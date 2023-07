Tutto quello che c’è da vedere su Sky ad agosto 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky ad agosto 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky ad agosto 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky ad agosto 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky ad agosto 2023 tra le serie tv è presto detto.

Souls – Tutte le vite che ricordi (dal 1° agosto)

Nuova serie drammatica a tinte soprannaturali targata Sky Original, Souls esplora il tema della reincarnazione e della ripetizione di eventi e ruota attorno alle vicende di tre donne - Hannah (Brigitte Hobmeie), Allie (Julia Koschitz) e Linn (Lili Epply) – che, almeno in apparenza, non hanno nulla in comune ma che di fatto rappresentano passato, presente e futuro connessi ad un unico, tragico evento. Le loro vite si intrecciano e cambiano per sempre quando il figlio di una di loro, dopo un incidente, comincia a comportarsi in modo strano e a ricordare una vita precedente in cui era il pilota di un aereo scomparso…

Fantasy Island – Seconda stagione (dal 6 agosto)

Stagione finale del remake della famosa serie anni ’70, Fantasilandia. La protagonista è Elena Roarke (interpretata da Roselyn Sánchez), pronipote dell’iconico Mr. Roarke e custode del resort di lusso su un’isola misteriosa dove fantasie e richieste di qualsiasi ospite vengono esaudite. In questa seconda stagione ci saranno nuovi personaggi che arriveranno al resort e vedranno trasformare in realtà i loro sogni più nascosti.

Billions – Stagione finale (dal 12 agosto)

Ultimi episodi per il longevo financial drama con Paul Giamatti creato e prodotto dagli showrunner Brian Koppelman e David Levien. L’attesissima settima e ultima stagione vedrà il grande ritorno di Damian Lewis, di nuovo nel cast per il gran finale. Le alleanze verranno capovolte, vecchie ferite riemergeranno, le lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche, i nemici diventeranno amici diffidenti e tornerà Bobby Axelrod (Lewis), mentre la posta in gioco passerà da Wall Street al mondo intero.

Happy Valley – Terza stagione (dal 25 agosto)

Terza e ultima stagione del drama poliziesco targato BBC ambientato tra i paesaggi dello Yorkshire. La serie ruota attorno alla vita privata e alle pericolose indagini della protagonista, il sergente Catherine Cawood (Sarah Lancashire), con un salto temporale di sette anni rispetto agli avvenimenti della stagione precedente. Sull’orlo della pensione, Catherine si trova ancora una volta alle prese con l’apparentemente infinito problema di droga e spaccio nella valle dello Yorkshire.

L’amore e la vita – Call the Midwife 7 (dal 26 agosto)

La serie targata BBC ispirata alle memorie di Jennifer Worth riparte con la settima stagione. Siamo nel 1969 e il gruppo di levatrici del convento Nonnatus nel quartiere East End di Londra è atteso da cambiamenti e nuove sfide, tra cui uno degli inverni più gelidi della storia dell’Inghilterra. Ma le ostetriche portano avanti la loro missione, determinate ad assistere le donne della comunità in cui si trovano. Nel cast Jenny Agutter, Dame Harriet Walter, Charlotte Ritchie, Linda Bassett, Judy Parfitt.

Winning Time – Seconda stagione (dal 28 agosto)

Seconda stagione per la serie targata HBO che racconta il magico decennio di gesta - sportive e non - che fece dei Los Angeles Lakers la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. Ricchissimo il cast: John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke in quelli del campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers è tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, è scritta da Max Borenstein (Godzilla) e prodotta da Adam McKay (Don’t Look Up, Succession)

I film di Sky di agosto 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky ad agosto 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky ad agosto 2023.

03 agosto: Caccia al killer – Monster

06 agosto: La primavera della mia vita

07 agosto: What’s Love

10 agosto: Caccia al killer – Ted Bundy

12 agosto: The Infernal Machine

14 agosto: M3gan

17 agosto: Il pataffio

20 agosto: Mona Lisa and the Blood Moon

21 agosto: L’immensità

23 agosto: Gli occhi del diavolo

27 agosto: Il ritorno di Casanova

28 agosto: Detective Marlowe

29 agosto: Fantasie

