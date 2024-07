A rriva nelle sale italiane il film Twisters, il blockbuster catastrofico con protagonista l’attore del momento, Glen Powell. Con lui, Daisy Edgar-Jones e i tornado visti come mai prima d'ora.

Presentato in anteprima al Taormina Film Festival e dal 17 luglio al cinema grazie a Warner Bros, il film Twisters promette di essere il blockbuster dell’estate. Diretto da Lee Isaac Chung, Twisters con la sua girandola di emozioni e continue scariche di adrenalina ci mette in contatto diretto con una delle più pericolose e distruttive forze della natura: i tornado.

Nuova versione del film del 1996, Twisters ha per protagonisti gli attori Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, due forze opposte che si uniscono per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l’immensa potenza dei tornado.

Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è!

Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

I personaggi principali

Twisters non è solo un film di disastri naturali, ma un'esplorazione delle relazioni umane e della resilienza di fronte alla devastazione, arricchita da personaggi complessi e ben sviluppati che portano il pubblico in un viaggio emozionante e commovente.

Kate Cooper (interpretata da Daisy Edgar-Jones)

Kate Cooper è il cuore e l'anima di Twisters. Ex cacciatrice di tempeste, ora si dedica allo studio dei modelli di tempesta dai sicuri uffici di New York. La sua vita ha preso una svolta drammatica durante gli anni del college quando un tornado devastante ha distrutto il suo team e la sua fiducia. Kate porta con sé un bagaglio di traumi e colpe che la tengono lontana dal campo.

Kate rappresenta una figura complessa, una donna che ha bisogno di riconciliarsi con il suo passato per poter andare avanti. Il suo ritorno alla caccia alle tempeste è sia un atto di coraggio che una ricerca di redenzione. Daisy Edgar-Jones ha commentato: "Quando incontriamo Kate, è una supereroina della caccia alle tempeste, ma la tragedia l'ha lasciata umiliata e affetta da PTSD. La storia riguarda il suo ritorno alla vita e la riconnessione con sé stessa e le persone che ama."

Tyler Owens (interpretato da Glen Powell)

Tyler Owens è l'antitesi di Kate: un ex stella del rodeo e attuale celebrità dei social media, noto per le sue avventure pericolose nella caccia ai tornado. Personaggio affascinante, è un uomo carismatico e un po' spericolato, ma con una profondità nascosta.

Tyler evolve da un semplice cercatore di emozioni a un personaggio complesso che trova uno scopo più profondo nel suo lavoro. La sua relazione con Kate si sviluppa da una rivalità iniziale a una forte alleanza e infine a una storia d'amore. Glen Powell ha detto: "Tyler è un personaggio che presenta inizialmente come un cercatore di emozioni, ma poi rivela una profondità e un rispetto per il potere dei tornado."

Javi (interpretato da Anthony Ramos)

Javi è un vecchio amico di Kate, segnato anche lui dal tragico incidente del college. Ora è un imprenditore ambizioso che sviluppa una nuova tecnologia per lo studio dei tornado.

Javi rappresenta sia una connessione con il passato di Kate sia una sfida per il suo futuro. Anthony Ramos ha detto: "Javi è un personaggio che ha sempre amato Kate e la sua passione per i tornado, ma le sue ambizioni lo mettono in contrasto con ciò che è giusto e ciò che è necessario per proteggere le persone."

Personaggi Secondari

Boone (interpretato da Brandon Perea): Membro del team di Tyler, Boone è il videografo del gruppo, noto per il suo stile rilassato e il suo entusiasmo per l'avventura. È ispirato dal personaggio di Dusty del film originale Twister.

Cathy (interpretata da Maura Tierney): La madre di Kate, una donna forte e resiliente che gestisce una fattoria in Oklahoma. La sua relazione con Kate è tesa a causa della distanza emotiva creata dal trauma passato.

Lily (interpretata da Sasha Lane): Parte del team di Tyler, Lily è una pilota di droni che esplora le strade mentre il gruppo insegue i tornado. È una persona coraggiosa e vivace, che ha cresciuto con un rispetto profondo per la potenza della natura.

Scott (interpretato da David Corenswet): Co-fondatore di StormPar e partner di Javi. Scott è più interessato a soddisfare gli investitori che a proteggere le persone dai tornado, rendendolo un antagonista complesso.

Il poster italiano del film Twisters.

I temi affrontati

Con una regia coinvolgente di Lee Isaac Chung e una produzione di alto livello, il film Twisters promette di essere un'avventura mozzafiato che celebra la resilienza umana di fronte alle forze più devastanti della natura.

Diversi sono i temi chiave che il film affronta, pur nella sua spettacolarità. Vediamo quali.

La Potenza della Natura: Il film mette in evidenza la meraviglia e il terrore dei fenomeni naturali, rappresentando i tornado come forze distruttive e imprevedibili.

Redenzione e Riscatto: Kate Cooper affronta il suo passato traumatico cercando redenzione e una seconda possibilità per dimostrare il valore delle sue ricerche.

Tecnologia e Scienza: Il film enfatizza l'importanza della scienza e della tecnologia nella comprensione e nella mitigazione degli effetti dei tornado, presentando una visione realistica delle sfide e delle possibilità future.

Collaborazione e Famiglia: Nonostante le rivalità iniziali, i personaggi devono collaborare e formare legami stretti per sopravvivere e affrontare le tempeste, riflettendo l'importanza del lavoro di squadra e del supporto reciproco.

