Tutto quello che c’è da vedere su Sky a luglio 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a luglio 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a luglio 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky a luglio 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a luglio 2023 tra le serie tv è presto detto.

The Blacklist (Ultima stagione) – dal 02 luglio

Si avvicina al gran finale la serie di spionaggio che dal 2013 tiene il pubblico con il fiato sospeso, e che finalmente vedrà Raymond Reddington in un ultimo confronto con i criminali della sua lista nera. Nel decimo e ultimo capitolo di The Blacklist, il personaggio interpretato da James Spader, criminale che da anni collabora con l’FBI come informatore per consegnare alla giustizia una lunga lista di ricercati internazionali grazie alla sua grande esperienza sul campo, è alla resa dei conti.

Nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Keen, Raymond e i membri della task force dell’FBI hanno preso strade diverse: le loro vite sono cambiate in modo inaspettato e nessuno sa dove sia finito Reddington. Trovandosi ognuno a un bivio nella propria vita personale e professionale, uno scopo comune li spinge a rinnovare la loro missione originaria: eliminare i pericolosi Blacklister, unitisi tra loro con l’obiettivo di vendicarsi dell’uomo che ha tradito l’intero universo criminale. I membri della task force scopriranno avversari letali, cospirazioni inimmaginabili e sorprendenti tradimenti che minacciano le alleanze e scateneranno la vendetta per il passato.

Una spia tra noi – dal 17 luglio

In arrivo in estate un’avvincente spy story ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda ispirata al bestseller del New York Times di Ben Macintyre “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal”. Creata dal produttore e sceneggiatore di “Homeland - Caccia alla Spia” Alex Cary, la serie è liberamente ispirata alla storia delle due spie britanniche e amici di vecchia data Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati da Damian Lewis (Homeland - Caccia alla spia, Billions) e Guy Pearce (Memento, Omicidio a Easttown, Domino).

Al centro della miniserie la complessa relazione di Philby (Pearce), funzionario dell'intelligence britannica e agente sotto copertura del KGB, col collega dell’MI6, una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello, con implicazioni decisamente più grandi, verso la sua patria. L’amicizia tra i due protagonisti diventa così la prospettiva da cui viene raccontata una spy story che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l’America.

Outlander (Stagione 7) – dal 19 luglio

Dai bestseller di Diana Gabaldon, torna in estate con la prima parte della settima e ultima stagione l’amatissimo dramma in costume firmato Ronald D. Moore. Dopo gli eventi del finale della sesta, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità. La Guerra d’Indipendenza è imminente, ma alcune domande rimangono ancora senza risposta. Una per tutte: chi ha ucciso la giovane Malva Christie?

L’amore e la vita – Call the Midwife (Stagione 6) – dal 22 luglio

Ispirata alle memorie di Jennifer Worth, torna con la sesta stagione la serie targata BBC che segue le vicende di un gruppo di levatrici del quartiere East End della Londra degli anni ’50 e ‘60. Il convento Nonnatus si ritrova ad affrontare nuove sfide, tra cui una chiamata di SOS da un ospedale missionario in Sud Africa. Nel cast troviamo Jenny Agutter, Dame Harriet Walter, Charlotte Ritchie, Linda Bassett, Judy Parfitt, Helen George, Stephen McGann.

I film di Sky di luglio 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a luglio 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a luglio 2023.

03 luglio – Black Adam

06 luglio – Detective Knight: La notte del giudizio

07 luglio – The Land of Dreams

09 luglio – Ti presento i suoceri

10 luglio – Tramite amicizia

13 luglio – Detective Knight: Giorni di fuoco

16 luglio – La Signora Harris va a Parigi

17 luglio – The Plane

19 luglio – Laggiù qualcuno mi ama

20 luglio – Detective Knight: Fine dei giochi

24 luglio – Don’t Worry Darling

26 luglio – Morto per un dollaro

27 luglio – American Sicario

30 luglio – Watcher

31 luglio - Romantiche

ROMANTICHE: INTERVISTA ESCLUSIVA A PILAR FOGLIATI

Romantiche: Le foto del film 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT