nel mondo distopico del film Netflix Uglies, l'apparenza è tutto. "Fondamentalmente, quello che succede è che, quando compi 16 anni, ti viene offerta una chirurgia per poter apparire come desideri", ha spiegato il regista McG. "È convinzione della società che, se tutti possiamo apparire come vogliamo, si possa eliminare il conflitto".

Ovviamente, le cose non vanno esattamente così, e la Tally interpretata da King si ritrova accidentalmente in prima linea in una nascente ribellione in questa società apparentemente perfetta.

L’importanza della Bellezza interiore

Uglies è stato pubblicato per la prima volta nel 2005 ma Joey King crede che la sua rilevanza sia cresciuta nel corso degli anni. "Penso che sia estremamente attuale che lo stiamo realizzando ora", ha evidenziato King.

McG concorda. "Il film riguarda davvero la bellezza interiore", ha aggiunto il regista. "È un commento su ciò che stiamo vivendo oggi, dove così tante persone non possono semplicemente scattare una fotografia e postarla sui social media. Devono passarla attraverso i filtri, modificarla o fare tutto il necessario per presentare una versione idealizzata della bellezza. È arrivato invece il momento di dire: 'Fate un respiro profondo, lavorate sul vostro io interiore, amate le persone per quello che sono e accettate voi stessi per quello che siete’: è un modo di vivere molto più fruttuoso".

L'autore di Uglies, Scott Westerfeld, ha un altro motivo per cui McG è stato il regista perfetto per portare il suo romanzo alla vita: il suo senso del divertimento. "C'è una cosa molto importante riguardo a Uglies: è ambientato in un universo distopico ma è pieno di persone che si divertono comunque", ha specificato lo scrittore. "Gli 'uglies' fanno scherzi, vanno in hoverboard e si intrufolano alle feste. Saltano dai palazzi con giubbotti da bungee! E McG era la persona giusta per questa storia”.

Per Chase Stokes, che interpreta Peris, il miglior amico d'infanzia di Tally, il film Netflix Uglies ha rappresentato un'opportunità per crescere come attore. "Peris è in un certo senso tre personaggi in uno, mentre lo vediamo cambiare durante il film", ha rivelato l’attore. "La storia parla anche delle fasi della crescita. Tutti cambiamo. Ci troviamo in spazi che a volte sembrano estranei, ma credo davvero che, se la tua testa e il tuo cuore sono lì, trovi la strada per tornare a te stesso. Ho sentito profondamente questo personaggio e mi è piaciuto molto interpretarlo nel contesto in cui è immerso".

