Two Mothers: Le nonne “incestuose” di Doris Lessing nel film Cielo

T ermina su Cielo il ciclo di film Lo sguardo di lei con Two Mothers, un film diretto da Anne Fontaine e tratto da un celebre romanzo di Doris Lessing, Le nonne. Al centro della storia due madri che si innamorano l’una del figlio poco più che adolescente dell’altra.

Cielo trasmette il 14 aprile il film Two Mothers di Anne Fontaine. Si tratta dell’ottavo e ultimo lungometraggio scelto per la nuova stagione di Lo sguardo di lei, un ciclo di otto titoli diretti da altrettante registe donne. Ogni film è introdotto da Rocío Muñoz Morales nei panni della cliente di uno psicanalista.

La trama del film

Il film Cielo Two Mothers racconta la storia di Lil (Naomi Watts) e Roz (Robin Wright), inseparabili fin da bambine. Lil e Roz vivono in perfetta simbiosi con i loro figli, due ragazzi dalla grazia singolare che sembrano quasi un'estensione delle madri. I mariti sono assenti. Inspiegabilmente, e tuttavia come piegandosi all'inevitabile, le due donne si avvicinano una al figlio dell'altra, in una relazione che si fa subito passionale.

Al riparo dallo sguardo degli estranei, in un paradiso balneare quasi soprannaturale, il quartetto vivrà una storia fuori dall'ordinario fino a quando l'età non metterà fine al disordine. Almeno apparentemente...

Adattamento di uno dei tre racconti contenuti in Le nonne di Doris Lessing, il film Cielo Two Mothers mette in scena un quartetto anomalo dietro al quale si celano tematiche - come ad esempio le relazioni considerate anormali e la trasgressione - care alla regista francese Anne Fontaine (già regista di Bianca come la neve).

Realizzando il film trasmesso da Cielo in inglese per rimanere vicina ai personaggi e alle situazioni descritte dalla Lessing, Anne Fontaine ha girato Two Mothers in Australia tra bellezze paesaggistiche senza tempo e con le attrici Naomi Watts e Robin Wright nei panni delle amiche e mamme Roz e Lil. Ed è sul set in Australia che la regista ha avuto modo di incontrare la scrittrice Doris Lessing e di scoprire come il suo racconto sia stato ispirato da una storia realmente accaduta che aveva per protagoniste due donne che, cresciute insieme e legate da qualcosa che va oltre alla semplice amicizia, hanno finito per intraprendere delle relazioni quasi incestuose l'una con il figlio dell'altra.

Pur rimanendo fedele al racconto originale, Anne Fontaine e lo sceneggiatore Christopher Hampton (i due hanno firmato insieme anche lo script di Coco avant Chanel. L'amore prima del mito) hanno dovuto rafforzarne i personaggi e modificarne la cronologia, dato che l'opera alquanto breve della Lessing comincia dalla fine e presenta protagonisti molto simili tra loro e quasi difficili da distinguere.

Il poster italiano del film Cielo Two Mothers.

AMICIZIE AMBIGUE

Amiche da una vita, Roz e Lil - le protagoniste del film Cielo Two Mothers - condividono ogni cosa. Il loro rapporto è infatti simile a quello che può esistere tra due compagne tanto che, pur non essendovi sesso tra di loro, agli occhi della gente finiscono spesso per passare per lesbiche. A contraddistinguerle è il forte coraggio che da sempre le fa andare avanti con spensieratezza, incuranti di una società che non riesce a comprendere a fondo il legame che hanno instaurato. Delle due ad essere più forte è Roz, interpretata da Robin Wright, mentre Lil, impersonata da Naomi Watts, appare più fragile e meno cerebrale.

La stessa omosessualità latente è presente anche in Ian (Xavier Samuel) e Tom (James Frecheville), figli rispettivamente di Lil e Roz, che si comportano come se fossero più che fratelli. Tra di loro, tutto è implicito e, pur condividendo esperienze e sensazioni, nessuno dei due racconta mai all'altro della relazione che ha intrapreso con la di lui madre. Sarà solo quando Tom porterà una giovane donna nello spazio emotivo del quadrilatero che Ian manifesterà il suo disappunto e si imbarcherà su un percorso diverso, segnando il momento in cui Two Mothers cambia tono e abbandona la serenità iniziale per intraprendere toni più drammatici.

Robin Wright e Naomi Watts nel film Two Mothers.

Il romanzo di Doris Lessing

Il romanzo Le nonne (The Grandmothers) di Doris Lessing, pubblicato nel 2003, racconta la storia di due donne, Roz e Lil, amiche sin dall'infanzia, che iniziano a intrattenere una relazione amorosa con i rispettivi figli. La vicenda si svolge in Africa, in un'atmosfera di oppressione coloniale e di conflitti razziali.

Uno dei principali temi del romanzo è l'incesto, inteso non tanto come atto fisico ma come una sorta di inversione dei ruoli tra genitori e figli. Lessing esplora in modo molto crudo e diretto le emozioni e le relazioni tra i personaggi, ponendo l'accento sull'ambiguità dei sentimenti che animano le due donne e sui conflitti interiori dei figli, divisi tra l'attrazione per le madri e la repulsione per la loro "anormalità".

Un altro tema importante è quello del colonialismo e del razzismo, che permea l'intera vicenda. Lessing dipinge un quadro molto crudo e realistico della vita in Africa, mostrando le disuguaglianze sociali e le tensioni tra colonizzatori e colonizzati.

Ma il romanzo affronta anche il tema dell'identità e dell'appartenenza, sia a livello individuale sia culturale. I personaggi cercano di definirsi e di trovare il proprio posto nel mondo, ma sono costretti a confrontarsi con le rigidità sociali e culturali che li circondano.

Tuttavia, nonostante l’importanza, Le nonne ha ricevuto alcune critiche per la sua rappresentazione di relazioni incestuose. Alcuni critici hanno trovato la trama disturbante e immorale, e hanno accusato la Lessing di promuovere un comportamento sessualmente deviante.

Inoltre, alcuni hanno notato che il romanzo ripete alcuni dei temi e degli schemi narrativi della scrittura della Lessing, come ad esempio la rappresentazione di donne forti e indipendenti che lottano contro le convenzioni sociali.

Infine, alcuni hanno ritenuto che la Lessing non abbia approfondito a sufficienza la rappresentazione dei personaggi neri nella sua narrazione dell'Africa coloniale, concentrandosi invece sui personaggi bianchi.

Nonostante queste critiche, il romanzo ha anche ricevuto elogi per la sua scrittura evocativa e per la capacità della Lessing di creare personaggi complessi e realistici. Inoltre, molti critici hanno apprezzato il modo in cui il romanzo affronta temi difficili come l'incesto e il colonialismo, e hanno lodato la Lessing per il suo coraggio nell'affrontare tali argomenti.

Two Mothers: Le foto del film 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT