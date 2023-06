Chris Hemsworth ritorna in missione nel nuovo film Netflix Tyler Rake 2

A rriva finalmente su Netflix Tyler Rake 2, sequel di un film di successo atteso da quasi tre anni. Scopriremo grazie a una nuova e pericolosa missione il passato che si cela dietro al mercenario australiano nato da una graphic novel.

Netflix propone dal 16 giugno Tyler Rake 2, il sequel del film d’azione che vede protagonista l’attore Chris Hemsworth, uno dei più grandi successi della piattaforma ispirato alla graphic novel Ciudad di Ande Parks. Prodotto dai fratelli Anthony e Joe Russo (la mente creativa dietro al successo Prime Video Citadel), il film Netflix Tyler Rake 2 vede l’eponimo protagonista, un mercenario australiano sotto copertura, ricevere l’incarico di un’altra missione letale. Dovrà così salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Un sequel a lungo atteso

Sono passati quasi tre anni da quando Tyler Rake ha ucciso un uomo con un rastrello. Ora è pronto a tornare in missione per un’altra carneficina nel film Netflix Tyler Rake 2: dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, Rake dovrà curarsi le ferite mentre combatterà per far uscire di prigione la famiglia di un gangster georgiano. Ciò significa che il mercenario australiano dovrà dirigersi versi climi più freddi rispetto a quelli a cui è abituato e affrontare nemici molto più agguerriti del solito, oltre che rivelare qualcosa in più del suo misterioso passato.

A dirigere il film Netflix Tyler Rake 2 c’è Sam Hargrave, già sulla sedia di regia del primo capitolo. Hargrave ha cominciato a pensare al sequel ancor prima che il primo capitolo approdasse su Netflix dopo aver visto le reazioni entusiaste del pubblico invitato alle prime proiezioni. “Quelle reazioni sono state così positive da avermi spinto a cambiare il finale”, ha raccontato il regista.

“In un primo momento, con Joe Russo eravamo d’accordo sul vedere Rake sacrificare la propria vita: si sembrava la fine più appropriata per uno come lui. Ma le reazioni ci hanno invitato a cambiare idea: la gente voleva vederlo ancora e ancora. Siamo quindi tornati sul set e abbiamo girato un nuovo finale, pur consapevoli di come non sapevamo come sarebbe andata dopo il rilascio. Tuttavia, se siamo qui a parlare del sequel, vuol dire che è andata al di là di ogni più rosea aspettativa”.

Se il primo film sempre targato Netflix mostrava al pubblico Tyler Rake come un esperto eroe d’azione, Tyler Rake 2 si spinge ben oltre e mira a mostrare qual è stato il percorso che ha affrontato per arrivare fino a quel punto e il prezzo che ha pagato non solo lui ma anche chi gli stava vicino. “L’obiettivo era quello di immergersi più a fondo nel passato di Rake e capire cosa lo spinge a essere così com’è”, ha aggiunto Hargrave.

“Il primo film allude a un evento scatenante profondamente drammatico ed emotivo, una tragedia familiare, ma tutto rimane avvolto nel mistero. Sentivamo dunque il dovere di dare ulteriori dettagli e, per tale ragione, abbiamo deciso di introdurre nuovi personaggi che aiutano a mettere a fuoco il suo passato e le sue motivazioni”.

Un passato da svelare

Protagonista del film Netflix Tyler Rake 2 nei panni del protagonista è nuovamente l’attore Chris Hemsworth, che ritrova al suo fianco gli attori Golshifteh Farahani e Adam Bessa nei panni di Nik Khan e Yaz Khan (fedeli alleati di Rake). A loro si aggiungono volti ancora inediti per la storia come quelli di Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili (è Ketevan, la donna georgiana che Rake deve aiutare) e Tornike Gogrichiani (è lo spietato gangster georgiano Zurab).

“Chris porta così tanto al personaggio che senza di lui Tyler Rake non potrebbe esistere”, ha evidenziato il regista Sam Hargrave. “Molti dettagli della storia sono frutto della sua inventiva. E in Tyler Rake 2 è chiamato a dare volto alla crisi esistenziale del suo personaggio. L’intero film poggia su una domanda fondamentale: “Perché sono qui?”. E l’unica risposta possibile è “per aiutare gli altri”, per quanto sanguinoso e complicato possa essere”.

“È complicato andare avanti con un personaggio e non spiegare il suo passato”, ha dichiarato Chris Hemsworth. “Gran parte del primo film parlava di Rake e del ragazzino che stava salvando, il suo passato era solo accennato. Era ora arrivato il momento di approfondirlo e di scoprire perché Rake è diventato chi è, svelando cosa c’è dietro il dolore che si porta appresso”.

